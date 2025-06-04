https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/istanbulda-35-buyuklugunde-deprem--1096806239.html
İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi, bugün akşam saatlerinde Silivri açıklarında (Marmara Denizi) 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Yetkililer, depremin hasara yol açacak... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T20:55+0300
2025-06-04T20:55+0300
2025-06-04T21:01+0300
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i̇stanbul
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli rasathanesi
kandilli
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
silivri
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İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 4 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 20:35'te İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen sarsıntının 7.8 kilometre derinlikte yaşandığı belirtildi. Sarsıntının İstanbul'un batı ilçelerinde hafif şekilde hissedildiği bildirildi. Yetkililer, depremin yapısal hasara yol açacak büyüklükte olmadığını ancak halkın tedbirli olması gerektiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/58-ile-sallanan-mugla-icin-doc-dr-bulent-ozmenden-yeni-uyari-buyuklugu-7yi-gecebilecek-depremler-de-1096781136.html
i̇stanbul
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deprem, i̇stanbul, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi, kandilli, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), silivri
deprem, i̇stanbul, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi, kandilli, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), silivri
İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem
20:55 04.06.2025 (güncellendi: 21:01 04.06.2025)
Kandilli Rasathanesi, bugün akşam saatlerinde Silivri açıklarında (Marmara Denizi) 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Yetkililer, depremin hasara yol açacak büyüklükte olmadığını ancak bölgedeki halkın hissedebileceğini belirtti.
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 4 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 20:35'te İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen sarsıntının 7.8 kilometre derinlikte yaşandığı belirtildi. Sarsıntının İstanbul'un batı ilçelerinde hafif şekilde hissedildiği bildirildi.
Yetkililer, depremin yapısal hasara yol açacak büyüklükte olmadığını ancak halkın tedbirli olması gerektiğini ifade etti.