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Demet Akalın'ın acı günü: Kuzeni solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Demet Akalın'ın acı günü: Kuzeni solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın kuzeni 61 yaşındaki Hakan Kılıç, solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gölcük'teki cenaze... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
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Şarkıcı Demet Akalın'ın teyzesinin oğlu olan 61 yaşındaki Hakan Kılıç, yaklaşık 10 gün önce solunum rahatsızlığı şikayeti ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İlk müdahalenin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Gebze'deki bir hastaneye sevk edildi.Evli ve üç çocuk babası olan Kılıç, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşamaktaydı. Yakın çevresi tarafından sağlık sorunları olmayan biri olarak tanımlanan Kılıç'ın ani rahatsızlanması ailesini endişelendirmişti.Demet Akalın Sosyal Medyadan Vefat Haberini DuyurduKuzeninin vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşan Demet Akalın, duygusal bir mesaj yayınladı. Akalın, "Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti" ifadelerini kullanarak acısını dile getirdi.Şarkıcının paylaşımı, takipçilerinden büyük ilgi gördü ve kısa sürede binlerce taziye mesajı aldı. Sanat camiası mensupları da Akalın'a başsağlığı mesajları iletti.Gölcük'te cenaze töreni düzenlendiHakan Kılıç'ın cenazesi, ailesinin teslim almasının ardından Gölcük ilçesindeki Değirmendere Merkez Camii'ne getirildi. Cami avlusunda toplanan yakınları, dostları ve sevenler son vedalarını gerçekleştirdi.Cenaze törenine Demet Akalın ve eşi Okan Kurt da katıldı. Şarkıcı, törende gözyaşlarını tutamayarak duygusal anlar yaşadı. Aile büyükleri ve yakın akrabalar, Akalın ve eşine destek oldular.
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demet akalın, gebze, hakan kılıç, okan kurt, gölcük, magazin, magazin, ölüm, ölüm riski
demet akalın, gebze, hakan kılıç, okan kurt, gölcük, magazin, magazin, ölüm, ölüm riski

Demet Akalın'ın acı günü: Kuzeni solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

13:58 03.06.2025
© Fotoğraf : Sosyal medyaDemet Akalın tekne kazası
Demet Akalın tekne kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın kuzeni 61 yaşındaki Hakan Kılıç, solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gölcük'teki cenaze töreninde duygusal anlar yaşayan Akalın, eşi Okan Kurt ile birlikte taziye kabul etti. Evli ve üç çocuk babası Kılıç, Değirmendere Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Şarkıcı Demet Akalın'ın teyzesinin oğlu olan 61 yaşındaki Hakan Kılıç, yaklaşık 10 gün önce solunum rahatsızlığı şikayeti ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İlk müdahalenin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Gebze'deki bir hastaneye sevk edildi.
Evli ve üç çocuk babası olan Kılıç, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşamaktaydı. Yakın çevresi tarafından sağlık sorunları olmayan biri olarak tanımlanan Kılıç'ın ani rahatsızlanması ailesini endişelendirmişti.

Demet Akalın Sosyal Medyadan Vefat Haberini Duyurdu

Kuzeninin vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşan Demet Akalın, duygusal bir mesaj yayınladı. Akalın, "Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti" ifadelerini kullanarak acısını dile getirdi.
Şarkıcının paylaşımı, takipçilerinden büyük ilgi gördü ve kısa sürede binlerce taziye mesajı aldı. Sanat camiası mensupları da Akalın'a başsağlığı mesajları iletti.

Gölcük'te cenaze töreni düzenlendi

Hakan Kılıç'ın cenazesi, ailesinin teslim almasının ardından Gölcük ilçesindeki Değirmendere Merkez Camii'ne getirildi. Cami avlusunda toplanan yakınları, dostları ve sevenler son vedalarını gerçekleştirdi.
Cenaze törenine Demet Akalın ve eşi Okan Kurt da katıldı. Şarkıcı, törende gözyaşlarını tutamayarak duygusal anlar yaşadı. Aile büyükleri ve yakın akrabalar, Akalın ve eşine destek oldular.
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