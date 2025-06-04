https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/resmen-yururlukte-trump-celik-ve-aluminyum-ithalatina-uygulanan-gumruk-vergisini-yuzde-50ye-1096775591.html
Resmen yürürlükte: Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisini yüzde 50'ye yükseltti
Resmen yürürlükte: Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisini yüzde 50'ye yükseltti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, 4 Haziran'dan itibaren çelik ve alüminyuma uygulanan ticaret tarifelerini yüzde 50'ye çıkarma kararı aldığını duyurdu. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T01:04+0300
2025-06-04T01:04+0300
2025-06-04T01:04+0300
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çelik
alüminyum
ticaret
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ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaracak kararnameye imza attı.Kararnamede, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edecek miktar ve koşullarda olduğu ifade edilerek, bu oranın bazı iyileşmeler getirse de sektörün üretim kapasitelerini sürdürülebilir düzeyde kullanmasını sağlamadığı öne sürüldü.Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlanan belgede, "Buna göre, çelik ürünler ve çelik türevi ürünler ile alüminyum ürünler ve alüminyum türevi ürünlerin ithalatına ilişkin gümrük vergisi oranının, 4 Haziran 2025 günü yerel saat ile 00:01 itibarıyla yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılmasının gerekli ve uygun olduğuna karar verdim" ifadeleri yer aldı.Belgede ayrıca Trump'ın, 8 Mayıs 2025 tarihli ABD-İngiltere Ekonomik Refah Anlaşması (EPD) kapsamında İngiltere'den çelik ve alüminyum ürünleri ile türevlerinin ithalatına farklı bir rejim getirme kararı aldığı da belirtildi ve çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinin yüzde 25 düzeyinde kalacağı ifade edile kararnamede, bu durumun 9 Temmuz'dan sonra gözden geçirileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/trump-celige-uygulanan-vergiyi-yuzde-25ten-50ye-cikaracagiz-1096675673.html
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abd, çelik, alüminyum, ticaret, gümrük vergisi
abd, çelik, alüminyum, ticaret, gümrük vergisi
Resmen yürürlükte: Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisini yüzde 50'ye yükseltti
ABD Başkanı Donald Trump, 4 Haziran'dan itibaren çelik ve alüminyuma uygulanan ticaret tarifelerini yüzde 50'ye çıkarma kararı aldığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaracak kararnameye imza attı.
Kararnamede, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edecek miktar ve koşullarda olduğu ifade edilerek, bu oranın bazı iyileşmeler getirse de sektörün üretim kapasitelerini sürdürülebilir düzeyde kullanmasını sağlamadığı öne sürüldü.
Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlanan belgede, "Buna göre, çelik ürünler ve çelik türevi ürünler ile alüminyum ürünler ve alüminyum türevi ürünlerin ithalatına ilişkin gümrük vergisi oranının, 4 Haziran 2025 günü yerel saat ile 00:01 itibarıyla yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılmasının gerekli ve uygun olduğuna karar verdim" ifadeleri yer aldı.
Belgede ayrıca Trump'ın, 8 Mayıs 2025 tarihli ABD-İngiltere Ekonomik Refah Anlaşması (EPD) kapsamında İngiltere'den çelik ve alüminyum ürünleri ile türevlerinin ithalatına farklı bir rejim getirme kararı aldığı da belirtildi ve çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinin yüzde 25 düzeyinde kalacağı ifade edile kararnamede, bu durumun 9 Temmuz'dan sonra gözden geçirileceği kaydedildi.