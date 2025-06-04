https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/netanyahu-capraz-sorguda-1788-kez-hatirlamiyorum-dedi-herkesin-zaman-zaman-hafiza-kayiplari-olur-1096797946.html
Netanyahu çapraz sorguda 1788 kez 'Hatırlamıyorum' dedi: 'Herkesin zaman zaman hafıza kayıpları olur, benim bile'
Netanyahu çapraz sorguda 1788 kez 'Hatırlamıyorum' dedi: 'Herkesin zaman zaman hafıza kayıpları olur, benim bile'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, yolsuzluk davasındaki ilk çapraz sorguda tam 1788 kez "hatırlamıyorum" cevabı vererek soruları yanıtsız bıraktı. Savcı Yonatan... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T15:04+0300
2025-06-04T15:04+0300
2025-06-04T15:04+0300
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasında ilk kez çapraz sorguya alındığı duruşmada şok edici bir savunma taktiği sergiledi. Jerusalem Post'un haberine göre, Netanyahu tam 1788 kez "hatırlamıyorum" cevabı vererek savcının sorularını yanıtsız bıraktı.Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşma, İsrail siyasi tarihinin en kritik anlarından biri olarak kayıtlara geçti.Çapraz sorguyu 'şaka' olarak nitelediNetanyahu, 6 ay önce mahkemenin karşısına ilk kez çıkmasının ardından salı günü yapılan ilk çapraz sorgusunu "bir şaka" olarak niteledi. Bu açıklama, İsrail kamuoyunda büyük tepki yarattı.Savcı Yonatan Tadmor tarafından yöneltilen sorulara sürekli "hatırlamıyorum" cevabını veren Netanyahu, "Herkesin zaman zaman hafıza kayıpları olur, benim bile" ifadelerini kullanarak durumu meşrulaştırmaya çalıştı.1000 numaralı dosya: Lüks hediyeler skandalıHollywood yapımcısından pahalı hediyelerİsrail başbakanının sorgusu, kamuoyunda "1000 numaralı dosya" olarak bilinen skandala odaklandı. İddialara göre Netanyahu:Rüşvet mi, dostluk mu?Savcılık, bu hediyelerin rüşvet niteliğinde olduğunu ve Netanyahu'nun karşılığında Milchan'a çeşitli kolaylıklar sağladığını iddia ediyor. Netanyahu ise bunların dostluk hediyesi olduğunu savunuyor.Netanyahu'nun üç yolsuzluk davasıDava dosyalarıİsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında dava açılmasını talep etmişti:SuçlamalarNetanyahu şu suçlarla yargılanıyor:Tarihi SüreçNetanyahu, görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçti.Dava kronolojisiMuhalefetten sert eleştiriİsrail muhalefeti, Netanyahu'nun 1788 kez "hatırlamıyorum" demesini "adalet sistemiyle alay etmek" olarak niteledi. Muhalefet liderleri, bu durumun İsrail demokrasisi için utanç verici olduğunu belirtti.
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arnon milchan, james packer, avichai mandelblit, i̇srail, tel aviv, hollywood, jerusalem post
arnon milchan, james packer, avichai mandelblit, i̇srail, tel aviv, hollywood, jerusalem post
Netanyahu çapraz sorguda 1788 kez 'Hatırlamıyorum' dedi: 'Herkesin zaman zaman hafıza kayıpları olur, benim bile'
İsrail Başbakanı Netanyahu, yolsuzluk davasındaki ilk çapraz sorguda tam 1788 kez "hatırlamıyorum" cevabı vererek soruları yanıtsız bıraktı. Savcı Yonatan Tadmor'un tepki gösterdiği duruşmada Netanyahu, "hafıza kaybı" yaşadığını savunarak rüşvet suçlamalarından kaçmaya çalıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasında ilk kez çapraz sorguya alındığı duruşmada şok edici bir savunma taktiği sergiledi. Jerusalem Post'un haberine göre, Netanyahu tam 1788 kez "hatırlamıyorum" cevabı vererek savcının sorularını yanıtsız bıraktı.
Tel Aviv Bölge Mahkemesi
'nde gerçekleşen duruşma, İsrail
siyasi tarihinin en kritik anlarından biri olarak kayıtlara geçti.
Çapraz sorguyu 'şaka' olarak niteledi
Netanyahu, 6 ay önce mahkemenin karşısına ilk kez çıkmasının ardından salı günü yapılan ilk çapraz sorgusunu "bir şaka" olarak niteledi. Bu açıklama, İsrail kamuoyunda büyük tepki yarattı.
Savcı Yonatan Tadmor tarafından yöneltilen sorulara sürekli "hatırlamıyorum" cevabını veren Netanyahu, "Herkesin zaman zaman hafıza kayıpları olur, benim bile" ifadelerini kullanarak durumu meşrulaştırmaya çalıştı.
1000 numaralı dosya: Lüks hediyeler skandalı
Hollywood yapımcısından pahalı hediyeler
İsrail başbakanının sorgusu, kamuoyunda "1000 numaralı dosya" olarak bilinen skandala odaklandı. İddialara göre Netanyahu:
Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan'dan
pahalı puro ve şampanya aldı
İş adamı James Packer'dan
toplam 195 bin dolar
değerinde hediye kabul etti
Eşi Sara Netanyahu
için 3 bin 100 dolar
değerinde mücevher aldı
Savcılık, bu hediyelerin rüşvet niteliğinde olduğunu ve Netanyahu'nun karşılığında Milchan'a çeşitli kolaylıklar sağladığını iddia ediyor. Netanyahu ise bunların dostluk hediyesi olduğunu savunuyor.
Netanyahu'nun üç yolsuzluk davası
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit
, 21 Kasım 2019'da Netanyahu
hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında
dava açılmasını talep etmişti:
1."1000 Numaralı Dosya"
- Hediye rüşvet skandalı
2."2000 Numaralı Dosya"
- Medya manipülasyonu
3."4000 Numaralı Dosya"
- Telekomünikasyon rüşveti
Netanyahu şu suçlarla yargılanıyor:
Kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma
Netanyahu, görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçti.
24 Mayıs 2020
: İlk duruşma Kudüs Bölge Mahkemesi
'nde
10 Aralık 2024
: İlk kez ifade vermek üzere Tel Aviv Bölge Mahkemesi
'nde
Şubat 2025
: İlk çapraz sorgu
ve "hatırlamıyorum" skandalı
Muhalefetten sert eleştiri
İsrail muhalefeti, Netanyahu'nun 1788 kez "hatırlamıyorum" demesini "adalet sistemiyle alay etmek" olarak niteledi. Muhalefet liderleri, bu durumun İsrail demokrasisi için utanç verici olduğunu belirtti.