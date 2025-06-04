https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/restoranin-tavani-yemek-yiyen-turistlerin-uzerine-dustu-bes-turist-yarali-1096789177.html

Restoranın tavanı yemek yiyen turistlerin üzerine düştü: Beş turist yaralı

Restoranın tavanı yemek yiyen turistlerin üzerine düştü: Beş turist yaralı

Sputnik Türkiye

Fethiye'de bir restoranın tavanı çöktü. Beş kişi yaralandı. 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T12:30+0300

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türki̇ye

fethiye

turist

yaralanma

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Muğla Fethiye'de restoranın tavanındaki malzemenin düşmesi sonucu biri çocuk 5 turist yaralandı.Yemek yerken üzerlerine tavan düştüKaragedik Mahallesi Çalış mevkisindeki bir restoranın tavanındaki malzeme masada oturanların üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan biri çocuk 5 turist, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/ucretsiz-deniz-tatili-icin-populer-noktalarda-bulunan-35-yeni-sahil-geliyor-halk-plajlari-hangi-1096367697.html

türki̇ye

fethiye

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fethiye, turist, yaralanma