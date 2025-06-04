https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/polonyadan-ukraynaya-ortak-mucadele-cevabi-yok-oyle-bir-sey-1096780278.html

Polonya’dan Ukrayna’ya ‘ortak mücadele’ cevabı: ‘Yok öyle bir şey’

Polonya’dan Ukrayna’ya ‘ortak mücadele’ cevabı: ‘Yok öyle bir şey’

Sputnik Türkiye

Kiev rejimi temsilcilerinin, Varşova ile ortak mücadele yürüttükleri yönündeki sözlerini değerlendiren Polonyalı siyasetçi Piskorski, Polonya ve Ukrayna'nın... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T09:05+0300

2025-06-04T09:05+0300

2025-06-04T09:06+0300

dünya

polonya

mateusz piskorski

ukrayna

vladimir zelenskiy

andrey yermak

avrupa birliği

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102227/50/1022275075_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_b4415599f764a442e95b05d9b66cc47b.jpg

Polonyalı siyasetçi Mateusz Piskorski, sosyal medya platformu X paylaşımında, Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy’in Ofisi Başkanı Andrey Yermak’ın Litvanya, Polonya ve Ukrayna'nın Avrupa ve özgürlüğü savunmada ortak kadere sahip olduğu yönündeki sözlerini ve birleşme çağrısını değerlendirdi.Sosyal medya paylaşımını Lehçe yazmaya çalışan Yermak’a Rusça cevap veren Piskorski, “Lehçe yazmaya çalışıyorsanız, belki de bir tercüman hizmetinden yararlanmalısınız? Bu arada, ortak mücadelemiz diye bir şey yok. Yüz binlerce Ukraynalının hayatı pahasına kendi iktidarınız dışında kimseyi savunmuyorsunuz” diye yazdı.Polonya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, dün Vladimir Zelenskiy'in tebrik mesajına verdiği yanıtta, iki ülke arasında çözülmemiş tarihi meselelerin olduğunu hatırlattı.Daha önce Ukraynalı siyasetçiler, Polonya’nın yeni Cumhurbaşkanının Ukrayna’nın NATO ve Avrupa Birliği yolunda büyük engel haline gelebileceğini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/kelloggdan-rusyaya-yaptirim-tasarisinin-onaylanmaya-hazir-oldugu-ilani-1096779775.html

polonya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

polonya, mateusz piskorski, ukrayna, vladimir zelenskiy, andrey yermak, avrupa birliği, nato