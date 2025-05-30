https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/trump-gazzede-ateskes-onumuzdeki-gunlerde-aciklanabilir-1096671822.html

Trump: Gazze'de ateşkes önümüzdeki günlerde açıklanabilir

Trump: Gazze'de ateşkes önümüzdeki günlerde açıklanabilir

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes önümüzdeki günlerde açıklanabileceğini, İran ile anlaşmaya yakın olduklarını ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T23:04+0300

2025-05-30T23:04+0300

2025-05-30T23:04+0300

dünya

çin devlet başkanı şi cinping

donald trump

gazze

i̇ran

i̇srail

hamas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1f/1093220660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf8094fb1c26e06b70adfb231a81788a.jpg

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda varılan anlaşmanın yakın olduğunu ve önümüzdeki günlerde açıklanabileceğini söyledi.Açıklamasında Trump, "Gazze konusunda bir anlaşmaya çok yakınlar ve bunu gün içinde veya belki yarın size bildireceğiz" dedi.'İran'la anlaşmaya yakınız'Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'la nükleer konuda bir anlaşmaya varmaya çok yakın olduğunu söyledi.Konuşmasında Trump, "İran'la anlaşmaya oldukça yakın olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.'Başkan Şi ile konuşacağız'Ayrıca Trump, ülkeler arasındaki ticaret anlaşmasını görüşmek üzere Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğinden emin olduğunu söyledi. Konuşmasında Trump, Çin'in Washington ile imzalanan tarife anlaşmasını 'tamamen' ihlal ettiğini iddia etti.Trump, "Başkan Şi ile görüşeceğimden eminim ve umarım bunu çözeriz. Ama evet, bu kadar. Anlaşma ihlal edildi" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/onlari-felaketin-esiginden-kurtardim-diyen-trump-cin-ticaret-anlasmasini-tamamen-ihlal-etti---1096664702.html

gazze

i̇ran

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin devlet başkanı şi cinping, donald trump, gazze, i̇ran, i̇srail, hamas