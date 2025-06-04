https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/musktan-trumpin-butce-tasarisina-tepki-tiksindirici-igrenclik-1096781616.html

Musk’tan Trump’ın bütçe tasarısına tepki: ‘Tiksindirici iğrençlik’

Musk’tan Trump’ın bütçe tasarısına tepki: ‘Tiksindirici iğrençlik’

Sputnik Türkiye

ABD’li girişimci Elon Musk, Başkan Trump’ın ‘ortak, büyük ve güzel’ şeklinde överek sunduğu federal harcamaları kısmaya yönelik tasarısını “tiksindirici... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T09:37+0300

2025-06-04T09:37+0300

2025-06-04T09:35+0300

dünya

abd

elon musk

donald trump

kongre

abd temsilciler meclisi

tasarı

bütçe

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ABD Başkanı Donald Trump’ın federal harcamaları kısmaya yönelik ‘ortak, büyük ve güzel’ tasarısından hayal kırıklığını duyduğunu ifade eden milyarder iş insanı Elon Musk, yeni tasarının, daha önce başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın (DOGE) elde ettiği tüm başarıları sıfırladığını savundu.Musk, sosyal medya platformu X paylaşımında, “Bu harcama tasarısı tiksindirici bir iğrençlik. Buna oy verenler utansın. Yaptığınızın yanlış olduğunu biliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz” diye yazdı.Girişimci ayrıca, bu tasarı kapsamında ABD bütçe açığının 2.5 trilyon dolara yükseleceğine ve Amerikan vatandaşlarının “sürdürülemez borç” ile karşı karşıya kalacağına dikkat çekti.Daha önce ABD Temsilciler Meclisi’nin, Trump tarafından sunulan ve gayri resmi olarak ‘Büyük, Güzel Tasarı’ (Big, Beautiful Bill) olarak adlandırılan, vergi indirimlerini uzatan ve federal harcamaları 1.5 trilyon dolar azaltan kapsamlı bir tasarıyı kabul etmişti.

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abd, elon musk, donald trump, kongre, abd temsilciler meclisi, tasarı, bütçe