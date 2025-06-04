https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/pentagon-sefi-hegsethten-bir-ilk-ukraynaya-yardim-toplantisina-katilmayacak-1096786091.html
Pentagon Şefi Hegseth’ten bir ilk: Ukrayna’ya yardım toplantısına katılmayacak
Pentagon Şefi Hegseth’ten bir ilk: Ukrayna’ya yardım toplantısına katılmayacak
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Hegseth’in, Ukrayna Temas Grubu’nun toplantısına katılmayacağı belirtildi. Böylece grubun kısa tarihinde ilk kez toplantısına bir Pentagon... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T11:22+0300
2025-06-04T11:22+0300
2025-06-04T11:19+0300
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ukrayna
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Uluslararası haber ajansı Associated Press’in aktardığına göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna’ya askeri yardım sağlayan ülkelerin toplantısına katılmayacak.Ajansın haberinde, “ABD'nin üç yıl önce Ukrayna'ya askeri yardımı koordine etmek üzere uluslararası bir grup kurmasından bu yana ilk kez bir Pentagon şefi, Çarşamba günü 50'den fazla savunma bakanının yer alacağı toplantıya katılmayacak” ifadesine yer verildi.İsmi açıklanmayan bir ABD’li yetkili, ajansa toplantı programının detaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Hegseth'in video bağlantısı yoluyla da katılmayacağını doğruladı.Bunun, ABD yönetiminin Ukrayna'daki çatışmayla arasına mesafe koymak için attığı yeni bir adım olduğu kaydedildi.Daha önce Pentagon, Hegseth'in Brüksel’deki NATO savunma bakanları toplantısına katılacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/rus-ordusu-zaporojye-bolgesinde-yabanci-parali-askerlerin-bulundugu-yerleri-vurdu-1096784064.html
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abd, abd savunma bakanlığı, pentagon, pete hegseth, ukrayna, ukrayna temas grubu, associated press (ap)
abd, abd savunma bakanlığı, pentagon, pete hegseth, ukrayna, ukrayna temas grubu, associated press (ap)
Pentagon Şefi Hegseth’ten bir ilk: Ukrayna’ya yardım toplantısına katılmayacak
ABD Savunma Bakanı Hegseth’in, Ukrayna Temas Grubu’nun toplantısına katılmayacağı belirtildi. Böylece grubun kısa tarihinde ilk kez toplantısına bir Pentagon şefi katılmamış olacak.
Uluslararası haber ajansı Associated Press’in aktardığına göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna’ya askeri yardım sağlayan ülkelerin toplantısına katılmayacak.
Ajansın haberinde, “ABD'nin üç yıl önce Ukrayna'ya askeri yardımı koordine etmek üzere uluslararası bir grup kurmasından bu yana ilk kez bir Pentagon şefi, Çarşamba günü 50'den fazla savunma bakanının yer alacağı toplantıya katılmayacak” ifadesine yer verildi.
İsmi açıklanmayan bir ABD’li yetkili, ajansa toplantı programının detaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Hegseth'in video bağlantısı yoluyla da katılmayacağını doğruladı.
Bunun, ABD yönetiminin Ukrayna'daki çatışmayla arasına mesafe koymak için attığı yeni bir adım olduğu kaydedildi.
Daha önce Pentagon, Hegseth'in Brüksel’deki NATO savunma bakanları toplantısına katılacağını açıklamıştı.