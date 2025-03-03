https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/yks-icin-son-gun-osym-baskani-duyurdu-1094142688.html
YKS için son gün: ÖSYM Başkanı duyurdu
YKS için son gün: ÖSYM Başkanı duyurdu
Sputnik Türkiye
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi. 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T12:34+0300
2025-03-03T12:34+0300
2025-03-03T12:35+0300
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yks 2025 sınav ücretleri
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YKS’ye başvurular bugün sona erecek.YKS başvuruları bugün bitiyorErsoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yks 2025, yks 2025 sınav ücretleri, yks spor bilimleri , sınav
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yks 2025, yks 2025 sınav ücretleri, yks spor bilimleri , sınav
YKS için son gün: ÖSYM Başkanı duyurdu
12:34 03.03.2025 (güncellendi: 12:35 03.03.2025)
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi.
YKS’ye başvurular bugün sona erecek.
YKS başvuruları bugün bitiyor
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Kıymetli kardeşlerim, YKS başvuru işlemleri bugün sona eriyor. Başvurusunu daha gerçekleştirmemiş adaylarımıza başvurularını son dakikalara bırakmamalarını hatırlatır, tüm adaylarımıza emeklerinin karşılığını alacakları bir sınav süreci dilerim."