https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/pekinden-kieve-sivil-hedeflere-saldirmaktan-kacinma-cagrisi-1096779410.html

Pekin’den Kiev’e sivil hedeflere saldırmaktan kaçınma çağrısı

Pekin’den Kiev’e sivil hedeflere saldırmaktan kaçınma çağrısı

Sputnik Türkiye

Çin, Ukrayna krizinin taraflarına azami itidal göstermeleri ve sivil hedeflere saldırmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu. 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T08:15+0300

2025-06-04T08:15+0300

2025-06-04T08:22+0300

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çin dışişleri bakanlığı

ukrayna

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Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan, Rusya’nın Bryansk ve Kursk bölgelerindeki demiryolu altyapısına yönelik saldırılarla ilgili açıklama yapıldı.Açıklamada, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki demiryolu altyapısına yönelik saldırılarla ilgili haberlerin Pekin’in dikkatini çektiği belirtilirken, “Çin'in Ukrayna krizine ilişkin duruşu tutarlı ve net” ifadesine yer verildi.Bakanlık, “Pekin, ilgili taraflara azami itidal göstermeleri, sivil hedeflere yönelik saldırılardan kaçınmaları ve sivillerin güvenliğini korumaları çağrısında bulunuyor” diye kaydetti.Ne olmuştu?Bryansk Bölgesi'nin Vıgoniçskiy mevkiinde bir köprü, Klimov-Moskova seferini yapan yolcu treninin üzerine çökmüş, yaşanan faciada 7 kişi hayatını kaybetmiş, çocuklar da dahil çok sayıda kişi yaralanmıştı.Kursk Bölgesi’ndeki Trosna-Kalinovka karayolunun 48. kilometresinde de bir köprü, altından geçen yük treninin üzerine çökmüş ve kaza sonucu bir makinist yaralanmıştı.Rusya Soruşturma Komitesi, hafta sonu Ukrayna sınırındaki Kursk ve Bryansk bölgelerindeki demiryollarında yaşanan patlamaların terör saldırısı kategorisinde yer aldığını vurgulamıştı.

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çin, çin dışişleri bakanlığı, ukrayna, rusya, kursk, bryansk, sivil kayıplar