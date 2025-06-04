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Galatasaray'ın yıldız ismi Abdülkerim Bardakcı'dan peş peşe Konyaspor ve milli takım itirafı: Yıllar sonra açıkladı
Galatasaray'ın yıldız ismi Abdülkerim Bardakcı'dan peş peşe Konyaspor ve milli takım itirafı: Yıllar sonra açıkladı
Sputnik Türkiye
Galatasaray kaptanı Abdülkerim Bardakcı, eski takımı Konyaspor taraftarlarının kendisine yönelik tepkilerine kırıldığını açıkladı. Milli savunma oyuncusu... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T13:13+0300
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abdülkerim bardakcı
okan buruk
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Galatasaray'ın milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, futbol kariyerindeki en önemli dönemlerden birini yaşadığını belirtirken, geçmişiyle ilgili duygusal açıklamalarda bulundu.Son üç sezonda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, Trendyol Süper Lig'deki performansları, takım arkadaşlarıyla ilgili düşünceleri ve gelecek hedefleriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu."İyi ki Galatasaray'a gelmişim"2022 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim, transfer kararının ne kadar doğru olduğunu vurguladı."Her yerde, 'İyi ki Galatasaray olmuş, Galatasaray'a gelmişim.' diyorum. Bu 3 sezon benim için çok hızlı geçti. Üç yıldır şampiyon oluyoruz ve başarılıyız. Çok keyif alıyorum," ifadelerini kullanan Galatasaray kaptanı, takımın başarı hikayesinin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.Sarı-kırmızılı ekibe 28 yaşında geldiğini hatırlatan Bardakcı, "Bazen geç kaldığımı düşünüyorum ve bunu yakın çevremle de sürekli konuşuyorum. Buraya 22-23 yaşımda gelseydim her şey çok farklı olabilirdi," diyerek transfer zamanlamasıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.Kaptanlık hedefi ve gelecek planlarıAbdülkerim Bardakcı, futbol kariyerinin sonuna kadar Galatasaray'da kaptanlık yapmak istediğini açıkladı."Stadımıza ilk çıktığımda 'İnşallah bir gün bu büyük camiada kaptanlık yapmak nasip olur.' diye düşünmüştüm. Çok şükür nasip oldu, layığıyla da yapmaya devam edeceğim," şeklinde konuşan deneyimli futbolcu, hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu.Okan Buruk değerlendirmesiTeknik direktör Okan Buruk ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanan milli futbolcu, "Okan hoca çok iyi bir insan, çok iyi bir hoca. Üst seviye oynadığı için futbolcunun psikolojisinden çok iyi anlıyor. Ne zaman rahat bırakıp, ne zaman sıkacağını çok iyi biliyor," değerlendirmesinde bulundu.Milli Takım durumu: Montella ile görüşmeSakatlığından dolayı A Milli Takım'ın ABD kampına davet edilmediğini açıklayan Bardakcı, Vincenzo Montella ile yaptığı görüşmeyi anlattı."Montella hocayla da konuştuk. Kayserispor ile yaptığımız şampiyonluk maçında alt adalemden sıkıntı yaşadım. Kendisi beni arayarak, 'Geçen sezon Avrupa Şampiyonası oynandı. Çok yoruldunuz. Zaten sakatsın. O yüzden seni çağırmayacağım, dinlen.' dedi," ifadelerini kullandı.Konyaspor taraftarlarına kırıldıAbdülkerim Bardakcı'nın en duygusal açıklaması eski takımı Konyaspor taraftarlarının tepkileriyle ilgili oldu."Bunları hak ettiğimi düşünmüyorum. Bir gole sevindiğim için aileme küfür edilmesi hiç hoş olmadı. Birkaç kişinin başlattığı şeye diğer insanlar da katıldı," diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getiren Galatasaray kaptanı, Konya'ya olan sevgisini de vurguladı."Ben Konya'yı seviyorum. Hatta futboldan sonra da orada yaşamayı düşünüyorum. Bir kırgınlığım var," şeklinde konuşan tecrübeli savunmacı, durumun kendisini ne kadar etkilediğini gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/milli-takim-kadrosunda-3-isim-cikartildi-ahmed-kutucu-dahil-edildi-1096744886.html
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abdülkerim bardakcı, okan buruk, vincenzo montella, konya, galatasaray, konyaspor, süper lig
abdülkerim bardakcı, okan buruk, vincenzo montella, konya, galatasaray, konyaspor, süper lig

