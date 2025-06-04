https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/hatayda-baba-ve-oglu-sosyal-medya-paylasimlari-nedeniyle-gozaltina-alindi-1096776351.html

Hatay'da baba ve oğlu sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı

Hatay'da baba ve oğlu sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada asılsız paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla Hatay'da baba oğul oldukları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 'farklı mahallelerde... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T02:40+0300

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türki̇ye

hatay

kalaşnikof

türkiye

sosyal medya

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Hatay'da sosyal medyada asılsız paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle baba ve oğlu gözaltına alındı. Samandağ Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre farklı mahallelerde 'Kalaşnikof piyade tüfekli 5 kişinin görüldüğü' iddiası üzerine jandarma ekiplerince araştırma yapıldı. Ekiplerin asılsız iddianın Gözene Mahallesi'nde ikamet eden S.D. ve babası M.D. tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını belirlemesinin üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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