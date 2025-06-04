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Musk’tan Trump’ın bütçe tasarısına tepki: ‘Tiksindirici iğrençlik’
Musk’tan Trump’ın bütçe tasarısına tepki: ‘Tiksindirici iğrençlik’
Sputnik Türkiye
ABD’li girişimci Elon Musk, Başkan Trump’ın ‘ortak, büyük ve güzel’ şeklinde överek sunduğu federal harcamaları kısmaya yönelik tasarısını “tiksindirici... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T09:37+0300
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ABD Başkanı Donald Trump’ın federal harcamaları kısmaya yönelik ‘ortak, büyük ve güzel’ tasarısından hayal kırıklığını duyduğunu ifade eden milyarder iş insanı Elon Musk, yeni tasarının, daha önce başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın (DOGE) elde ettiği tüm başarıları sıfırladığını savundu.Musk, sosyal medya platformu X paylaşımında, “Bu harcama tasarısı tiksindirici bir iğrençlik. Buna oy verenler utansın. Yaptığınızın yanlış olduğunu biliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz” diye yazdı.Girişimci ayrıca, bu tasarı kapsamında ABD bütçe açığının 2.5 trilyon dolara yükseleceğine ve Amerikan vatandaşlarının “sürdürülemez borç” ile karşı karşıya kalacağına dikkat çekti.Daha önce ABD Temsilciler Meclisi’nin, Trump tarafından sunulan ve gayri resmi olarak ‘Büyük, Güzel Tasarı’ (Big, Beautiful Bill) olarak adlandırılan, vergi indirimlerini uzatan ve federal harcamaları 1.5 trilyon dolar azaltan kapsamlı bir tasarıyı kabul etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/polonyadan-ukraynaya-ortak-mucadele-cevabi-yok-oyle-bir-sey-1096780278.html
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abd, elon musk, donald trump, kongre, abd temsilciler meclisi, tasarı, bütçe
abd, elon musk, donald trump, kongre, abd temsilciler meclisi, tasarı, bütçe

Musk’tan Trump’ın bütçe tasarısına tepki: ‘Tiksindirici iğrençlik’

09:37 04.06.2025
© AFP 2023 / ALAIN JOCARDSpaceX, Twitter and electric car maker Tesla CEO Elon Musk looks on as he speaks during his visit at the Vivatech technology startups and innovation fair at the Porte de Versailles exhibition center in Paris, on June 16, 2023.
SpaceX, Twitter and electric car maker Tesla CEO Elon Musk looks on as he speaks during his visit at the Vivatech technology startups and innovation fair at the Porte de Versailles exhibition center in Paris, on June 16, 2023. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD
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ABD’li girişimci Elon Musk, Başkan Trump’ın ‘ortak, büyük ve güzel’ şeklinde överek sunduğu federal harcamaları kısmaya yönelik tasarısını “tiksindirici iğrençlik” olarak nitelendirdi. Musk, tasarıya destek veren Kongre üyelerini de eleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın federal harcamaları kısmaya yönelik ‘ortak, büyük ve güzel’ tasarısından hayal kırıklığını duyduğunu ifade eden milyarder iş insanı Elon Musk, yeni tasarının, daha önce başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın (DOGE) elde ettiği tüm başarıları sıfırladığını savundu.
Musk, sosyal medya platformu X paylaşımında, “Bu harcama tasarısı tiksindirici bir iğrençlik. Buna oy verenler utansın. Yaptığınızın yanlış olduğunu biliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz” diye yazdı.
Girişimci ayrıca, bu tasarı kapsamında ABD bütçe açığının 2.5 trilyon dolara yükseleceğine ve Amerikan vatandaşlarının “sürdürülemez borç” ile karşı karşıya kalacağına dikkat çekti.
Daha önce ABD Temsilciler Meclisi’nin, Trump tarafından sunulan ve gayri resmi olarak ‘Büyük, Güzel Tasarı’ (Big, Beautiful Bill) olarak adlandırılan, vergi indirimlerini uzatan ve federal harcamaları 1.5 trilyon dolar azaltan kapsamlı bir tasarıyı kabul etmişti.
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