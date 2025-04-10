https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/prostat-kanserinin-erken-teshisinde-umut-verici-gelisme-evde-tukuruk-testiyle-belirlenebilecek-1095284825.html

Prostat kanserinin erken teşhisinde umut verici gelişme: Evde tükürük testiyle belirlenebilecek

Prostat kanserinin erken teşhisinde umut verici gelişme: Evde tükürük testiyle belirlenebilecek

Sputnik Türkiye

İngiltere'de geliştirilen tükürük bazlı yeni test prostat kanseri riskini PSA testinden daha etkili. Prostat kanseri erkeklerde en yaygın kanser türlerinden biridir. Belirtileri, nedenleri ve evreleri hakkında bilgi alın.

2025-04-10T14:22+0300

2025-04-10T14:22+0300

2025-04-10T14:22+0300

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erken teşhis

psa testi

tükürük testi

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İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, evde uygulanabilen basit bir tükürük testinin, prostat kanserinin erken teşhisinde umut vadettiğini ortaya koydu. Mevcut kan testlerine (PSA) göre daha başarılı sonuçlar verdiği belirtilen bu yöntem, yüksek riskli bireyleri tespit etmede çığır açabilir.Royal Marsden Hastanesi ve Londra'daki Kanser Araştırma Enstitüsü'nün ortak çalışmasında, 55 ila 69 yaş aralığındaki 6 binden fazla Avrupa kökenli erkeğin DNA örnekleri incelendi. Uzmanlar, tükürük örneklerinden elde ettikleri genetik verilerle prostat kanserine yakalanma riski yüksek olan kişileri tespit edebildi.Sonuçlarda, yeni geliştirilen testin yüksek risk grubundaki erkeklerin yüzde 40'ında kanser tespit edilmesi sağlandı. Geleneksel PSA kan testinde bu oran yüzde 25 seviyelerinde. Çalışmayı yürüten uzmanlar, tükürük testinin özellikle daha etkili olduğuna dikkat çekti.Uzmanlar, yanıltıcı sonuçlara daha az yer veren testlerin gereksiz biyopsi ve tedavi süreçlerinin önüne geçebileceğini öngörüyor.Prostat kanseri belirtileri nelerdir?Erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olan prostat kanseri, prostat adı verilen mesanenin altında yer alan küçük bir bezde başlar. Prostat kanseri belirtileri arasında şunlar vardır:Prostat kanseri neden olur?Prostat kanserinin nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, yaş, genetik yatkınlık, hormon seviyeleri ve yaşam tarzı gibi faktörler riski artırabilir. 50 yaş üstü erkeklerde daha sık görülürken, ailede prostat kanseri öyküsü olan bireylerde risk daha yüksektir. Prostat kanserinin evreleri 4'e ayrılır:

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