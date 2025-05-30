Trump: Gazze'de ateşkes önümüzdeki günlerde açıklanabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İnfaz düzenlemesi Meclis’te: ‘Beklentilerin altında kaldı’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda mühendisi Nurten Sırma: 'Kurban etini poşetlere koyup ağzını sıkıca bağlamak doğru değil'
12:05
82 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Film evreninde Predator serisi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Yıllık izin hakkı ve detayları
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hakan Arslan: 'Bakanlığın denetimine tabi olan konaklama işletmeleri tercih edilmeli'
16:37
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Yargı paketi TBMM’de: Türkiye’nin af tarihi
17:11
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Hava almayan et, sertleşir ve köpürür’
17:31
27 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aklı havada, hayali uzakta
18:13
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Boş avuçlara dair bir söz: Deyimlerin sessiz tanığı
08:02
2 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir deyim, bir hesaplaşma: Öfkenin dildeki izi
10:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Artık geri dönüş yoksa: Buyurun cenaze namazına!
12:05
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tekrarın diliyle: Benim oğlum Binâ okur, döner döner yine okur”un hikâyesi
14:06
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir şehir uyandı, bir deyim doğdu: Üsküdar’da sabah oldu
16:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Uyumsuzluğun tarihi: “Altı kaval, üstü Şişhane
18:06
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/trump-gazzede-ateskes-onumuzdeki-gunlerde-aciklanabilir-1096671822.html
Trump: Gazze'de ateşkes önümüzdeki günlerde açıklanabilir
Trump: Gazze'de ateşkes önümüzdeki günlerde açıklanabilir
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes önümüzdeki günlerde açıklanabileceğini, İran ile anlaşmaya yakın olduklarını ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T23:04+0300
2025-05-30T23:04+0300
dünya
çin devlet başkanı şi cinping
donald trump
gazze
i̇ran
i̇srail
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1f/1093220660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf8094fb1c26e06b70adfb231a81788a.jpg
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda varılan anlaşmanın yakın olduğunu ve önümüzdeki günlerde açıklanabileceğini söyledi.Açıklamasında Trump, "Gazze konusunda bir anlaşmaya çok yakınlar ve bunu gün içinde veya belki yarın size bildireceğiz" dedi.'İran'la anlaşmaya yakınız'Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'la nükleer konuda bir anlaşmaya varmaya çok yakın olduğunu söyledi.Konuşmasında Trump, "İran'la anlaşmaya oldukça yakın olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.'Başkan Şi ile konuşacağız'Ayrıca Trump, ülkeler arasındaki ticaret anlaşmasını görüşmek üzere Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğinden emin olduğunu söyledi. Konuşmasında Trump, Çin'in Washington ile imzalanan tarife anlaşmasını 'tamamen' ihlal ettiğini iddia etti.Trump, "Başkan Şi ile görüşeceğimden eminim ve umarım bunu çözeriz. Ama evet, bu kadar. Anlaşma ihlal edildi" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/onlari-felaketin-esiginden-kurtardim-diyen-trump-cin-ticaret-anlasmasini-tamamen-ihlal-etti---1096664702.html
gazze
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1f/1093220660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a4484393040cbbb20d01d09016918bb7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin devlet başkanı şi cinping, donald trump, gazze, i̇ran, i̇srail, hamas
çin devlet başkanı şi cinping, donald trump, gazze, i̇ran, i̇srail, hamas

Trump: Gazze'de ateşkes önümüzdeki günlerde açıklanabilir

23:04 30.05.2025
© AA / Celal GüneşAmerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© AA / Celal Güneş
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes önümüzdeki günlerde açıklanabileceğini, İran ile anlaşmaya yakın olduklarını ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğinden emin olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda varılan anlaşmanın yakın olduğunu ve önümüzdeki günlerde açıklanabileceğini söyledi.
Açıklamasında Trump, "Gazze konusunda bir anlaşmaya çok yakınlar ve bunu gün içinde veya belki yarın size bildireceğiz" dedi.

'İran'la anlaşmaya yakınız'

Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'la nükleer konuda bir anlaşmaya varmaya çok yakın olduğunu söyledi.
Konuşmasında Trump, "İran'la anlaşmaya oldukça yakın olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'Başkan Şi ile konuşacağız'

Ayrıca Trump, ülkeler arasındaki ticaret anlaşmasını görüşmek üzere Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğinden emin olduğunu söyledi. Konuşmasında Trump, Çin'in Washington ile imzalanan tarife anlaşmasını 'tamamen' ihlal ettiğini iddia etti.
Trump, "Başkan Şi ile görüşeceğimden eminim ve umarım bunu çözeriz. Ama evet, bu kadar. Anlaşma ihlal edildi" dedi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
DÜNYA
'Onları felaketin eşiğinden kurtardım' diyen Trump: Çin, ticaret anlaşmasını 'tamamen' ihlal etti
16:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала