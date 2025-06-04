https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/pentagon-sefi-hegsethten-bir-ilk-ukraynaya-yardim-toplantisina-katilmayacak-1096786091.html

Pentagon Şefi Hegseth’ten bir ilk: Ukrayna’ya yardım toplantısına katılmayacak

Pentagon Şefi Hegseth’ten bir ilk: Ukrayna’ya yardım toplantısına katılmayacak

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Hegseth’in, Ukrayna Temas Grubu’nun toplantısına katılmayacağı belirtildi. Böylece grubun kısa tarihinde ilk kez toplantısına bir Pentagon... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T11:22+0300

2025-06-04T11:22+0300

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abd savunma bakanlığı

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Uluslararası haber ajansı Associated Press’in aktardığına göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna’ya askeri yardım sağlayan ülkelerin toplantısına katılmayacak.Ajansın haberinde, “ABD'nin üç yıl önce Ukrayna'ya askeri yardımı koordine etmek üzere uluslararası bir grup kurmasından bu yana ilk kez bir Pentagon şefi, Çarşamba günü 50'den fazla savunma bakanının yer alacağı toplantıya katılmayacak” ifadesine yer verildi.İsmi açıklanmayan bir ABD’li yetkili, ajansa toplantı programının detaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Hegseth'in video bağlantısı yoluyla da katılmayacağını doğruladı.Bunun, ABD yönetiminin Ukrayna'daki çatışmayla arasına mesafe koymak için attığı yeni bir adım olduğu kaydedildi.Daha önce Pentagon, Hegseth'in Brüksel’deki NATO savunma bakanları toplantısına katılacağını açıklamıştı.

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abd, abd savunma bakanlığı, pentagon, pete hegseth, ukrayna, ukrayna temas grubu, associated press (ap)