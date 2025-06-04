https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/hatayda-baba-ve-oglu-sosyal-medya-paylasimlari-nedeniyle-gozaltina-alindi-1096776351.html
Hatay'da baba ve oğlu sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı
Hatay'da baba ve oğlu sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada asılsız paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla Hatay'da baba oğul oldukları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 'farklı mahallelerde... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T02:40+0300
2025-06-04T02:40+0300
2025-06-04T02:40+0300
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Hatay'da sosyal medyada asılsız paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle baba ve oğlu gözaltına alındı. Samandağ Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre farklı mahallelerde 'Kalaşnikof piyade tüfekli 5 kişinin görüldüğü' iddiası üzerine jandarma ekiplerince araştırma yapıldı. Ekiplerin asılsız iddianın Gözene Mahallesi'nde ikamet eden S.D. ve babası M.D. tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını belirlemesinin üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/ogretmenlerin-iller-arasi-istege-bagli-yer-degistirme-sonuclari-aciklandi-1096772307.html
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hatay, kalaşnikof, türkiye, sosyal medya
hatay, kalaşnikof, türkiye, sosyal medya
Hatay'da baba ve oğlu sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı
Sosyal medyada asılsız paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla Hatay'da baba oğul oldukları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 'farklı mahallelerde Kalaşnikof piyade tüfekli 5 kişinin görüldüğü' şeklinde paylaşım yaptıkları belirtildi.
Hatay'da sosyal medyada asılsız paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle baba ve oğlu gözaltına alındı.
Samandağ Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre farklı mahallelerde 'Kalaşnikof piyade tüfekli 5 kişinin görüldüğü' iddiası üzerine jandarma ekiplerince araştırma yapıldı.
Ekiplerin asılsız iddianın Gözene Mahallesi'nde ikamet eden S.D. ve babası M.D. tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını belirlemesinin üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.