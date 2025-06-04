https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/bakan-uraloglu-duyurdu-kurban-bayraminda--365-ek-sefer-konuldu-1096792810.html

Bakan Uraloğlu duyurdu: Kurban Bayramı'nda 365 ek sefer konuldu

Bakan Uraloğlu duyurdu: Kurban Bayramı'nda 365 ek sefer konuldu

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı süresince artan yolcu talebini karşılamak amacıyla havayolu taşımacılığında 345’i iç hat, 20’si... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T13:10+0300

2025-06-04T13:10+0300

2025-06-04T13:10+0300

türki̇ye

kurban bayramı

abdulkadir uraloğlu

sefer

uçak

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Kurban Bayramı yaklaşırken, havayolu şirketleri artan seyahat talebine karşı ek seferler düzenlemeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların bayramı sevdikleriyle geçirebilmesi için 365 ek uçuş planlandığını duyurdu.4 havayolu şirketi ek seferlerle uçuştaBakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada 30 Mayıs – 10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek uçuş detaylarını paylaştı:Toplamda 345 iç hat ve 20 dış hat olmak üzere 365 ek uçuş planlandı.Havalimanlarında 24 saatlik yoğun mesaiYoğunluğun artacağı bayram döneminde Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) de tüm hazırlıklarını tamamladı. Uraloğlu, İstanbul başta olmak üzere tüm havalimanlarında ilgili birimlerin 24 saat esasına göre hizmet vereceğini açıkladı.“Bayram tatili süresince ilgili tüm birimler, paydaşlarla koordinasyon içinde 24 saat esasına göre mesai yaparak vatandaşların rahat ve güvenli ulaşımını sağlayacak.”İstanbul Havalimanı için özel önlemÖzellikle İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk kaynaklı sorunların yaşanmaması adına önleyici tedbirler alındı. Tüm yurt genelindeki havalimanlarında da benzer hazırlıklar tamamlandı. Bakanlık, yolcuların güvenli, hızlı ve konforlu ulaşımı için bayram boyunca sahada olacak.

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kurban bayramı, abdulkadir uraloğlu, sefer, uçak