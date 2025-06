https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/besiktas-belediyesi-kultur-ve-sosyal-isleri-mudurlugune-yonelik-sorusturmada-3-tutuklama-1096776113.html

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'ne yönelik soruşturmada 3 tutuklama

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'ne yönelik soruşturmada 3 tutuklama

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'ne yönelik soruşturmada 3 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Soruşturma 2019'daki 29 Ekim Cumhuriyet... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T01:56+0300

2025-06-04T01:56+0300

2025-06-04T01:56+0300

türki̇ye

i̇stanbul adliyesi

beşiktaş belediyesi

türkiye

tutuklama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088708121_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_dc8c0a4654c2c69942b17d557ef1f8d7.jpg

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'nde savcılık işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Nöbetçi hakimlik, halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı, mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın babası İsmet Abacı'nın tutuklanmasına karar verdi.Beşiktaş Belediyesi çalışanları Görkem Kızılkaynak, İsmail Yalçın ve Şazime Sena Çelik ile firma sahibi Hakan Ateş, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmayı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.2019 yılındaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yapılan alım hakkında ihbar üzerine başlatılan soruşturmada Alican Abacı, Mehmet Mandacı Rıza Can Özdemir'in işi alma yeterliliği olmayan paravan firma üzerine işi aldıkları ve birtakım usulsüz işlemlerde bulunarak kamuyu zarara uğrattıklarına ilişkin tespitler yapıldığı bildirilmişti.Mehmet Mandacı ve Rıza Can Özdemir'in de bulunduğu 2'si tutuklu 11 şüpheliden 9'u hakkında 'kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/chpli-belediyelere-yonelik-sorusturma-buyukcekmece-belediye-baskani-akgun-ve-baskan-yardimcisi-1096774704.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul adliyesi, beşiktaş belediyesi, türkiye, tutuklama