https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/resmen-yururlukte-trump-celik-ve-aluminyum-ithalatina-uygulanan-gumruk-vergisini-yuzde-50ye-1096775591.html

Resmen yürürlükte: Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisini yüzde 50'ye yükseltti

Resmen yürürlükte: Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisini yüzde 50'ye yükseltti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Haziran'dan itibaren çelik ve alüminyuma uygulanan ticaret tarifelerini yüzde 50'ye çıkarma kararı aldığını duyurdu. 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T01:04+0300

2025-06-04T01:04+0300

2025-06-04T01:04+0300

dünya

abd

çelik

alüminyum

ticaret

gümrük vergisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094713688_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b42957b667c3e58e3ccade2e522ac187.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaracak kararnameye imza attı.Kararnamede, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edecek miktar ve koşullarda olduğu ifade edilerek, bu oranın bazı iyileşmeler getirse de sektörün üretim kapasitelerini sürdürülebilir düzeyde kullanmasını sağlamadığı öne sürüldü.Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlanan belgede, "Buna göre, çelik ürünler ve çelik türevi ürünler ile alüminyum ürünler ve alüminyum türevi ürünlerin ithalatına ilişkin gümrük vergisi oranının, 4 Haziran 2025 günü yerel saat ile 00:01 itibarıyla yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılmasının gerekli ve uygun olduğuna karar verdim" ifadeleri yer aldı.Belgede ayrıca Trump'ın, 8 Mayıs 2025 tarihli ABD-İngiltere Ekonomik Refah Anlaşması (EPD) kapsamında İngiltere'den çelik ve alüminyum ürünleri ile türevlerinin ithalatına farklı bir rejim getirme kararı aldığı da belirtildi ve çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinin yüzde 25 düzeyinde kalacağı ifade edile kararnamede, bu durumun 9 Temmuz'dan sonra gözden geçirileceği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/trump-celige-uygulanan-vergiyi-yuzde-25ten-50ye-cikaracagiz-1096675673.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, çelik, alüminyum, ticaret, gümrük vergisi