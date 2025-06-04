https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/meloni-ve-macron-avrupa-birliginin-savunmasinda-degisiklik-yapilmasi-gerektigine-inaniyor-1096776806.html

Meloni ve Macron, Avrupa Birliği'nin savunmasında değişiklik yapılması gerektiğine inanıyor

Meloni ve Macron, Avrupa Birliği'nin savunmasında değişiklik yapılması gerektiğine inanıyor

Sputnik Türkiye

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki ihtilafın çözümünün, AB savunmasında yatırım, sanayi ve teknolojik... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T04:31+0300

2025-06-04T04:31+0300

2025-06-04T04:31+0300

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir toplantı sonrasında yaptıkları açıklamada, Ukrayna'daki ihtilafın çözümünün, AB savunmasında yatırım, sanayi ve teknolojik temeller bakımından adım adım iddialı değişiklikler gerektirdiğini ifade ettiler.İtalya Başbakanlık Sarayı Palazzo Chigi tarafından yayımlanan ortak bildiride, “Kriz başladığından bu yana üç yıldan fazla bir süre geçti ve İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında yürütülen müzakereler ışığında, Fransa ve İtalya’nın Ukrayna’ya verdiği sürekli ve sarsılmaz destek, adil ve kalıcı bir çözümün sağlanabilmesi için her zamankinden daha gerekli hale geldi. Bu süreç, Avrupa savunmasının hem yatırımlar hem de Avrupa'nın sanayi ve teknolojik savunma temeli açısından aşamalı ve iddialı biçimde yeniden şekillendirilmesini zorunlu kılmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

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