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Maaş ödemelerinde kritik değişiklik: Yeni düzenleme 1 Temmuz'da yürürlükte
Maaş ödemelerinde kritik değişiklik: Yeni düzenleme 1 Temmuz'da yürürlükte
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle işverenlerin maaş, prim ve ikramiye gibi ödemeleri elden yapabilme sınırı düşürüldü. Artık yalnızca 3 ve... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T09:16+0300
2025-06-04T09:16+0300
ekonomi̇
işçi
prim
maaş
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Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik”te önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre, daha önce 5 işçiye kadar elden ödeme yapılmasına izin verilirken, bu sınır 3 işçiye düşürüldü.Kimler elden ödeme yapabilecek?Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, yalnızca 3 ve daha az sayıda işçi çalıştıran işverenler, maaş, prim, ikramiye gibi ödemeleri elden yapabilecek. 4 ve üzeri işçi çalıştıran işverenler ise bu ödemeleri artık banka hesapları aracılığıyla yapmak zorunda olacak.Hesap numarası zorunluluğuYeni uygulamaya göre işverenlerin, ödeme yapabilmesi için işçiden banka hesap numarasını talep etmesi gerekiyor. İşçilerin de bu bilgiyi işverene bildirmesi yasal zorunluluk haline gelecek.Uygulama ne zaman başlayacak?Yönetmelikteki değişiklik, 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren işverenler, yasa kapsamında belirtilen kurallara uymak zorunda olacak.
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işçi, prim, maaş
işçi, prim, maaş

Maaş ödemelerinde kritik değişiklik: Yeni düzenleme 1 Temmuz'da yürürlükte

09:16 04.06.2025
© AAMemur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© AA
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Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle işverenlerin maaş, prim ve ikramiye gibi ödemeleri elden yapabilme sınırı düşürüldü. Artık yalnızca 3 ve daha az işçi çalıştıran işverenler, ödemeleri banka yerine elden yapabilecek. Yeni düzenleme 1 Temmuz 2025’te yürürlüğe girecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik”te önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre, daha önce 5 işçiye kadar elden ödeme yapılmasına izin verilirken, bu sınır 3 işçiye düşürüldü.

Kimler elden ödeme yapabilecek?

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, yalnızca 3 ve daha az sayıda işçi çalıştıran işverenler, maaş, prim, ikramiye gibi ödemeleri elden yapabilecek. 4 ve üzeri işçi çalıştıran işverenler ise bu ödemeleri artık banka hesapları aracılığıyla yapmak zorunda olacak.

Hesap numarası zorunluluğu

Yeni uygulamaya göre işverenlerin, ödeme yapabilmesi için işçiden banka hesap numarasını talep etmesi gerekiyor. İşçilerin de bu bilgiyi işverene bildirmesi yasal zorunluluk haline gelecek.

Uygulama ne zaman başlayacak?

Yönetmelikteki değişiklik, 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren işverenler, yasa kapsamında belirtilen kurallara uymak zorunda olacak.
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