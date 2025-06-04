https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/milli-sporcu-irandaki-yarista-hayatini-kaybetti-genclik-ve-spor-bakani-bak-aciklama-yapti-1096788187.html
Milli sporcu İran'daki yarışta hayatını kaybetti: Gençlik ve Spor Bakanı Bak açıklama yaptı
Milli sporcu İran'daki yarışta hayatını kaybetti: Gençlik ve Spor Bakanı Bak açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Milli bisikletçi Mustafa Ayyorkun, katıldığı yarışta yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti. Sporcu Ayyorkun 5 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T12:21+0300
2025-06-04T12:21+0300
2025-06-04T12:21+0300
spor
bisiklet
bisikletçi
osman aşkın bak
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Milli bisikletçi Mustafa Ayyorkun, 31 Mayıs'ta koşulan 2025 Tour of Iran yarışının 5. ve son etabında geçirdiği kaza sonrası ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ayyorkun, kaldırıldığı hastanede dün gece hayata gözlerini yumdu.Spor Bakanı'ndan başsağlığı mesajıGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcu için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Bak'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan açıklamaTürkiye Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada yer alan ifadeler ise şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/demet-akalinin-aci-gunu-kuzeni-solunum-rahatsizligi-nedeniyle-tedavi-gordugu-hastanede-hayatini-1096762191.html
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bisiklet, bisikletçi, osman aşkın bak
bisiklet, bisikletçi, osman aşkın bak
Milli sporcu İran'daki yarışta hayatını kaybetti: Gençlik ve Spor Bakanı Bak açıklama yaptı
Milli bisikletçi Mustafa Ayyorkun, katıldığı yarışta yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti. Sporcu Ayyorkun 5 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Milli bisikletçi Mustafa Ayyorkun, 31 Mayıs'ta koşulan 2025 Tour of Iran yarışının 5. ve son etabında geçirdiği kaza sonrası ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ayyorkun, kaldırıldığı hastanede dün gece hayata gözlerini yumdu.
Spor Bakanı'ndan başsağlığı mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcu için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Bak'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:
"2025 Tour of Iran yarışında geçirdiği elim kaza sonucu ağır yaralanan Spor Toto Bisiklet Takımı sporcumuz Mustafa Ayyorkun’un vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Milli sporcumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum."
Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan açıklama
Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada yer alan ifadeler ise şöyle:
İran'ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour of Iran yarışının 5. etabında, 31 Mayıs Cumartesi günü yaşanan elim kazada Spor Toto Bisiklet Takımı sporcumuz Mustafa Ayyorkun ağır yaralanmıştı. Ne yazık ki, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sporcumuz kurtarılamamış ve dün gece vefat etmiştir. “Derin bir üzüntü içerisindeyiz”.