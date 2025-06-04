https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/filenin-sultanlari-milletler-ligine-galibiyetle-basladi-1096782110.html

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı

Sputnik Türkiye

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki ilk hafta ilk maçında Fransa'yı 3-1 mağlup etti. 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T10:08+0300

2025-06-04T10:08+0300

2025-06-04T10:08+0300

spor

voleybol

filenin sultanları

fransa

türkiye

katar

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ter döküyor.Filenin sultanları, Milletler Ligi’nin ilk haftasındaki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. Çin'de oynanan mücadeleden Filenin Sultanları 3-1 galip ayrıldı.Bir sonraki maç Tayland ileMilliler, Milletler Ligi’ndeki ikinci maçında 6 Haziran Cuma günü TSİ 14.30'da Tayland ile karşı karşıya gelecek.Maçta hangi oyuncular vardı?SALON: National IndoorHAKEMLER: Mohamd Ismail Fahad (Katar), Luo Wensheng (Çin)FRANSA: Mayer, Respaut, Rotar, Fanguedou, Ndiaye, Schalk, Gelin (L) (Haewegene, Ngolongolo, Selosse, Depie)TÜRKİYE: Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge (L) (Saliha, Derya, Meliha, Dilay,SETLER: 17-25, 25-23, 13-25, 14-25SÜRE: 1 saat 26 dakikaVoleybol Milletler Ligi maçları ne zaman?Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi (VNL) üç ayaktan oluşuyor. Her hafta dört karşılaşmanın oynanacağı müsabaka ilk hafta 4-8 Haziran 2025 tarihlerinde Çin'de, ikinci hafta 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da, üçüncü hafta da 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda'da oynanacak.İstanbul'da gerçekleşecek maçlara dair ilk biletler ise 16 Mayıs Cuma günü satışa çıkacak.FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 20251.Hafta (Pekin/Çin)4 Haziran 2025TSİ 07.30 Fransa-Türkiye6 Haziran 2025TSİ 14.30 Türkiye-Tayland7 Haziran 2025TSİ 11.00 Türkiye-Polonya8 Haziran 2025TSİ 14.30 Çin-Türkiye2.Hafta (İstanbul/Türkiye)18 Haziran 202519.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye19 Haziran 202519.30 Kanada-Türkiye21 Haziran 202519.30 Güney Kore-Türkiye22 Haziran 202519.30 Türkiye-Brezilya3.Hafta (Apeldoorn/Hollanda)9 Temmuz 2025TSİ 21.30 Hollanda-Türkiye11 Temmuz 2025TSİ 21.30 Çekya-Türkiye12 Temmuz 2025TSİ 20.00 Türkiye-İtalya13 Temmuz 2025TSİ 21.00 Sırbistan-Türkiye

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