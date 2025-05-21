https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/is-guvenligi-tehlike-sinifi-degisti-kuryelik-ve-makarna-uretimi-tehlikeli-sayildi-1096405802.html

İş güvenliği tehlike sınıfı değişti: Kuryelik ve makarna üretimi tehlikeli sayıldı

İş güvenliği tehlike sınıfı değişti: Kuryelik ve makarna üretimi tehlikeli sayıldı

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayımladığı yeni tebliğle bazı mesleklerin iş güvenliği tehlike sınıfları değiştirildi. Kuryelik ve makarna benzeri... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T18:13+0300

2025-05-21T18:13+0300

2025-05-21T18:13+0300

türki̇ye

kurye

moto kurye

esnaf kurye

motokurye

tüm anadolu motosikletli kuryeler federasyonu

makarna

türkiye makarna sanayicileri derneği (tmsd)

tehlike

hayati tehlike

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Kuryelik ve makarna üretimi 'tehlikeli' sınıfa alınırken, bazı askeri bakım işleri 'çok tehlikeli' den 'tehlikeli'ye düşürüldü.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, 21 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhuriyet'in haberine göre; İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan meslek gruplarının tehlike sınıfları yeniden belirlendi.Düzenleme kapsamında kara, deniz ve hava yoluyla yapılan kurye faaliyetleri (postacılık ve gıda dağıtımı hariç) 'az tehlikeli' sınıftan çıkarılarak 'tehlikeli' sınıfa alındı. Bu değişiklikle birlikte kuryeliğin artık daha yüksek risk barındıran meslek grupları arasında yer alacağı ve iş sağlığı ve güvenliği açısından daha sıkı önlemler alınacağı ifade edildi.Gıda üretim sektöründe ise makarna, şehriye, kuskus gibi ürünlerin üretimi (dondurulmuş ve doldurulmuş olanlar dahil), 'az tehlikeli' sınıftan 'tehlikeli' sınıfa yükseltildi. Böylece bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin artık daha kapsamlı iş güvenliği tedbirlerine tabi olacağı açıklandı.Öte yandan, askeri hava taşıtları ve uzay araçlarının bakım ve onarımı gibi yüksek teknoloji gerektiren işler ise 'çok tehlikeli' sınıftan bir kademe aşağıya, 'tehlikeli' sınıfa düşürüldü. Bu değişiklikle birlikte bu alanda çalışanların maruz kaldığı risk derecesi, önceki değerlendirmelere göre yeniden ele alınmış oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/kurye-duzenlemesi-resmi-gazetede-calisma-saatlerine-siki-takip-1094309723.html

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