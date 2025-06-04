https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/maas-odemelerinde-kritik-degisiklik-yeni-duzenleme-1-temmuzda-yururlukte-1096780614.html

Maaş ödemelerinde kritik değişiklik: Yeni düzenleme 1 Temmuz'da yürürlükte

Maaş ödemelerinde kritik değişiklik: Yeni düzenleme 1 Temmuz'da yürürlükte

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle işverenlerin maaş, prim ve ikramiye gibi ödemeleri elden yapabilme sınırı düşürüldü. Artık yalnızca 3 ve... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T09:16+0300

2025-06-04T09:16+0300

2025-06-04T09:16+0300

ekonomi̇

işçi

prim

maaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik”te önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre, daha önce 5 işçiye kadar elden ödeme yapılmasına izin verilirken, bu sınır 3 işçiye düşürüldü.Kimler elden ödeme yapabilecek?Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, yalnızca 3 ve daha az sayıda işçi çalıştıran işverenler, maaş, prim, ikramiye gibi ödemeleri elden yapabilecek. 4 ve üzeri işçi çalıştıran işverenler ise bu ödemeleri artık banka hesapları aracılığıyla yapmak zorunda olacak.Hesap numarası zorunluluğuYeni uygulamaya göre işverenlerin, ödeme yapabilmesi için işçiden banka hesap numarasını talep etmesi gerekiyor. İşçilerin de bu bilgiyi işverene bildirmesi yasal zorunluluk haline gelecek.Uygulama ne zaman başlayacak?Yönetmelikteki değişiklik, 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren işverenler, yasa kapsamında belirtilen kurallara uymak zorunda olacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

işçi, prim, maaş