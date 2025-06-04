https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/fenerbahce-papara-ile-sponsorluk-anlasmasini-sonlandirdi-1096803220.html
Fenerbahçe, Papara ile sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı
Fenerbahçe, Papara ile sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Papara ile sponsorluk anlaşmasının karşılıklı uzlaşmayla sona erdirildiğini açıkladı. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T17:49+0300
2025-06-04T17:49+0300
2025-06-04T17:49+0300
spor
fenerbahçe
papara
sponsorluk
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Fenerbahçe, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Papara ile sponsorluk anlaşmasını sonlandırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada anlaşmanın karşılıklı olarak sonlandırıldığı belirtildi. Kayyum atanmıştıElektronik ödeme ve para hizmeti veren Papara hakkında yasa dışı bahis soruşturması başlatılmıştı. Bu kapsamda aralarında Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faruk Karslı'yla birlikte 11 kişi tutuklanmıştı. Şirkete de kayyum atanmıştı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şirket ile sponsorluk anlaşmasının karşılıklı olarak uzlaşıyla sona erdirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü ve diğer iştiraklerimiz ile finansal teknoloji şirketi Papara arasında yürütülmekte olan sponsorluk iş birliği, yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılıp sonlandırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/papara-hesaplarina-inceleme-bakiyelere-gecici-bloke-geldi-1096799598.html
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fenerbahçe, papara, sponsorluk
fenerbahçe, papara, sponsorluk
Fenerbahçe, Papara ile sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı
Fenerbahçe, Papara ile sponsorluk anlaşmasının karşılıklı uzlaşmayla sona erdirildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Papara ile sponsorluk anlaşmasını sonlandırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada anlaşmanın karşılıklı olarak sonlandırıldığı belirtildi.
Elektronik ödeme ve para hizmeti veren Papara hakkında yasa dışı bahis soruşturması başlatılmıştı. Bu kapsamda aralarında Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faruk Karslı'yla birlikte 11 kişi tutuklanmıştı. Şirkete de kayyum atanmıştı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şirket ile sponsorluk anlaşmasının karşılıklı olarak uzlaşıyla sona erdirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü ve diğer iştiraklerimiz ile finansal teknoloji şirketi Papara arasında yürütülmekte olan sponsorluk iş birliği, yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılıp sonlandırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri kullanıldı.