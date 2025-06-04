https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/restoranin-tavani-yemek-yiyen-turistlerin-uzerine-dustu-bes-turist-yarali-1096789177.html
Restoranın tavanı yemek yiyen turistlerin üzerine düştü: Beş turist yaralı
Restoranın tavanı yemek yiyen turistlerin üzerine düştü: Beş turist yaralı
Sputnik Türkiye
Fethiye'de bir restoranın tavanı çöktü. Beş kişi yaralandı. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T12:30+0300
2025-06-04T12:30+0300
2025-06-04T12:31+0300
türki̇ye
fethiye
turist
yaralanma
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Muğla Fethiye'de restoranın tavanındaki malzemenin düşmesi sonucu biri çocuk 5 turist yaralandı.Yemek yerken üzerlerine tavan düştüKaragedik Mahallesi Çalış mevkisindeki bir restoranın tavanındaki malzeme masada oturanların üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan biri çocuk 5 turist, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/ucretsiz-deniz-tatili-icin-populer-noktalarda-bulunan-35-yeni-sahil-geliyor-halk-plajlari-hangi-1096367697.html
türki̇ye
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fethiye, turist, yaralanma
fethiye, turist, yaralanma
Restoranın tavanı yemek yiyen turistlerin üzerine düştü: Beş turist yaralı
12:30 04.06.2025 (güncellendi: 12:31 04.06.2025)
Fethiye'de bir restoranın tavanı çöktü. Beş kişi yaralandı.
Muğla Fethiye'de restoranın tavanındaki malzemenin düşmesi sonucu biri çocuk 5 turist yaralandı.
Yemek yerken üzerlerine tavan düştü
Karagedik Mahallesi Çalış mevkisindeki bir restoranın tavanındaki malzeme masada oturanların üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan biri çocuk 5 turist, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.