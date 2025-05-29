https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/infaz-paketi-tbmmye-sunuldu-ak-parti-tbmm-grup-baskani-abdullah-guler-suc-islenmesinin-onune-1096631909.html

İnfaz paketi TBMM'ye sunuldu, ayrıntıları belli oldu: İnfaz düzenlemesiyle kimler tahliye olacak?

İnfaz paketi TBMM'ye sunuldu, ayrıntıları belli oldu: İnfaz düzenlemesiyle kimler tahliye olacak?

Sputnik Türkiye

AK Parti "Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Meclis'e geldi. İçerik hakkında... 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T15:50+0300

2025-05-29T15:50+0300

2025-05-29T15:56+0300

türki̇ye

tbmm

ak parti

abdullah güler

i̇nfaz düzenlemesi

i̇nfaz yasası

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İnfaz paketi ile ilgili düzenleme TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Paketin içeriğiyle ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, cezaların etkinliğinin artırılacağını belirtti. '9 farklı kanunda değişikliğe gidiyoruz' diyen Güler, "Bu kanun teklifi başlangıç, devamı da gelecek.' dedi. Güler ayrıca cezasızlık algısının önüne geçileceğini vurgularken, '2 yıl altı ceza alan sürenin 10'da birini hapis yatacak.' ifadelerini kullandı. Güler, "Haklarında ikinci defa tekerrür hükümlerinin bulunan hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önüne geçilmesi amacıyla 4/3'lük iyi hal durumunda koşullu salıvermeden faydalanmasını ön görüyoruz. 19 bin 800 mahkum bulunuyor." dedi.Ceza İnfaz Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tasarısı Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin detaylarını açıkladı. Güler'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle: 9 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme yapılacak"Adalet Komisyonu başkanlığımıza havale edilecek. Önümüzdeki günlerde komisyon çalışmalarının planlaması yapılacak. Bu kanun teklifiyle doğrudan insan hayatına dokunan düzenlemelerle birlikte özellikle mahkum ıslahı konusunda iyi halin güçlendirilmesi ve mahkumun disiplin kurallarına, mesleki eğitimlere uyumu, koşullu salıverme konusunda gözlem konusunu desteklemek istiyoruz.9 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme getiriyoruz. 30 maddeden oluşuyor. Suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın uygulanması, trafik düzenlemesi, toplumsal huzurun güçlendirilmesini amaç ediniyoruz.Denetimli serbestlik süresi değişmiyorHükümlülerin 1 yıllık denetimli serbestlikten faydalanması için ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken sürenin 10'da 1'inin geçirmesini sağlamak istiyoruz. Cezanın etkinliğini artırmayı hedefliyoruz. 1 yıllık denetimli serbestlik süresi konusunda değişiklik öngörmüyoruz.Cezası az olan durumlarda da 2 yılın altındaki cezalarda 1 yıllık denetimli serbestlik içinde 5 günden aşağıda olmamak üzere 10'da 1'inin ceza infaz kurumunda geçirilmesini öngörüyoruz.19 bin 800 mahkum bulunuyorİkinci kez suçluların koşullu salıvermeden faydalanmasına imkan veriyoruz. Haklarında ikinci defa tekerrür hükümlerinin bulunan hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önüne geçilmesi amacıyla 4/3'lük iyi hal durumunda koşullu salıvermeden faydalanmasını ön görüyoruz. 19 bin 800 mahkum bulunuyor.Konutta infaz süresi üç yıla çıkıyorTeklifimizde çocukların ve kadınların lehine olacak şekilde özel infaz usulleri kapsamını genişletiyoruz. Konutta infaz konusunda; kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş bakımından bu süreyi 1 yıldan 3 yıla çıkarıyoruz. 80 yaşını bitirmiş bakımından 6 yıl hapis cezasının konutta infazına imkan tanıyoruz.Hastalık nedeniyle ağırlaştırılmış haricinde adli tıp raporuna göre mahkumlarla ilgili daha insani koşullarda sağlık ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi için konutta infaz şartlarını getiriyoruz.Çocuk hükümlülerin infazına, çocuk kapalı infaz kurumlarına başlanmasına, iyi halli çocukların olumlu raporuyla eğitim evlerine gönderilmesini amaçlıyoruz. Büyükşehirlerde farklı öldürme olayına karışan çocukların daha korunaklı, bir daha suç işlememe konusunda eğitim evleri içinde farklı eğitim modelleriyle bu konuyu genişletmiş oluyoruz.Bazı suçlarda cezalar artacakKasten yaralama ve tehdit suçlarını artırmayı öngörüyoruz. Meskun mahalde ateşli silah cezası artmaktadır. Düğün, nişan gibi toplu alanlarda işlenmesi durumunda cezanın artırılmasını öngörüyoruz. Alkol ve uyuşturucu etkisiyle araç kullanma cezasını artırıyoruz.AYM tarafından verilen iptal kararının oluşturacağı boşluklara ve tereddütlere karşı çalışmalar var.Noterlere uygulanacak disiplin cezalarında AYM kapsamında yeniden düzenliyoruz.Yurtdışında faaliyet yürüten firmalarımızın işçilerimize yönelik uygulanacak iş kanunu ve sözleşme kapsamında AYM'nin aradığı şartlar çerçevesinde öneriyoruz.İnternet kanununda bazı düzenlemeler yapıyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/yeni-infaz-duzenlemesi-geliyor-50-bin-tahliye-edilebilir-1096542545.html

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tbmm, ak parti, abdullah güler, i̇nfaz düzenlemesi, i̇nfaz yasası