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Şişli Belediye Başkanı Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Çalışkan tutuklandı
Şişli Belediye Başkanı Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Çalışkan tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T12:50+0300
2025-03-23T13:39+0300
poli̇ti̇ka
resul emrah şahan
mahir polat
mehmet ali çalışkan
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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reform enstitüsü direktörü mehmet ali çalışkan
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklandı.Resul Emrah Şahan neden tutuklandı?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat, Şişli Belediye Başkanı Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Çalışkan'ın hakimlikteki işlemleri tamamlandı.Hakimlik, Şahan, Polat ve Çalışkan'ın tutuklanmasına hükmetti.İBB yönelik "terör" soruşturması kapsamında firari olan 3 şüpheliyi aramaya çalışmaları devam ediyor.Resul Emrah Şahan kimdir?Şişli Belediye Başkanı Şahan, 1982 yılında Ankara’da doğdu. 2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olan Şahan, 2005-2006 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Metropolitan Planlama ve Tasarım Merkezi’nde çalıştı. 2019 – 2023 İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı ve Bimtaş Yönetim Kurulu Başkanı olarak yerel çalıştı. Bu süreçte Şişli Belediye Başkan Yardımcısı olarak “Şişli’de Kentsel Dönüşüm ve Planlama” çalışmalarının ana koordinasyonunu yürüttü. Şişli ilçesinde “Şişli Afet Yönetim Planı”nı hazırladı. Resul Emrah Şahan, evlidir ve bir kızı var. 2024 Yerel Seçimleri’nde, CHP adayı olan Resul Emrah Şahan, Şişli Belediye Başkanı olarak seçildi.
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şişli belediye başkanı resul emrah şahan, i̇bb genel sekreter yardımcısı mahir polat, reform enstitüsü direktörü mehmet ali çalışkan
şişli belediye başkanı resul emrah şahan, i̇bb genel sekreter yardımcısı mahir polat, reform enstitüsü direktörü mehmet ali çalışkan

Şişli Belediye Başkanı Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Çalışkan tutuklandı

12:50 23.03.2025 (güncellendi: 13:39 23.03.2025)
© FotoğrafŞişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için gözaltı kararı verildi
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için gözaltı kararı verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© Fotoğraf
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklandı.

Resul Emrah Şahan neden tutuklandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat, Şişli Belediye Başkanı Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Çalışkan'ın hakimlikteki işlemleri tamamlandı.
Hakimlik, Şahan, Polat ve Çalışkan'ın tutuklanmasına hükmetti.
İBB yönelik "terör" soruşturması kapsamında firari olan 3 şüpheliyi aramaya çalışmaları devam ediyor.

Resul Emrah Şahan kimdir?

Şişli Belediye Başkanı Şahan, 1982 yılında Ankara’da doğdu. 2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olan Şahan, 2005-2006 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Metropolitan Planlama ve Tasarım Merkezi’nde çalıştı.
2019 – 2023 İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı ve Bimtaş Yönetim Kurulu Başkanı olarak yerel çalıştı. Bu süreçte Şişli Belediye Başkan Yardımcısı olarak “Şişli’de Kentsel Dönüşüm ve Planlama” çalışmalarının ana koordinasyonunu yürüttü. Şişli ilçesinde “Şişli Afet Yönetim Planı”nı hazırladı. Resul Emrah Şahan, evlidir ve bir kızı var. 2024 Yerel Seçimleri’nde, CHP adayı olan Resul Emrah Şahan, Şişli Belediye Başkanı olarak seçildi.
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