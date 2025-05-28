https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/trump-kanada-51-eyalet-olursa-altin-kubbe-ucretsiz-1096574497.html

Trump: Kanada 51. eyalet olursa Altın Kubbe ücretsiz

Trump: Kanada 51. eyalet olursa Altın Kubbe ücretsiz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, tahmini 175 milyar dolar değerindeki Altın Kubbe hava savunma sisteminin Kanada'yı da kapsamasının Ottawa'ya 61 milyar dolara mal... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T02:39+0300

2025-05-28T02:39+0300

2025-05-28T02:39+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın 175 milyar dolar değerindeki Altın Kubbe füze savunma programı ile ilgilendiğini ve yönetiminin bu konuyu Ottawa ile görüşmeyi planladığını belirtmesinin ardından yeni açıklamalarda bulundu.Truth Social'da yaptığı paylaşımda Trump, Kanada'nın '51. eyalet olmayı' kabul etmesi halinde Altın Kubbe sistemine dahil olmalarının ücretsiz olacağını, aksi halde 61 milyar dolara mal olacağını söyledi. Açıklamasında Trump, şu ifadeleri kullandı:Trump, Kanada'nın savunma için yeterli bütçeyi ayırmadığını ve güvenlik konusunda Washington'a bel bağladığını öne sürerek, ülkenin ABD'ye katılması gerektiğini defalarca savunmuştu. Ayrıca Trump, Kanada'nın ABD’nin 51. eyaleti olması durumunda, Washington’un ticaret tarifelerinden muaf tutulabileceğini ve askeri korumadan faydalanabileceğini söylemişti.

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