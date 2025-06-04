https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/adanada-iki-otomobil-carpisti-anne-ve-bebegi-hayatini-kaybetti-1096791797.html
Adana'da iki otomobil çarpıştı: Anne ve bebeği hayatını kaybetti
Adana'da iki otomobil çarpıştı: Anne ve bebeği hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Adana'da iki araç çarpıştı. Kazada anne ve 1.5 yaşındaki bebeği hayatını kaybetti. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T12:37+0300
2025-06-04T12:37+0300
2025-06-04T12:37+0300
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ceyhan
trafik kazası
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Adana Ceyhan'da iki araç kafa kafaya çarpıştı. kazada anne Server Sonkaya ve 1.5 yaşındaki bebeği Alparslan Sonkaya hayatını kaybetti. Ceyhan-Kadirli kara yolunun hayvan pazarı mevkisinde Ramazan Kement idaresindeki 01 DD 828 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ziya K'nin kullandığı 01 VBR 36 plakalı otomobil çarpıştı.Doktorların çabaları yetmedi İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ramazan Kement ile aynı araçtaki Selver Sonkaya ve 1,5 yaşındaki bebeği Alparslan Sonkaya ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Selver Sonkaya ve bebeği, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Anne ve bebeğinin cenazeleri morga kaldırıldı, sürücü Ziya K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/milli-sporcu-irandaki-yarista-hayatini-kaybetti-genclik-ve-spor-bakani-bak-aciklama-yapti-1096788187.html
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ceyhan, trafik kazası
Adana'da iki otomobil çarpıştı: Anne ve bebeği hayatını kaybetti
Adana'da iki araç çarpıştı. Kazada anne ve 1.5 yaşındaki bebeği hayatını kaybetti.
Adana Ceyhan'da iki araç kafa kafaya çarpıştı. kazada anne Server Sonkaya ve 1.5 yaşındaki bebeği Alparslan Sonkaya hayatını kaybetti.
Ceyhan-Kadirli kara yolunun hayvan pazarı mevkisinde Ramazan Kement idaresindeki 01 DD 828 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ziya K'nin kullandığı 01 VBR 36 plakalı otomobil çarpıştı.
Doktorların çabaları yetmedi
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ramazan Kement ile aynı araçtaki Selver Sonkaya ve 1,5 yaşındaki bebeği Alparslan Sonkaya ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Selver Sonkaya ve bebeği, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anne ve bebeğinin cenazeleri morga kaldırıldı, sürücü Ziya K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.