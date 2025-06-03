https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/demet-akalinin-aci-gunu-kuzeni-solunum-rahatsizligi-nedeniyle-tedavi-gordugu-hastanede-hayatini-1096762191.html

Demet Akalın'ın acı günü: Kuzeni solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Demet Akalın'ın acı günü: Kuzeni solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın kuzeni 61 yaşındaki Hakan Kılıç, solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gölcük'teki cenaze... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T13:58+0300

2025-06-03T13:58+0300

2025-06-03T13:58+0300

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Şarkıcı Demet Akalın'ın teyzesinin oğlu olan 61 yaşındaki Hakan Kılıç, yaklaşık 10 gün önce solunum rahatsızlığı şikayeti ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İlk müdahalenin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Gebze'deki bir hastaneye sevk edildi.Evli ve üç çocuk babası olan Kılıç, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşamaktaydı. Yakın çevresi tarafından sağlık sorunları olmayan biri olarak tanımlanan Kılıç'ın ani rahatsızlanması ailesini endişelendirmişti.Demet Akalın Sosyal Medyadan Vefat Haberini DuyurduKuzeninin vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşan Demet Akalın, duygusal bir mesaj yayınladı. Akalın, "Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti" ifadelerini kullanarak acısını dile getirdi.Şarkıcının paylaşımı, takipçilerinden büyük ilgi gördü ve kısa sürede binlerce taziye mesajı aldı. Sanat camiası mensupları da Akalın'a başsağlığı mesajları iletti.Gölcük'te cenaze töreni düzenlendiHakan Kılıç'ın cenazesi, ailesinin teslim almasının ardından Gölcük ilçesindeki Değirmendere Merkez Camii'ne getirildi. Cami avlusunda toplanan yakınları, dostları ve sevenler son vedalarını gerçekleştirdi.Cenaze törenine Demet Akalın ve eşi Okan Kurt da katıldı. Şarkıcı, törende gözyaşlarını tutamayarak duygusal anlar yaşadı. Aile büyükleri ve yakın akrabalar, Akalın ve eşine destek oldular.

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