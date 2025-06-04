https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/meloni-ve-macron-avrupa-birliginin-savunmasinda-degisiklik-yapilmasi-gerektigine-inaniyor-1096776806.html
Meloni ve Macron, Avrupa Birliği'nin savunmasında değişiklik yapılması gerektiğine inanıyor
Meloni ve Macron, Avrupa Birliği'nin savunmasında değişiklik yapılması gerektiğine inanıyor
Sputnik Türkiye
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki ihtilafın çözümünün, AB savunmasında yatırım, sanayi ve teknolojik... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T04:31+0300
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir toplantı sonrasında yaptıkları açıklamada, Ukrayna'daki ihtilafın çözümünün, AB savunmasında yatırım, sanayi ve teknolojik temeller bakımından adım adım iddialı değişiklikler gerektirdiğini ifade ettiler.İtalya Başbakanlık Sarayı Palazzo Chigi tarafından yayımlanan ortak bildiride, “Kriz başladığından bu yana üç yıldan fazla bir süre geçti ve İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında yürütülen müzakereler ışığında, Fransa ve İtalya’nın Ukrayna’ya verdiği sürekli ve sarsılmaz destek, adil ve kalıcı bir çözümün sağlanabilmesi için her zamankinden daha gerekli hale geldi. Bu süreç, Avrupa savunmasının hem yatırımlar hem de Avrupa'nın sanayi ve teknolojik savunma temeli açısından aşamalı ve iddialı biçimde yeniden şekillendirilmesini zorunlu kılmaktadır.” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/uaea-genel-direktoru-rafael-grossi-uaea-cernobil-nukleer-santralinin-koruma-alaninin-onariminda-yer-1096776663.html
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avrupa, emmanuel macron, giorgia meloni, fransa, i̇talya, ab, avrupa birliği
avrupa, emmanuel macron, giorgia meloni, fransa, i̇talya, ab, avrupa birliği
Meloni ve Macron, Avrupa Birliği'nin savunmasında değişiklik yapılması gerektiğine inanıyor
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki ihtilafın çözümünün, AB savunmasında yatırım, sanayi ve teknolojik temeller bakımından adım adım iddialı değişiklikler gerektirdiğini ifade ettiler.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir toplantı sonrasında yaptıkları açıklamada, Ukrayna'daki ihtilafın çözümünün, AB savunmasında yatırım, sanayi ve teknolojik temeller bakımından adım adım iddialı değişiklikler gerektirdiğini ifade ettiler.
İtalya Başbakanlık Sarayı Palazzo Chigi tarafından yayımlanan ortak bildiride, “Kriz başladığından bu yana üç yıldan fazla bir süre geçti ve İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında yürütülen müzakereler ışığında, Fransa ve İtalya’nın Ukrayna’ya verdiği sürekli ve sarsılmaz destek, adil ve kalıcı bir çözümün sağlanabilmesi için her zamankinden daha gerekli hale geldi. Bu süreç, Avrupa savunmasının hem yatırımlar hem de Avrupa'nın sanayi ve teknolojik savunma temeli açısından aşamalı ve iddialı biçimde yeniden şekillendirilmesini zorunlu kılmaktadır.” ifadelerine yer verildi.