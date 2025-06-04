Kremlin: Putin, Papa 14. Leo ile telefonda görüştü
Putin ve Papa 14. Leo
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Kremlin’den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Papa 14. Leo ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'da siyasi ve diplomatik yollarla barışın sağlanmasına yönelik ilgisini teyit ettiği belirtildi.
Putin’in Ukrayna'daki durum bağlamında siyasi ve diplomatik yollarla barışa ulaşma konusundaki ilgisini teyit ederek, krizin kesin ve kapsamlı bir şekilde çözülmesi için temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.
Açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:
Putin ile Papa arasında oldukça yapıcı bir görüşme gerçekleşti.
Rusya lideri, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olmaya hazır olduğu için Papa'ya teşekkür etti.
Putin, Kiev rejiminin çatışmanın tırmanmasına oynadığını özellikle vurguladı.
Putin, Kiev'in sivillere yönelik kasıtlı ve hedefli saldırısının açıkça terör olarak nitelendirilebileceğini belirtti.
Putin, Patrik Kirill'in isteği üzerine Papa 14. Leo'ya papalık görevinde başarılar diledi.
Putin, Vatikan'ın acil insani sorunların çözümüne siyaset dışı bir şekilde katkıda bulunduğu için Papa 14. Leo'ya teşekkür etti.
Putin, İstanbul'da yapılan ikinci tur görüşmelerde Ukrayna ile savaş esirlerinin takası konusunda varılan anlaşma hakkında bilgi verdi.
Putin, Rus tarafının çocukları yakınlarıyla yeniden bir araya getirmek için mümkün olan tüm önlemleri aldığını vurguladı.
Papa 14. Leo, Rus Ortodoks Kilisesi ile diyaloğun sürdürüleceğini belirtti.
Kiev'in geçtiğimiz günlerde sivillere yönelik saldırısının uluslararası hukukta açıkça terör olarak nitelendirildiği vurgulandı.
Putin ve Papa 14. Leo, Ortadoğu'da başta olmak üzere Hıristiyanları ve Hıristiyan kutsal mekanlarını korumaya yönelik işbirliğini derinleştirme niyetlerini dile getirdi
Vatikan'ın Ukrayna'da din özgürlüğünü daha aktif bir şekilde destekleyeceği umudu dile getirildi.
Putin ve Papa 14. Leo, daha adil bir dünya düzeni inşa etmek için ortak manevi değerler temelinde ilişkileri geliştirme çabalarını sürdürme konusunda anlaştı.