https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/rus-disisleri-rusya-almanyanin-rossiya-segodnya-buro-mudurunun-oturumunu-uzatmamasina-yanit-verecek-1096800154.html
Rus Dışişleri: Rusya, Almanya'nın Rossiya Segodnya Büro Müdürü’nün oturumunu uzatmamasına yanıt verecek
Rus Dışişleri: Rusya, Almanya'nın Rossiya Segodnya Büro Müdürü’nün oturumunu uzatmamasına yanıt verecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Berlin'in Rossiya Segodnya Medya Grubu İrtibat Bürosu Müdürü Feoktistov'un oturumunu uzatmayı redetmesine... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T16:17+0300
2025-06-04T16:17+0300
2025-06-04T16:17+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Berlin'in Rossiya Segodnya Medya Grubu İrtibat Bürosu Müdürü Sergey Feoktistov'un oturumunu uzatmayı redetmesine, Rusya’daki Alman gazetecilere yönelik misilleme önlemlerinin alınmasına karar verildiğini ifade etti.Zaharova, “Sadece muhabirler değil, RIA Novosti yazı işleri ofisinin gazetecileri de Alman makamlarının baskı ve ayrımcılığına maruz kalıyor. Daha önce bunu yorumlamamıştık, ancak şimdi şunu söyleyeceğim. Pervıy Kanal’ın Almanya’daki gazetecileriyle ilgili, kendine has nüansları olan fakat aynı mecrada ilerleyen benzer bir durum söz konusu" diye konuştu.Bunun bir kaza veya teknik bir sorun olmadığının, aksine Almanların Rus gazetecilerin normal olarak işlerini yapmasını engellemek için açıkça formüle edilmiş ve uygulanmış sistemsel bir devlet politikası olduğunun anlaşılması üzerine Moskova'nın karşı önlemlere karar verdiğine dikkat çeken Zaharova, “Buna göre, Rusya'da görev yapan ve akredite olan Alman gazetecilere karşı da benzer, simetrik karşı önlemler alınacak” ifadelerini kullandı.Daha önce Alman yetkililer, Rossiya Segodnya Medya Grubu İrtibat Bürosu Müdürü Sergey Feoktistov'un oturma iznini uzatmamış, 19 Ağustos'a kadar Almanya'yı terk etmesini talep etmişti. İlgili belgede ayrıca kendisinin 19 Ağustos'a çıkış yapmaması halinde çıkışın zorla gerçekleştirileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/zaharova-moskova-natonun-rusya-sinirlarindaki-askeri-faaliyetlerini-dikkatle-izliyor-1096800244.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, rossiya segodnya, almanya, misilleme, haberler, ria novosti, pervıy kanal
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, rossiya segodnya, almanya, misilleme, haberler, ria novosti, pervıy kanal
Rus Dışişleri: Rusya, Almanya'nın Rossiya Segodnya Büro Müdürü’nün oturumunu uzatmamasına yanıt verecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Berlin'in Rossiya Segodnya Medya Grubu İrtibat Bürosu Müdürü Feoktistov'un oturumunu uzatmayı redetmesine, Rusya’daki Alman gazetecilere yönelik misilleme önlemlerinin alınmasına karar verildiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Berlin'in Rossiya Segodnya Medya Grubu İrtibat Bürosu Müdürü Sergey Feoktistov'un oturumunu uzatmayı redetmesine, Rusya’daki Alman gazetecilere yönelik misilleme önlemlerinin alınmasına karar verildiğini ifade etti.
Zaharova, “Sadece muhabirler değil, RIA Novosti yazı işleri ofisinin gazetecileri de Alman makamlarının baskı ve ayrımcılığına maruz kalıyor. Daha önce bunu yorumlamamıştık, ancak şimdi şunu söyleyeceğim. Pervıy Kanal’ın Almanya’daki gazetecileriyle ilgili, kendine has nüansları olan fakat aynı mecrada ilerleyen benzer bir durum söz konusu" diye konuştu.
Bunun bir kaza veya teknik bir sorun olmadığının, aksine Almanların Rus gazetecilerin normal olarak işlerini yapmasını engellemek için açıkça formüle edilmiş ve uygulanmış sistemsel bir devlet politikası olduğunun anlaşılması üzerine Moskova'nın karşı önlemlere karar verdiğine dikkat çeken Zaharova, “Buna göre, Rusya'da görev yapan ve akredite olan Alman gazetecilere karşı da benzer, simetrik karşı önlemler alınacak” ifadelerini kullandı.
Daha önce Alman yetkililer, Rossiya Segodnya Medya Grubu İrtibat Bürosu Müdürü Sergey Feoktistov'un oturma iznini uzatmamış, 19 Ağustos'a kadar Almanya'yı terk etmesini talep etmişti. İlgili belgede ayrıca kendisinin 19 Ağustos'a çıkış yapmaması halinde çıkışın zorla gerçekleştirileceği belirtiliyor.