https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/putin-kiev-rejimi-icin-iktidar-baristan-ve-insan-hayatlarindan-daha-onemli-1096804562.html
Putin: Kiev rejimi için iktidar, barıştan ve insan hayatlarından daha önemli
Putin: Kiev rejimi için iktidar, barıştan ve insan hayatlarından daha önemli
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Ukrayna'nın barışa ihtiyacı olmadığını, Kiev rejimi için iktidarın insan yaşamlarından daha önemli olduğunu belirtti. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T18:21+0300
2025-06-04T18:21+0300
2025-06-04T18:21+0300
dünya
rusya
vladimir putin
toplantı
i̇stanbul
barış müzakereleri
rapor
terör saldırıları
bryansk
kursk
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle video konferans yoluyla düzenlediği toplantıda 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan müzakereler, ayrıca Kursk ve Bryansk bölgelerinde gerçekleştirilen terör saldırıları ile ilgili raporları dinledi.Ardından Rus lider, Kursk ve Bryansk bölgelerindeki terör saldırılarına ilişkin açıklamasında Kiev'deki gayrimeşru rejimin terör örgütüne dönüştüğü yönündeki kaygıların, sivillere yönelik saldırılarla doğrulandığının, terör saldırılarına ilişkin kararların Ukrayna'da siyasi düzeyde alındığının altını çizdi.Kiev'in sponsorlarının teröristlerin suç ortakları olduklarını dile getiren Putin, Ukrayna'nın barışa ihtiyacı olmadığını, Kiev rejimi için iktidarın insan haytlarından daha önemli olduğunu belirtti.Putin, “Cephede büyük kayıplar veren Kiev, terör saldırılarına başvuruyor, Ukraynalılar müzakereleri aksatıyor ve Rusya'ya terörist baskı uygulayarak ateşkes istiyor” diye konuştu.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin savaş meydanlarında yenilgiye uğradğını, Kursk Bölgesi’nde büyük kayıplar verdiğini söyleyen Putin, Kiev'in üst düzey toplantı talebi ile ilgili ise şu değerlendirmede bulundu:Rus lider, çatışmalara ara verilmesi halinde, bu durumun Kiev'e silah takviyesi yapmak, zorunlu seferberliği sürdürmek ve terör saldırılarına hazırlanmak için kullanılacağını vurguladı.Rusya Devlet Başkanı, Kiev yetkililerinin temel bir siyasi kültürden yoksun oldukları için müzakere etmeye çalıştıkları kişilere doğrudan hakaret edebildiklerini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/rusya-sorusturma-komitesi-kursk-ve-bryansk-bolgelerindeki-uc-saldiriyi-da-ukrayna-ozel-servisleri-1096801239.html
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rusya, vladimir putin, toplantı, i̇stanbul, barış müzakereleri, rapor, terör saldırıları, bryansk, kursk, kursk bölgesi, köprü, değerlendirme, açıklama, ukrayna, kiev
rusya, vladimir putin, toplantı, i̇stanbul, barış müzakereleri, rapor, terör saldırıları, bryansk, kursk, kursk bölgesi, köprü, değerlendirme, açıklama, ukrayna, kiev
Putin: Kiev rejimi için iktidar, barıştan ve insan hayatlarından daha önemli
Rusya lideri Putin, Ukrayna'nın barışa ihtiyacı olmadığını, Kiev rejimi için iktidarın insan yaşamlarından daha önemli olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle video konferans yoluyla düzenlediği toplantıda 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan müzakereler, ayrıca Kursk ve Bryansk bölgelerinde gerçekleştirilen terör saldırıları ile ilgili raporları dinledi.
Ardından Rus lider, Kursk ve Bryansk bölgelerindeki terör saldırılarına ilişkin açıklamasında Kiev'deki gayrimeşru rejimin terör örgütüne dönüştüğü yönündeki kaygıların, sivillere yönelik saldırılarla doğrulandığının, terör saldırılarına ilişkin kararların Ukrayna'da siyasi düzeyde alındığının altını çizdi.
Kiev'in sponsorlarının teröristlerin suç ortakları olduklarını dile getiren Putin, Ukrayna'nın barışa ihtiyacı olmadığını, Kiev rejimi için iktidarın insan haytlarından daha önemli olduğunu belirtti.
Putin, “Cephede büyük kayıplar veren Kiev, terör saldırılarına başvuruyor, Ukraynalılar müzakereleri aksatıyor ve Rusya'ya terörist baskı uygulayarak ateşkes istiyor” diye konuştu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin savaş meydanlarında yenilgiye uğradğını, Kursk Bölgesi’nde büyük kayıplar verdiğini söyleyen Putin, Kiev'in üst düzey toplantı talebi ile ilgili ise şu değerlendirmede bulundu:
Bu şartlarda ne konuşulabilir ki, teröristlerle kim pazarlık eder?
Rus lider, çatışmalara ara verilmesi halinde, bu durumun Kiev'e silah takviyesi yapmak, zorunlu seferberliği sürdürmek ve terör saldırılarına hazırlanmak için kullanılacağını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı, Kiev yetkililerinin temel bir siyasi kültürden yoksun oldukları için müzakere etmeye çalıştıkları kişilere doğrudan hakaret edebildiklerini dile getirdi.