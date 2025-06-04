https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/fenerbahcede-filip-kostic-ayriligi-sozlesme-karsilikli-feshedildi-1096800794.html

Fenerbahçe'de Filip Kostic ayrılığı: Sözleşme karşılıklı feshedildi

Fenerbahçe'de Filip Kostic ayrılığı: Sözleşme karşılıklı feshedildi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe ile Filip Kostic arasındaki kiralık sözleşme karşılıklı olarak feshedildi. Juventus'tan kiralanan Sırp futbolcu, bu sezon 35 maçta forma giyerek 9... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T16:48+0300

2025-06-04T16:48+0300

2025-06-04T16:48+0300

spor

fenerbahçe

filip kostic

edin dzeko

dusan tadic

juventus

süper lig

transfer

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Fenerbahçe, 2024-25 sezonunda üçüncü önemli ayrılığa imza attı. Edin Dzeko ve Dusan Tadic'ten sonra Filip Kostic ile de yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Sırp futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'ye resmi olarak bildirdi.32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Juventus'tan kiralık olarak gelmişti ve transfer dönemi sona ermeden Fenerbahçe kadrosundan ayrıldı.Kostic'in Fenerbahçe hikayesiTransfer süreci ve gelişiFilip Kostic, 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmıştı. Juventus'tan kiralık olarak gelen Sırp futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk maçına 7. haftada Antalyaspor deplasmanında çıkmıştı.Sezon performansı ve i̇statistiklerFilip Kostic, Fenerbahçe formasıyla toplamda 35 maç oynadı:Süper Lig performansıDiğer turnuvalardaki performansıTeknik direktörün taktik tercihleriFenerbahçe teknik heyetinin 3'lü savunma sistemine geçtiği dönemlerde Kostic, orta sahanın solunda şans bulmuştu. 32 yaşındaki oyuncunun çok pozisyonlu yapısı, teknik direktör için avantaj sağlamıştı.Sol bek, sol orta saha ve sol açık pozisyonlarında görev yapabilen Kostic, takımın taktik esneklik ihtiyacına cevap vermişti.Gol ve asist performansıSüper Lig'de gol sevinciFilip Kostic, Süper Lig'de attığı tek golünü Fenerbahçe'nin 6-2 kazandığı Kayserispor deplasmanında kaydetmişti. Bu maç, Sırp futbolcunun sarı-lacivertli formayla en keyifli anlarından biri olmuştu.Türkiye Kupası'nda da golKostic, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Gaziantep FK filelerini havalandırmayı başarmıştı.Toplam asist sayısıFilip Kostic, tüm kulvarlarda toplamda 9 asistlik performans sergilemişti. Bu rakam, oyun kurma yeteneğini ortaya koyuyordu.Ayrılık kararının sebepleriFenerbahçe ile Filip Kostic arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedildi. Bu durum, her iki tarafın da ayrılık kararında hemfikir olduğunu gösteriyor.

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fenerbahçe, filip kostic , edin dzeko, dusan tadic, juventus, süper lig, transfer, türkiye futbol federasyonu (tff)