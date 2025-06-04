https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/netanyahu-capraz-sorguda-1788-kez-hatirlamiyorum-dedi-herkesin-zaman-zaman-hafiza-kayiplari-olur-1096797946.html

Netanyahu çapraz sorguda 1788 kez 'Hatırlamıyorum' dedi: 'Herkesin zaman zaman hafıza kayıpları olur, benim bile'

Netanyahu çapraz sorguda 1788 kez 'Hatırlamıyorum' dedi: 'Herkesin zaman zaman hafıza kayıpları olur, benim bile'

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu, yolsuzluk davasındaki ilk çapraz sorguda tam 1788 kez "hatırlamıyorum" cevabı vererek soruları yanıtsız bıraktı. Savcı Yonatan... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T15:04+0300

2025-06-04T15:04+0300

2025-06-04T15:04+0300

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasında ilk kez çapraz sorguya alındığı duruşmada şok edici bir savunma taktiği sergiledi. Jerusalem Post'un haberine göre, Netanyahu tam 1788 kez "hatırlamıyorum" cevabı vererek savcının sorularını yanıtsız bıraktı.Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşma, İsrail siyasi tarihinin en kritik anlarından biri olarak kayıtlara geçti.Çapraz sorguyu 'şaka' olarak nitelediNetanyahu, 6 ay önce mahkemenin karşısına ilk kez çıkmasının ardından salı günü yapılan ilk çapraz sorgusunu "bir şaka" olarak niteledi. Bu açıklama, İsrail kamuoyunda büyük tepki yarattı.Savcı Yonatan Tadmor tarafından yöneltilen sorulara sürekli "hatırlamıyorum" cevabını veren Netanyahu, "Herkesin zaman zaman hafıza kayıpları olur, benim bile" ifadelerini kullanarak durumu meşrulaştırmaya çalıştı.1000 numaralı dosya: Lüks hediyeler skandalıHollywood yapımcısından pahalı hediyelerİsrail başbakanının sorgusu, kamuoyunda "1000 numaralı dosya" olarak bilinen skandala odaklandı. İddialara göre Netanyahu:Rüşvet mi, dostluk mu?Savcılık, bu hediyelerin rüşvet niteliğinde olduğunu ve Netanyahu'nun karşılığında Milchan'a çeşitli kolaylıklar sağladığını iddia ediyor. Netanyahu ise bunların dostluk hediyesi olduğunu savunuyor.Netanyahu'nun üç yolsuzluk davasıDava dosyalarıİsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında dava açılmasını talep etmişti:SuçlamalarNetanyahu şu suçlarla yargılanıyor:Tarihi SüreçNetanyahu, görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçti.Dava kronolojisiMuhalefetten sert eleştiriİsrail muhalefeti, Netanyahu'nun 1788 kez "hatırlamıyorum" demesini "adalet sistemiyle alay etmek" olarak niteledi. Muhalefet liderleri, bu durumun İsrail demokrasisi için utanç verici olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/trump-yonetimi-9-milyar-dolarlik-medya-fonunu-iptal-ediyor-hangi-kanallar-kapatilacak-kimler-1096796190.html

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arnon milchan, james packer, avichai mandelblit, i̇srail, tel aviv, hollywood, jerusalem post