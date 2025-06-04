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Fenerbahçe'de Filip Kostic ayrılığı: Sözleşme karşılıklı feshedildi
Fenerbahçe'de Filip Kostic ayrılığı: Sözleşme karşılıklı feshedildi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe ile Filip Kostic arasındaki kiralık sözleşme karşılıklı olarak feshedildi. Juventus'tan kiralanan Sırp futbolcu, bu sezon 35 maçta forma giyerek 9... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T16:48+0300
2025-06-04T16:48+0300
spor
fenerbahçe
filip kostic
edin dzeko
dusan tadic
juventus
süper lig
transfer
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Fenerbahçe, 2024-25 sezonunda üçüncü önemli ayrılığa imza attı. Edin Dzeko ve Dusan Tadic'ten sonra Filip Kostic ile de yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Sırp futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'ye resmi olarak bildirdi.32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Juventus'tan kiralık olarak gelmişti ve transfer dönemi sona ermeden Fenerbahçe kadrosundan ayrıldı.Kostic'in Fenerbahçe hikayesiTransfer süreci ve gelişiFilip Kostic, 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmıştı. Juventus'tan kiralık olarak gelen Sırp futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk maçına 7. haftada Antalyaspor deplasmanında çıkmıştı.Sezon performansı ve i̇statistiklerFilip Kostic, Fenerbahçe formasıyla toplamda 35 maç oynadı:Süper Lig performansıDiğer turnuvalardaki performansıTeknik direktörün taktik tercihleriFenerbahçe teknik heyetinin 3'lü savunma sistemine geçtiği dönemlerde Kostic, orta sahanın solunda şans bulmuştu. 32 yaşındaki oyuncunun çok pozisyonlu yapısı, teknik direktör için avantaj sağlamıştı.Sol bek, sol orta saha ve sol açık pozisyonlarında görev yapabilen Kostic, takımın taktik esneklik ihtiyacına cevap vermişti.Gol ve asist performansıSüper Lig'de gol sevinciFilip Kostic, Süper Lig'de attığı tek golünü Fenerbahçe'nin 6-2 kazandığı Kayserispor deplasmanında kaydetmişti. Bu maç, Sırp futbolcunun sarı-lacivertli formayla en keyifli anlarından biri olmuştu.Türkiye Kupası'nda da golKostic, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Gaziantep FK filelerini havalandırmayı başarmıştı.Toplam asist sayısıFilip Kostic, tüm kulvarlarda toplamda 9 asistlik performans sergilemişti. Bu rakam, oyun kurma yeteneğini ortaya koyuyordu.Ayrılık kararının sebepleriFenerbahçe ile Filip Kostic arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedildi. Bu durum, her iki tarafın da ayrılık kararında hemfikir olduğunu gösteriyor.
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fenerbahçe, filip kostic , edin dzeko, dusan tadic, juventus, süper lig, transfer, türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe, filip kostic , edin dzeko, dusan tadic, juventus, süper lig, transfer, türkiye futbol federasyonu (tff)

Fenerbahçe'de Filip Kostic ayrılığı: Sözleşme karşılıklı feshedildi

16:48 04.06.2025
© AA / Mehmet Murat ÖnelKostic Fener'de
Kostic Fener'de - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© AA / Mehmet Murat Önel
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Fenerbahçe ile Filip Kostic arasındaki kiralık sözleşme karşılıklı olarak feshedildi. Juventus'tan kiralanan Sırp futbolcu, bu sezon 35 maçta forma giyerek 9 asist performansı sergiledi. TFF'ye yapılan resmi bildirimle ayrılık sürecini tamamlandı.
Fenerbahçe, 2024-25 sezonunda üçüncü önemli ayrılığa imza attı. Edin Dzeko ve Dusan Tadic'ten sonra Filip Kostic ile de yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Sırp futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'ye resmi olarak bildirdi.
32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Juventus'tan kiralık olarak gelmişti ve transfer dönemi sona ermeden Fenerbahçe kadrosundan ayrıldı.

Kostic'in Fenerbahçe hikayesi

Transfer süreci ve gelişi

Filip Kostic, 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmıştı. Juventus'tan kiralık olarak gelen Sırp futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk maçına 7. haftada Antalyaspor deplasmanında çıkmıştı.

Sezon performansı ve i̇statistikler

Filip Kostic, Fenerbahçe formasıyla toplamda 35 maç oynadı:

Süper Lig performansı

Trendyol Süper Lig'de: 27 karşılaşma (22'si 11)
En çok oynadığı pozisyon: Orta sahanın solu (20 maç)
Sol bek pozisyonu: 13 müsabaka
Sol açık pozisyonu: 1 karşılaşma

Diğer turnuvalardaki performansı

UEFA Avrupa Ligi: 4 maç (tümünde 90 dakika)
Ziraat Türkiye Kupası: 4 müsabaka

Teknik direktörün taktik tercihleri

Fenerbahçe teknik heyetinin 3'lü savunma sistemine geçtiği dönemlerde Kostic, orta sahanın solunda şans bulmuştu. 32 yaşındaki oyuncunun çok pozisyonlu yapısı, teknik direktör için avantaj sağlamıştı.
Sol bek, sol orta saha ve sol açık pozisyonlarında görev yapabilen Kostic, takımın taktik esneklik ihtiyacına cevap vermişti.

Gol ve asist performansı

Süper Lig'de gol sevinci

Filip Kostic, Süper Lig'de attığı tek golünü Fenerbahçe'nin 6-2 kazandığı Kayserispor deplasmanında kaydetmişti. Bu maç, Sırp futbolcunun sarı-lacivertli formayla en keyifli anlarından biri olmuştu.

Türkiye Kupası'nda da gol

Kostic, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Gaziantep FK filelerini havalandırmayı başarmıştı.

Toplam asist sayısı

Filip Kostic, tüm kulvarlarda toplamda 9 asistlik performans sergilemişti. Bu rakam, oyun kurma yeteneğini ortaya koyuyordu.

Ayrılık kararının sebepleri

Fenerbahçe ile Filip Kostic arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedildi. Bu durum, her iki tarafın da ayrılık kararında hemfikir olduğunu gösteriyor.
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