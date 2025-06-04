https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/is-insani-murat-ilbak-tahliye-edildi-ev-hapsine-karar-verildi-1096800580.html

İş insanı Murat İlbak tahliye edildi: Ev hapsine karar verildi

İş insanı Murat İlbak tahliye edildi: Ev hapsine karar verildi

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi. İlbak ev hapsine girdi. 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T16:15+0300

2025-06-04T16:15+0300

2025-06-04T16:20+0300

türki̇ye

murat i̇lbak

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

cnbc

etkin pişmanlık

tahliye

ev hapsi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7019322a576e5a56a2e46027155ba31a.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak tahliye edildi. İlbak'ın etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtilirken ev hapsi şeklinde adli kontrole karar verildiği kaydedildi. 23 Mart'ta tutuklanmıştıHabertürk'ün haberine göre, CNBC-e kanalının sahibi, İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanmıştı.Ardından Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama şirketine ve malvarlığına el konulmuştu. O günden beri tutuklu olan İş insanı Murat İlbak geçtiğimiz günlerde cezaevinden savcılığa getirildi.Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kalmak istediğini söyleyen İlbak ifade verdi. İfadeyi tahliye için yeterli gören savcı, İlbak’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.Ev hapsine girdiSulh Ceza Hakimliği, Murat İlbak’ın savcılıkta verdiği ifadenin içeriği, sabit ikametgah sahibi olması, soruşturmanın geldiği aşama ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye talebini kabul etti. Hakimlik, Murat İlbak’ın ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/sisli-belediye-baskani-resul-emrah-sahan-tutuklandi-1094785367.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murat ilbak tahliye, murat ilbak ev hapsi, murat ilbak