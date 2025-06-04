https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/polonyadan-ukraynaya-ortak-mucadele-cevabi-yok-oyle-bir-sey-1096780278.html
Polonya’dan Ukrayna’ya ‘ortak mücadele’ cevabı: ‘Yok öyle bir şey’
Polonya’dan Ukrayna’ya ‘ortak mücadele’ cevabı: ‘Yok öyle bir şey’
Sputnik Türkiye
Kiev rejimi temsilcilerinin, Varşova ile ortak mücadele yürüttükleri yönündeki sözlerini değerlendiren Polonyalı siyasetçi Piskorski, Polonya ve Ukrayna'nın... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T09:05+0300
2025-06-04T09:05+0300
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Polonyalı siyasetçi Mateusz Piskorski, sosyal medya platformu X paylaşımında, Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy’in Ofisi Başkanı Andrey Yermak’ın Litvanya, Polonya ve Ukrayna'nın Avrupa ve özgürlüğü savunmada ortak kadere sahip olduğu yönündeki sözlerini ve birleşme çağrısını değerlendirdi.Sosyal medya paylaşımını Lehçe yazmaya çalışan Yermak’a Rusça cevap veren Piskorski, “Lehçe yazmaya çalışıyorsanız, belki de bir tercüman hizmetinden yararlanmalısınız? Bu arada, ortak mücadelemiz diye bir şey yok. Yüz binlerce Ukraynalının hayatı pahasına kendi iktidarınız dışında kimseyi savunmuyorsunuz” diye yazdı.Polonya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, dün Vladimir Zelenskiy'in tebrik mesajına verdiği yanıtta, iki ülke arasında çözülmemiş tarihi meselelerin olduğunu hatırlattı.Daha önce Ukraynalı siyasetçiler, Polonya’nın yeni Cumhurbaşkanının Ukrayna’nın NATO ve Avrupa Birliği yolunda büyük engel haline gelebileceğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/kelloggdan-rusyaya-yaptirim-tasarisinin-onaylanmaya-hazir-oldugu-ilani-1096779775.html
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polonya, mateusz piskorski, ukrayna, vladimir zelenskiy, andrey yermak, avrupa birliği, nato
Polonya’dan Ukrayna’ya ‘ortak mücadele’ cevabı: ‘Yok öyle bir şey’
09:05 04.06.2025 (güncellendi: 09:06 04.06.2025)
Kiev rejimi temsilcilerinin, Varşova ile ortak mücadele yürüttükleri yönündeki sözlerini değerlendiren Polonyalı siyasetçi Piskorski, Polonya ve Ukrayna'nın ortak bir mücadelesinin olmadığını belirtti.
Polonyalı siyasetçi Mateusz Piskorski, sosyal medya platformu X paylaşımında, Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy’in Ofisi Başkanı Andrey Yermak’ın Litvanya, Polonya ve Ukrayna'nın Avrupa ve özgürlüğü savunmada ortak kadere sahip olduğu yönündeki sözlerini ve birleşme çağrısını değerlendirdi.
Sosyal medya paylaşımını Lehçe yazmaya çalışan Yermak’a Rusça cevap veren Piskorski, “Lehçe yazmaya çalışıyorsanız, belki de bir tercüman hizmetinden yararlanmalısınız? Bu arada, ortak mücadelemiz diye bir şey yok. Yüz binlerce Ukraynalının hayatı pahasına kendi iktidarınız dışında kimseyi savunmuyorsunuz” diye yazdı.
Polonya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, dün Vladimir Zelenskiy'in tebrik mesajına verdiği yanıtta, iki ülke arasında çözülmemiş tarihi meselelerin olduğunu hatırlattı.
Daha önce Ukraynalı siyasetçiler, Polonya’nın yeni Cumhurbaşkanının Ukrayna’nın NATO ve Avrupa Birliği yolunda büyük engel haline gelebileceğini dile getirmişti.