Galatasaray'ın yıldız ismi Abdülkerim Bardakcı'dan peş peşe Konyaspor ve milli takım itirafı: Yıllar sonra açıkladı

13:13 04.06.2025
© AAAbdülkerim Bardakcı
Abdülkerim Bardakcı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© AA
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Galatasaray kaptanı Abdülkerim Bardakcı, eski takımı Konyaspor taraftarlarının kendisine yönelik tepkilerine kırıldığını açıkladı. Milli savunma oyuncusu, ayrıca milli takım durumu ve Okan Buruk hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, futbol kariyerindeki en önemli dönemlerden birini yaşadığını belirtirken, geçmişiyle ilgili duygusal açıklamalarda bulundu.
Son üç sezonda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, Trendyol Süper Lig'deki performansları, takım arkadaşlarıyla ilgili düşünceleri ve gelecek hedefleriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

"İyi ki Galatasaray'a gelmişim"

2022 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim, transfer kararının ne kadar doğru olduğunu vurguladı.
"Her yerde, 'İyi ki Galatasaray olmuş, Galatasaray'a gelmişim.' diyorum. Bu 3 sezon benim için çok hızlı geçti. Üç yıldır şampiyon oluyoruz ve başarılıyız. Çok keyif alıyorum," ifadelerini kullanan Galatasaray kaptanı, takımın başarı hikayesinin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Sarı-kırmızılı ekibe 28 yaşında geldiğini hatırlatan Bardakcı, "Bazen geç kaldığımı düşünüyorum ve bunu yakın çevremle de sürekli konuşuyorum. Buraya 22-23 yaşımda gelseydim her şey çok farklı olabilirdi," diyerek transfer zamanlamasıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Kaptanlık hedefi ve gelecek planları

Abdülkerim Bardakcı, futbol kariyerinin sonuna kadar Galatasaray'da kaptanlık yapmak istediğini açıkladı.
"Stadımıza ilk çıktığımda 'İnşallah bir gün bu büyük camiada kaptanlık yapmak nasip olur.' diye düşünmüştüm. Çok şükür nasip oldu, layığıyla da yapmaya devam edeceğim," şeklinde konuşan deneyimli futbolcu, hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu.

Okan Buruk değerlendirmesi

Teknik direktör Okan Buruk ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanan milli futbolcu, "Okan hoca çok iyi bir insan, çok iyi bir hoca. Üst seviye oynadığı için futbolcunun psikolojisinden çok iyi anlıyor. Ne zaman rahat bırakıp, ne zaman sıkacağını çok iyi biliyor," değerlendirmesinde bulundu.

Milli Takım durumu: Montella ile görüşme

Sakatlığından dolayı A Milli Takım'ın ABD kampına davet edilmediğini açıklayan Bardakcı, Vincenzo Montella ile yaptığı görüşmeyi anlattı.
"Montella hocayla da konuştuk. Kayserispor ile yaptığımız şampiyonluk maçında alt adalemden sıkıntı yaşadım. Kendisi beni arayarak, 'Geçen sezon Avrupa Şampiyonası oynandı. Çok yoruldunuz. Zaten sakatsın. O yüzden seni çağırmayacağım, dinlen.' dedi," ifadelerini kullandı.

Konyaspor taraftarlarına kırıldı

Abdülkerim Bardakcı'nın en duygusal açıklaması eski takımı Konyaspor taraftarlarının tepkileriyle ilgili oldu.
"Bunları hak ettiğimi düşünmüyorum. Bir gole sevindiğim için aileme küfür edilmesi hiç hoş olmadı. Birkaç kişinin başlattığı şeye diğer insanlar da katıldı," diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getiren Galatasaray kaptanı, Konya'ya olan sevgisini de vurguladı.
"Ben Konya'yı seviyorum. Hatta futboldan sonra da orada yaşamayı düşünüyorum. Bir kırgınlığım var," şeklinde konuşan tecrübeli savunmacı, durumun kendisini ne kadar etkilediğini gösterdi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya ile Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. A Milli takım oyuncuları, kaydettikleri gol sonrası sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
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