https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/is-guvenligi-tehlike-sinifi-degisti-kuryelik-ve-makarna-uretimi-tehlikeli-sayildi-1096405802.html
İş güvenliği tehlike sınıfı değişti: Kuryelik ve makarna üretimi tehlikeli sayıldı
İş güvenliği tehlike sınıfı değişti: Kuryelik ve makarna üretimi tehlikeli sayıldı
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayımladığı yeni tebliğle bazı mesleklerin iş güvenliği tehlike sınıfları değiştirildi. Kuryelik ve makarna benzeri... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T18:13+0300
2025-05-21T18:13+0300
2025-05-21T18:13+0300
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kurye
moto kurye
esnaf kurye
motokurye
tüm anadolu motosikletli kuryeler federasyonu
makarna
türkiye makarna sanayicileri derneği (tmsd)
tehlike
hayati tehlike
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Kuryelik ve makarna üretimi 'tehlikeli' sınıfa alınırken, bazı askeri bakım işleri 'çok tehlikeli' den 'tehlikeli'ye düşürüldü.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, 21 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhuriyet'in haberine göre; İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan meslek gruplarının tehlike sınıfları yeniden belirlendi.Düzenleme kapsamında kara, deniz ve hava yoluyla yapılan kurye faaliyetleri (postacılık ve gıda dağıtımı hariç) 'az tehlikeli' sınıftan çıkarılarak 'tehlikeli' sınıfa alındı. Bu değişiklikle birlikte kuryeliğin artık daha yüksek risk barındıran meslek grupları arasında yer alacağı ve iş sağlığı ve güvenliği açısından daha sıkı önlemler alınacağı ifade edildi.Gıda üretim sektöründe ise makarna, şehriye, kuskus gibi ürünlerin üretimi (dondurulmuş ve doldurulmuş olanlar dahil), 'az tehlikeli' sınıftan 'tehlikeli' sınıfa yükseltildi. Böylece bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin artık daha kapsamlı iş güvenliği tedbirlerine tabi olacağı açıklandı.Öte yandan, askeri hava taşıtları ve uzay araçlarının bakım ve onarımı gibi yüksek teknoloji gerektiren işler ise 'çok tehlikeli' sınıftan bir kademe aşağıya, 'tehlikeli' sınıfa düşürüldü. Bu değişiklikle birlikte bu alanda çalışanların maruz kaldığı risk derecesi, önceki değerlendirmelere göre yeniden ele alınmış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/kurye-duzenlemesi-resmi-gazetede-calisma-saatlerine-siki-takip-1094309723.html
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kurye, moto kurye, esnaf kurye, motokurye, tüm anadolu motosikletli kuryeler federasyonu, makarna, türkiye makarna sanayicileri derneği (tmsd), tehlike, hayati tehlike, tehlike altındaki tür
kurye, moto kurye, esnaf kurye, motokurye, tüm anadolu motosikletli kuryeler federasyonu, makarna, türkiye makarna sanayicileri derneği (tmsd), tehlike, hayati tehlike, tehlike altındaki tür
İş güvenliği tehlike sınıfı değişti: Kuryelik ve makarna üretimi tehlikeli sayıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayımladığı yeni tebliğle bazı mesleklerin iş güvenliği tehlike sınıfları değiştirildi. Kuryelik ve makarna benzeri gıda ürünlerinin üretimi 'az tehlikeli' sınıftan 'tehlikeli' sınıfa yükseltildi. Tebliğ, 21 Mayıs 2025 itibarıyla Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kuryelik ve makarna üretimi 'tehlikeli' sınıfa alınırken, bazı askeri bakım işleri 'çok tehlikeli' den 'tehlikeli'ye düşürüldü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, 21 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhuriyet'in haberine göre; İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan meslek gruplarının tehlike sınıfları yeniden belirlendi.
Düzenleme kapsamında kara, deniz ve hava yoluyla yapılan kurye faaliyetleri (postacılık ve gıda dağıtımı hariç) 'az tehlikeli' sınıftan çıkarılarak 'tehlikeli' sınıfa alındı. Bu değişiklikle birlikte kuryeliğin artık daha yüksek risk barındıran meslek grupları arasında yer alacağı ve iş sağlığı ve güvenliği açısından daha sıkı önlemler alınacağı ifade edildi.
Gıda üretim sektöründe ise makarna, şehriye, kuskus gibi ürünlerin üretimi (dondurulmuş ve doldurulmuş olanlar dahil), 'az tehlikeli' sınıftan 'tehlikeli' sınıfa yükseltildi. Böylece bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin artık daha kapsamlı iş güvenliği tedbirlerine tabi olacağı açıklandı.
Öte yandan, askeri hava taşıtları ve uzay araçlarının bakım ve onarımı gibi yüksek teknoloji gerektiren işler ise 'çok tehlikeli' sınıftan bir kademe aşağıya, 'tehlikeli' sınıfa düşürüldü. Bu değişiklikle birlikte bu alanda çalışanların maruz kaldığı risk derecesi, önceki değerlendirmelere göre yeniden ele alınmış oldu.