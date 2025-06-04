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BRICS Koordinatöründen Trump’ın politikalarına tepki: ‘Bu sorumsuzluğa müsamaha gösteremeyiz’
BRICS Koordinatöründen Trump’ın politikalarına tepki: ‘Bu sorumsuzluğa müsamaha gösteremeyiz’
Sputnik Türkiye
Brezilya'nın evsahipliğinde düzenlenen 11. BRICS Parlamenter Forumu’nun Koordinatörü Pinato, ABD Başkanı Trump idaresinin tüm dünyaya korku salma politikasına... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
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Brezilya Federal Meclisi üyesi ve 11. BRICS Parlamenter Forumu Koordinatörü Fausto Pinato, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin dış politika ve ticaret alanlarındaki baskılarına tepki gösterdi.ABD’nin, tarihsel önemine rağmen günümüzde tüm dünyaya korku salma politikası izlemektedir Pinato, “Başkan Trump'ın bu uzlaşmazlığını, bu sorumsuzluğunu kabul edemeyiz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Amerikalıların “yoldan çıktığını” dile getiren Brezilyalı politikacı, Venezüella’nın da “tıpkı Irak gibi petrol yüzünden ABD’nin kurbanı” haline geldiğini söyledi.Gazze Şeridi'ndeki olaylar söz konusu olduğunda Birleşmiş Milletler’ine saygı duyulmadığına dikkat çeken Pinato, “Rusya-Ukrayna sorunu önlenebilirdi” diyerek NATO’nun silahlanmanın finansmanından sorumlu olduğunu anımsattı.Brezilya’da 3-5 Haziran günleri 11. BRICS Parlamenter Forumu düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/ukrayna-ordusu-arkasina-bile-bakmadan-kaciyor-iki-yerlesim-daha-rus-guclerin-kontrolunde-1096795290.html
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brezilya, brics, abd, donald trump, venezüella, irak, nato, gazze şeridi, rusya, ukrayna
brezilya, brics, abd, donald trump, venezüella, irak, nato, gazze şeridi, rusya, ukrayna

BRICS Koordinatöründen Trump’ın politikalarına tepki: ‘Bu sorumsuzluğa müsamaha gösteremeyiz’

14:52 04.06.2025
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Brezilya'nın evsahipliğinde düzenlenen 11. BRICS Parlamenter Forumu’nun Koordinatörü Pinato, ABD Başkanı Trump idaresinin tüm dünyaya korku salma politikasına tepki göstererek bu sorumsuzluğa müsamaha gösterilmemesi gerektiğini belirtti.
Brezilya Federal Meclisi üyesi ve 11. BRICS Parlamenter Forumu Koordinatörü Fausto Pinato, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin dış politika ve ticaret alanlarındaki baskılarına tepki gösterdi.
ABD’nin, tarihsel önemine rağmen günümüzde tüm dünyaya korku salma politikası izlemektedir Pinato, “Başkan Trump'ın bu uzlaşmazlığını, bu sorumsuzluğunu kabul edemeyiz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Ne yazık ki, pek çok savaşı önleyebilecek, dünyayı daha uyumlu ve adil bir yola sokabilecek büyük güç, aslında neredeyse korku dayatıyor. Avrupa'ya korku salıyor, Kanada'ya korku salıyor.
Amerikalıların “yoldan çıktığını” dile getiren Brezilyalı politikacı, Venezüella’nın da “tıpkı Irak gibi petrol yüzünden ABD’nin kurbanı” haline geldiğini söyledi.
Gazze Şeridi'ndeki olaylar söz konusu olduğunda Birleşmiş Milletler’ine saygı duyulmadığına dikkat çeken Pinato, “Rusya-Ukrayna sorunu önlenebilirdi” diyerek NATO’nun silahlanmanın finansmanından sorumlu olduğunu anımsattı.
Brezilya’da 3-5 Haziran günleri 11. BRICS Parlamenter Forumu düzenleniyor.
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