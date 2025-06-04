https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/is-insani-murat-ilbak-tahliye-edildi-ev-hapsine-karar-verildi-1096800580.html
İş insanı Murat İlbak tahliye edildi: Ev hapsine karar verildi
İş insanı Murat İlbak tahliye edildi: Ev hapsine karar verildi
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi. İlbak ev hapsine girdi. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T16:15+0300
2025-06-04T16:15+0300
2025-06-04T16:20+0300
türki̇ye
murat i̇lbak
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cnbc
etkin pişmanlık
tahliye
ev hapsi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak tahliye edildi. İlbak'ın etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtilirken ev hapsi şeklinde adli kontrole karar verildiği kaydedildi. 23 Mart'ta tutuklanmıştıHabertürk'ün haberine göre, CNBC-e kanalının sahibi, İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanmıştı.Ardından Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama şirketine ve malvarlığına el konulmuştu. O günden beri tutuklu olan İş insanı Murat İlbak geçtiğimiz günlerde cezaevinden savcılığa getirildi.Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kalmak istediğini söyleyen İlbak ifade verdi. İfadeyi tahliye için yeterli gören savcı, İlbak’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.Ev hapsine girdiSulh Ceza Hakimliği, Murat İlbak’ın savcılıkta verdiği ifadenin içeriği, sabit ikametgah sahibi olması, soruşturmanın geldiği aşama ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye talebini kabul etti. Hakimlik, Murat İlbak’ın ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/sisli-belediye-baskani-resul-emrah-sahan-tutuklandi-1094785367.html
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murat ilbak tahliye, murat ilbak ev hapsi, murat ilbak
murat ilbak tahliye, murat ilbak ev hapsi, murat ilbak
İş insanı Murat İlbak tahliye edildi: Ev hapsine karar verildi
16:15 04.06.2025 (güncellendi: 16:20 04.06.2025)
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi. İlbak ev hapsine girdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak tahliye edildi. İlbak'ın etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtilirken ev hapsi şeklinde adli kontrole karar verildiği kaydedildi.
Habertürk'ün haberine göre, CNBC-e kanalının sahibi, İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanmıştı.
Ardından Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama şirketine ve malvarlığına el konulmuştu. O günden beri tutuklu olan İş insanı Murat İlbak geçtiğimiz günlerde cezaevinden savcılığa getirildi.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kalmak istediğini söyleyen İlbak ifade verdi. İfadeyi tahliye için yeterli gören savcı, İlbak’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.
Sulh Ceza Hakimliği, Murat İlbak’ın savcılıkta verdiği ifadenin içeriği, sabit ikametgah sahibi olması, soruşturmanın geldiği aşama ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye talebini kabul etti. Hakimlik, Murat İlbak’ın ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.