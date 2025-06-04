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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/pentagon-sefi-hegsethten-bir-ilk-ukraynaya-yardim-toplantisina-katilmayacak-1096786091.html
Pentagon Şefi Hegseth’ten bir ilk: Ukrayna’ya yardım toplantısına katılmayacak
Pentagon Şefi Hegseth’ten bir ilk: Ukrayna’ya yardım toplantısına katılmayacak
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Hegseth’in, Ukrayna Temas Grubu’nun toplantısına katılmayacağı belirtildi. Böylece grubun kısa tarihinde ilk kez toplantısına bir Pentagon... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
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abd savunma bakanlığı
pentagon
pete hegseth
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Uluslararası haber ajansı Associated Press’in aktardığına göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna’ya askeri yardım sağlayan ülkelerin toplantısına katılmayacak.Ajansın haberinde, “ABD'nin üç yıl önce Ukrayna'ya askeri yardımı koordine etmek üzere uluslararası bir grup kurmasından bu yana ilk kez bir Pentagon şefi, Çarşamba günü 50'den fazla savunma bakanının yer alacağı toplantıya katılmayacak” ifadesine yer verildi.İsmi açıklanmayan bir ABD’li yetkili, ajansa toplantı programının detaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Hegseth'in video bağlantısı yoluyla da katılmayacağını doğruladı.Bunun, ABD yönetiminin Ukrayna'daki çatışmayla arasına mesafe koymak için attığı yeni bir adım olduğu kaydedildi.Daha önce Pentagon, Hegseth'in Brüksel’deki NATO savunma bakanları toplantısına katılacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/rus-ordusu-zaporojye-bolgesinde-yabanci-parali-askerlerin-bulundugu-yerleri-vurdu-1096784064.html
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Pentagon Şefi Hegseth’ten bir ilk: Ukrayna’ya yardım toplantısına katılmayacak

11:22 04.06.2025
© AP Photo / Alex BrandonНовый глава Пентагона Пит Хегсет
Новый глава Пентагона Пит Хегсет - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD Savunma Bakanı Hegseth’in, Ukrayna Temas Grubu’nun toplantısına katılmayacağı belirtildi. Böylece grubun kısa tarihinde ilk kez toplantısına bir Pentagon şefi katılmamış olacak.
Uluslararası haber ajansı Associated Press’in aktardığına göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna’ya askeri yardım sağlayan ülkelerin toplantısına katılmayacak.
Ajansın haberinde, “ABD'nin üç yıl önce Ukrayna'ya askeri yardımı koordine etmek üzere uluslararası bir grup kurmasından bu yana ilk kez bir Pentagon şefi, Çarşamba günü 50'den fazla savunma bakanının yer alacağı toplantıya katılmayacak” ifadesine yer verildi.
İsmi açıklanmayan bir ABD’li yetkili, ajansa toplantı programının detaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Hegseth'in video bağlantısı yoluyla da katılmayacağını doğruladı.
Bunun, ABD yönetiminin Ukrayna'daki çatışmayla arasına mesafe koymak için attığı yeni bir adım olduğu kaydedildi.
Daha önce Pentagon, Hegseth'in Brüksel’deki NATO savunma bakanları toplantısına katılacağını açıklamıştı.
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