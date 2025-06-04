https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/kelloggdan-rusyaya-yaptirim-tasarisinin-onaylanmaya-hazir-oldugu-ilani-1096779775.html
Kellogg’dan Rusya'ya yaptırım tasarısının onaylanmaya hazır olduğu ilanı
Kellogg’dan Rusya'ya yaptırım tasarısının onaylanmaya hazır olduğu ilanı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg, Kongre’nin üst kanadı Senato’nun Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları öngören tasarıyı kabul etmeye hazır olduğunu... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T08:38+0300
2025-06-04T08:38+0300
2025-06-04T08:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
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keith kellogg
senato
lindsey graham
donald trump
rusya
yaptırım
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ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım tasarısının Senato’da oylanabileceğini söyledi.Kellogg, “Geçtiğimiz hafta sonu Lindsey Graham ile görüştüm ve senatörlerin harekete geçmeye hazır olduğuna inanıyorum. Buna 2025 Rusya Yaptırım Yasası adını verdiler ve sanırım Graham bu yasanın geçmesi için hazırlıklara başladı bile. Bu yaptırımlar çok sert olacak” ifadesini kullandı.Daha önce Senatör Graham, yeni yaptırımların, 15-17 Haziran tarihleri arasında Kanada'da düzenlenecek olan G7 Zirvesi’nden önce yürürlüğe girmesini istediğini söylemişti.Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, müzakereler devam ettiği sürece Rusya’ya yönelik yaptırımları uygulama niyetinde olmadığını kaydetmişti.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti. Moskova, Batı'nın yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de Rusya karşı uygulanan yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/pekinden-kieve-sivil-hedeflere-saldirmaktan-kacinma-cagrisi-1096779410.html
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abd, keith kellogg, senato, lindsey graham, donald trump, rusya, yaptırım
abd, keith kellogg, senato, lindsey graham, donald trump, rusya, yaptırım
Kellogg’dan Rusya'ya yaptırım tasarısının onaylanmaya hazır olduğu ilanı
08:38 04.06.2025 (güncellendi: 08:39 04.06.2025)
ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg, Kongre’nin üst kanadı Senato’nun Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları öngören tasarıyı kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.
ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg
, Fox News
televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım
tasarısının Senato’da oylanabileceğini söyledi.
Kellogg, “Geçtiğimiz hafta sonu Lindsey Graham ile görüştüm ve senatörlerin harekete geçmeye hazır olduğuna inanıyorum. Buna 2025 Rusya Yaptırım Yasası adını verdiler ve sanırım Graham bu yasanın geçmesi için hazırlıklara başladı bile. Bu yaptırımlar çok sert olacak” ifadesini kullandı.
Daha önce Senatör Graham, yeni yaptırımların, 15-17 Haziran tarihleri arasında Kanada'da düzenlenecek olan G7 Zirvesi’nden önce yürürlüğe girmesini istediğini söylemişti.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, müzakereler devam ettiği sürece Rusya’ya yönelik yaptırımları uygulama niyetinde olmadığını kaydetmişti.
Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti. Moskova, Batı'nın yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de Rusya karşı uygulanan yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.