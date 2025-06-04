https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/putinin-talimatiyla-rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-soygu-kuzey-korede-1096779079.html
Putin’in talimatıyla: Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu Kuzey Kore’de
Putin’in talimatıyla: Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu Kuzey Kore’de
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu’nun, Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-un ile görüşerek iki ülke arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T07:43+0300
2025-06-04T07:43+0300
2025-06-04T08:10+0300
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kuzey kore
rusya güvenlik konseyi
sergey şoygu
kim jong-un
ukrayna
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a geldi.Şoygu’nun, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesi planlanıyor.Rusya Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya ve Kuzey Kore arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın bazı maddelerinin uygulanmasının yanı sıra, Kursk Bölgesinin kurtarılmasına yardımcı olan Koreli savaşçıların anıtının yapılması değerlendirilecek.Görüşmede ayrıca, Ukrayna'daki durum da dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki güncel konuların ele alınması bekleniyor.Şoygu en son Mart ayında Pyongyang’ı ziyaret etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/slutskiy-rusya-karsiti-soylemler-almanlarin-merz-ve-ortaklarina-sempatisini-artirmayacak-1096777233.html
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rusya, kuzey kore, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, kim jong-un, ukrayna, vladimir putin
rusya, kuzey kore, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, kim jong-un, ukrayna, vladimir putin
Putin’in talimatıyla: Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu Kuzey Kore’de
07:43 04.06.2025 (güncellendi: 08:10 04.06.2025)
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu’nun, Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-un ile görüşerek iki ülke arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın uygulanması konusunu ele alması bekleniyor.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a geldi.
Şoygu’nun, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesi planlanıyor.
Rusya Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya ve Kuzey Kore arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın bazı maddelerinin uygulanmasının yanı sıra, Kursk Bölgesinin kurtarılmasına yardımcı olan Koreli savaşçıların anıtının yapılması değerlendirilecek.
Görüşmede ayrıca, Ukrayna'daki durum da dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki güncel konuların ele alınması bekleniyor.
Şoygu en son Mart ayında Pyongyang’ı ziyaret etmişti.