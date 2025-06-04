https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/milli-sporcu-irandaki-yarista-hayatini-kaybetti-genclik-ve-spor-bakani-bak-aciklama-yapti-1096788187.html

Milli sporcu İran'daki yarışta hayatını kaybetti: Gençlik ve Spor Bakanı Bak açıklama yaptı

Milli sporcu İran'daki yarışta hayatını kaybetti: Gençlik ve Spor Bakanı Bak açıklama yaptı

Sputnik Türkiye

Milli bisikletçi Mustafa Ayyorkun, katıldığı yarışta yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti. Sporcu Ayyorkun 5 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T12:21+0300

2025-06-04T12:21+0300

2025-06-04T12:21+0300

spor

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bisikletçi

osman aşkın bak

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Milli bisikletçi Mustafa Ayyorkun, 31 Mayıs'ta koşulan 2025 Tour of Iran yarışının 5. ve son etabında geçirdiği kaza sonrası ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ayyorkun, kaldırıldığı hastanede dün gece hayata gözlerini yumdu.Spor Bakanı'ndan başsağlığı mesajıGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcu için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Bak'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan açıklamaTürkiye Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada yer alan ifadeler ise şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/demet-akalinin-aci-gunu-kuzeni-solunum-rahatsizligi-nedeniyle-tedavi-gordugu-hastanede-hayatini-1096762191.html

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bisiklet, bisikletçi, osman aşkın bak