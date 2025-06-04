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Dünyaca ünlü makarnada kurşun tespit edildi: Kurşun sağlığa zararlı mı?
Dünyaca ünlü makarnada kurşun tespit edildi: Kurşun sağlığa zararlı mı?
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü makarna üreticisi Barilla, bir ürün partisinde aşırı kurşun tespit edilmesi üzerine tam buğday makarnasını piyasadan çekme kararı aldı. Geri... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
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Barilla, bir parti tam buğday makarnasında aşırı kurşun tespit edilmesi nedeniyle ürünü ihtiyati tedbir olarak geri çağırdı.Ünlü makarna firması Barilla'dan yapılan açıklamada, Almanya ve İsviçre'de satılan 'Tam Buğdaylı Penne Rigate Integrale' isimli ürünün ihtiyati tedbir kapsamında geri çağrıldığı ve diğer partilerin etkilenmediği belirtildi. Şirket sözcüsü Alexander Brenner, bu ürünü daha önce tüketmiş olanlar için sağlık riski bulunmadığını, ev tüketiminde güvenli olduğunu söyledi. Ancak tüketici koruma kuruluşları, bu makarnanın tüketilmemesi gerektiği yönünde uyarıda bulundu.Kurşun sağlığa zararlı mı?Çevre Bakanlığı’na göre; kurşun, çevre kirliliği yoluyla özellikle balık, deniz ürünleri, algler, sakatatlar ve bazı takviyeler aracılığıyla gıdaya geçebilirken, sebzeler ve makarnalar gibi gıdalar da bulunabiliyor.Kurşuna maruz kalmanın baş ağrısı, yorgunluk, iştahsızlık, karın ağrısı, kansızlık, libido kaybı ve sinirlilik gibi birçok sağlık sorununa yol açabileceğini belirtildi. Ani ve yüksek miktarda kurşuna maruz kalmanın ise akut kurşun zehirlenmesine neden olabileceği ifade edildi.
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makarna, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda yardımı, gıda ürünü, gıda krizi, kurşun, zehir, zehirlenme, zehirli, cıva zehirlenmesi
makarna, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda yardımı, gıda ürünü, gıda krizi, kurşun, zehir, zehirlenme, zehirli, cıva zehirlenmesi

Dünyaca ünlü makarnada kurşun tespit edildi: Kurşun sağlığa zararlı mı?

18:00 04.06.2025
© AAMakarna
Makarna - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© AA
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Dünyaca ünlü makarna üreticisi Barilla, bir ürün partisinde aşırı kurşun tespit edilmesi üzerine tam buğday makarnasını piyasadan çekme kararı aldı. Geri çağırma kararının 'Tam Buğdaylı Penne Rigate Integrale' ürününü kapsadığı, Almanya ve İsviçre'de satışta olduğu belirtildi.
Barilla, bir parti tam buğday makarnasında aşırı kurşun tespit edilmesi nedeniyle ürünü ihtiyati tedbir olarak geri çağırdı.
Ünlü makarna firması Barilla'dan yapılan açıklamada, Almanya ve İsviçre'de satılan 'Tam Buğdaylı Penne Rigate Integrale' isimli ürünün ihtiyati tedbir kapsamında geri çağrıldığı ve diğer partilerin etkilenmediği belirtildi. Şirket sözcüsü Alexander Brenner, bu ürünü daha önce tüketmiş olanlar için sağlık riski bulunmadığını, ev tüketiminde güvenli olduğunu söyledi. Ancak tüketici koruma kuruluşları, bu makarnanın tüketilmemesi gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

Kurşun sağlığa zararlı mı?

Çevre Bakanlığı’na göre; kurşun, çevre kirliliği yoluyla özellikle balık, deniz ürünleri, algler, sakatatlar ve bazı takviyeler aracılığıyla gıdaya geçebilirken, sebzeler ve makarnalar gibi gıdalar da bulunabiliyor.
Kurşuna maruz kalmanın baş ağrısı, yorgunluk, iştahsızlık, karın ağrısı, kansızlık, libido kaybı ve sinirlilik gibi birçok sağlık sorununa yol açabileceğini belirtildi. Ani ve yüksek miktarda kurşuna maruz kalmanın ise akut kurşun zehirlenmesine neden olabileceği ifade edildi.
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