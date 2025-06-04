https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/kremlin-putin-papa-14-leo-ile-telefonda-gorustu-1096806336.html

Kremlin: Putin, Papa 14. Leo ile telefonda görüştü

Kremlin: Putin, Papa 14. Leo ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Kremlin’den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Papa 14. Leo ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'da siyasi ve diplomatik yollarla... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T20:57+0300

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dünya

vladimir putin

kremlin

papa 14. leo

telefon görüşmesi

vatikan

rusya

ukrayna

kiev

patrik kirill

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Putin’in Ukrayna'daki durum bağlamında siyasi ve diplomatik yollarla barışa ulaşma konusundaki ilgisini teyit ederek, krizin kesin ve kapsamlı bir şekilde çözülmesi için temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.Açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/trump-putin-ile-bir-gorusme-gerceklestirdigini-acikladi-1096805210.html

rusya

ukrayna

kiev

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vladimir putin, kremlin, papa 14. leo, telefon görüşmesi, vatikan, rusya, ukrayna, kiev, patrik kirill, rus ortodoks kilisesi