https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/ogretmenlerin-iller-arasi-istege-bagli-yer-degistirme-sonuclari-aciklandi-1096772307.html

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını duyurdu. 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T19:52+0300

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türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

son dakika

öğretmen

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları açıklandı.Sonuçlar "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.Bakanlığın internet sayfasında yer alan bilgiye göre ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran 2025 tarihinden itibaren yapabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/mebden-lgbt-simgelerinin-bulundugu-afislere-yer-veren-uskudar-amerikan-lisesi-hakkinda-sorusturma-1096769781.html

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milli eğitim bakanlığı (meb), son dakika, öğretmen