https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/ogretmenlerin-iller-arasi-istege-bagli-yer-degistirme-sonuclari-aciklandi-1096772307.html
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını duyurdu. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T19:52+0300
2025-06-03T19:52+0300
2025-06-03T19:55+0300
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
son dakika
öğretmen
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları açıklandı.Sonuçlar "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.Bakanlığın internet sayfasında yer alan bilgiye göre ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran 2025 tarihinden itibaren yapabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/mebden-lgbt-simgelerinin-bulundugu-afislere-yer-veren-uskudar-amerikan-lisesi-hakkinda-sorusturma-1096769781.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), son dakika, öğretmen
milli eğitim bakanlığı (meb), son dakika, öğretmen
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
19:52 03.06.2025 (güncellendi: 19:55 03.06.2025)
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları açıklandı.
Sonuçlar "personel.meb.gov.tr
" adresinde yayımlandı.
Bakanlığın internet sayfasında yer alan bilgiye göre ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran 2025 tarihinden itibaren yapabilecek.