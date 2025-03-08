https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/sosyal-medya-fenomeni-efecan-kultur-hayatini-kaybetti-mukbang-akimi-nedir-tehlike-mi-saciyor-1094309015.html

Sosyal medya fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti: Mukbang akımı nedir? Tehlike mi saçıyor?

Sosyal medya fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti: Mukbang akımı nedir? Tehlike mi saçıyor?

Sputnik Türkiye

TikTok ve Instagram'da "mukbang" videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Efecan Kültür, 24 yaşında hayatını kaybetti. Aşırı yemek yeme içerikleriyle dikkat... 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T09:05+0300

2025-03-08T09:05+0300

2025-03-08T09:05+0300

yaşam

fenomen

mukbang

efecan kültür

kilo

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yemek

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Sosyal medyada büyük porsiyon yemekler yiyerek ünlenen Efecan Kültür, aşırı kilo alımı nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. 156 bin TikTok takipçisi ve 12 bin Instagram takipçisi bulunan Kültür, "mukbang akımı" adı verilen aşırı yemek yeme videolarıyla tanınıyordu.24 yaşındaki genç fenomen, aşırı kilo nedeniyle hareket edemez hale gelmiş, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Kültür, hayatını kaybetti.Mukbang akımı nedir? Tehlike mi saçıyor?Güney Kore’den yayılan ve tüm dünyada popüler hale gelen "mukbang", kişilerin kamera karşısında aşırı miktarda yemek yemesini içeren bir sosyal medya akımı. TikTok, YouTube ve Instagram’da milyonlarca takipçiye ulaşan bu içerikler, özellikle gençler arasında büyük ilgi görüyor.Ancak uzmanlar, mukbang akımının aşırı yeme bozukluğu, obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor. Yaşları 11 ile 25 arasında değişen gençlerin, sosyal medyada daha fazla izlenme ve beğeni almak için bilinçsizce bu tür içeriklere yöneldiği belirtiliyor.Efecan Kültür kimdir?*TikTok ve Instagram'da "mukbang" videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeniydi.*156 bin TikTok, 12 bin Instagram takipçisine sahipti.*Aşırı yemek yeme videolarıyla popüler hale geldi.

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fenomen, mukbang, efecan kültür, kilo, fazla kilolu, yemek