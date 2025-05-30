https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/trump-gazzede-ateskes-onumuzdeki-gunlerde-aciklanabilir-1096671822.html
Trump: Gazze'de ateşkes önümüzdeki günlerde açıklanabilir
Trump: Gazze'de ateşkes önümüzdeki günlerde açıklanabilir
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes önümüzdeki günlerde açıklanabileceğini, İran ile anlaşmaya yakın olduklarını ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T23:04+0300
2025-05-30T23:04+0300
2025-05-30T23:04+0300
dünya
çin devlet başkanı şi cinping
donald trump
gazze
i̇ran
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hamas
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda varılan anlaşmanın yakın olduğunu ve önümüzdeki günlerde açıklanabileceğini söyledi.Açıklamasında Trump, "Gazze konusunda bir anlaşmaya çok yakınlar ve bunu gün içinde veya belki yarın size bildireceğiz" dedi.'İran'la anlaşmaya yakınız'Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'la nükleer konuda bir anlaşmaya varmaya çok yakın olduğunu söyledi.Konuşmasında Trump, "İran'la anlaşmaya oldukça yakın olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.'Başkan Şi ile konuşacağız'Ayrıca Trump, ülkeler arasındaki ticaret anlaşmasını görüşmek üzere Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğinden emin olduğunu söyledi. Konuşmasında Trump, Çin'in Washington ile imzalanan tarife anlaşmasını 'tamamen' ihlal ettiğini iddia etti.Trump, "Başkan Şi ile görüşeceğimden eminim ve umarım bunu çözeriz. Ama evet, bu kadar. Anlaşma ihlal edildi" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/onlari-felaketin-esiginden-kurtardim-diyen-trump-cin-ticaret-anlasmasini-tamamen-ihlal-etti---1096664702.html
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çin devlet başkanı şi cinping, donald trump, gazze, i̇ran, i̇srail, hamas
çin devlet başkanı şi cinping, donald trump, gazze, i̇ran, i̇srail, hamas
Trump: Gazze'de ateşkes önümüzdeki günlerde açıklanabilir
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes önümüzdeki günlerde açıklanabileceğini, İran ile anlaşmaya yakın olduklarını ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğinden emin olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda varılan anlaşmanın yakın olduğunu ve önümüzdeki günlerde açıklanabileceğini söyledi.
Açıklamasında Trump, "Gazze konusunda bir anlaşmaya çok yakınlar ve bunu gün içinde veya belki yarın size bildireceğiz" dedi.
'İran'la anlaşmaya yakınız'
Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'la nükleer konuda bir anlaşmaya varmaya çok yakın olduğunu söyledi.
Konuşmasında Trump, "İran'la anlaşmaya oldukça yakın olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
'Başkan Şi ile konuşacağız'
Ayrıca Trump, ülkeler arasındaki ticaret anlaşmasını görüşmek üzere Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğinden emin olduğunu söyledi. Konuşmasında Trump, Çin'in Washington ile imzalanan tarife anlaşmasını 'tamamen' ihlal ettiğini iddia etti.
Trump, "Başkan Şi ile görüşeceğimden eminim ve umarım bunu çözeriz. Ama evet, bu kadar. Anlaşma ihlal edildi" dedi.