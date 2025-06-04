https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/brics-koordinatorunden-trumpin-politikalarina-tepki-bu-sorumsuzluga-musamaha-gosteremeyiz-1096797745.html

BRICS Koordinatöründen Trump’ın politikalarına tepki: ‘Bu sorumsuzluğa müsamaha gösteremeyiz’

BRICS Koordinatöründen Trump’ın politikalarına tepki: ‘Bu sorumsuzluğa müsamaha gösteremeyiz’

Sputnik Türkiye

Brezilya'nın evsahipliğinde düzenlenen 11. BRICS Parlamenter Forumu’nun Koordinatörü Pinato, ABD Başkanı Trump idaresinin tüm dünyaya korku salma politikasına... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T14:52+0300

2025-06-04T14:52+0300

2025-06-04T14:49+0300

dünya

brezilya

brics

abd

donald trump

venezüella

irak

nato

gazze şeridi

rusya

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Brezilya Federal Meclisi üyesi ve 11. BRICS Parlamenter Forumu Koordinatörü Fausto Pinato, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin dış politika ve ticaret alanlarındaki baskılarına tepki gösterdi.ABD’nin, tarihsel önemine rağmen günümüzde tüm dünyaya korku salma politikası izlemektedir Pinato, “Başkan Trump'ın bu uzlaşmazlığını, bu sorumsuzluğunu kabul edemeyiz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Amerikalıların “yoldan çıktığını” dile getiren Brezilyalı politikacı, Venezüella’nın da “tıpkı Irak gibi petrol yüzünden ABD’nin kurbanı” haline geldiğini söyledi.Gazze Şeridi'ndeki olaylar söz konusu olduğunda Birleşmiş Milletler’ine saygı duyulmadığına dikkat çeken Pinato, “Rusya-Ukrayna sorunu önlenebilirdi” diyerek NATO’nun silahlanmanın finansmanından sorumlu olduğunu anımsattı.Brezilya’da 3-5 Haziran günleri 11. BRICS Parlamenter Forumu düzenleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/ukrayna-ordusu-arkasina-bile-bakmadan-kaciyor-iki-yerlesim-daha-rus-guclerin-kontrolunde-1096795290.html

brezilya

venezüella

irak

gazze şeridi

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brezilya, brics, abd, donald trump, venezüella, irak, nato, gazze şeridi, rusya, ukrayna