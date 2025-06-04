https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/eski-demre-muze-muduru-sorusturmasinda-yeni-gelisme-resmi-plakali-is-makinesiyle-kendine-sera-1096785870.html

Eski Demre Müze Müdürü soruşturmasında yeni gelişme: Resmi plakalı iş makinesiyle kendine sera yaptırdığı iddia edildi

Eski Demre Müze Müdürü soruşturmasında yeni gelişme: Resmi plakalı iş makinesiyle kendine sera yaptırdığı iddia edildi

Sputnik Türkiye

Hakkında birden fazla soruşturma yürütülen ve görevden alınan Demre Müze Müdürü Nilüfer Sezgin soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T11:17+0300

2025-06-04T11:17+0300

2025-06-04T11:17+0300

yaşam

demre

aziz nikolas kilisesi

nilüfer sezgin

soruşturma

demre müzesi

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Demre'de Aziz Nikola Kilisesi'nin çatı sistemi malzemelerini kendisine ait villa inşaatında kullanmakla suçlanan ve görevden alınan Demre Müze Müdürü Nilüfer Sezgin'in, villasının yanında yaptırdığı seranın inşaatında da resmi plakalı iş makinelerini kullandığı iddia edildi. Sezgin'le ilgili birden fazla soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Hürriyet'in haberine göre, Demre Müze Müdürü Nilüfer Sezgin, Antalya Demre’de, ‘Mucizelerin Azizi’ olarak bilinen Noel Baba (Aziz Nikola) adına Myralılar tarafından yaptırılan Aziz Nikola Kilisesi’ni güneş ışınları ve yağmurdan koruması amacıyla yapılan, 30 yıl tarihi yapının üzerinde kaldıktan sonra depoya kaldırılan çatı sistemi malzemelerini kendisine ait villa inşaatında kullanmakla suçlanmıştı. Sezgin görevden alınmış ve hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Resmi plakalı iş makinelerini kullandığı görüntülendiYürütülen çalışmada, Sezgin'in villasının hemen yanına yaptığı seranın inşaatında da yine müze envanterine kayıtlı, resmi plakalı iş makinelerini kullandığı görüntülendi. Fotoğraf ve videolu delillerin Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunulmasının ardından başlatılan soruşturma sonunda ceza alan Sezgin’in, müfettişlere verdiği ifadede suçlamaları kabul ettiği ve pişmanlığını dile getirdiği öğrenildi.Birden fazla soruşturma yürütüldüğü belirtildiSüreci ve soruşturma dosyasının içeriğini doğrulayan Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri Sezgin hakkında birden fazla soruşturma yürütüldüğünü, çatı soruşturmasının sürdüğü ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/besiktas-belediyesi-kultur-ve-sosyal-isleri-mudurlugune-yonelik-sorusturmada-3-tutuklama-1096776113.html

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demre, aziz nikolas kilisesi, nilüfer sezgin, soruşturma, demre müzesi