https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/bm-guvenlik-konseyinin-daimi-olmayan-uyeleri-gazzede-ateskes-talep-eden-karar-taslagi-hazirladi-1096775736.html

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyeleri Gazze'de ateşkes talep eden karar taslağı hazırladı

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyeleri Gazze'de ateşkes talep eden karar taslağı hazırladı

Sputnik Türkiye

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan 10 üyesi, “Gazze'de derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes” talep eden bir karar taslağı hazırladı. 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T01:22+0300

2025-06-04T01:22+0300

2025-06-04T01:20+0300

dünya

bm güvenlik konseyi

gazze

karar tasarısı

ateşkes

sputnik

new york

abd

hamas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101332/41/1013324156_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_b172a35e54042dde6017342c7eba4caf.jpg

Sputnik’in ulaştığı belgede, “Güvenlik Konseyi Gazze'de tüm taraflarca uyulacak acil, koşulsuz ve kalıcı ateşkes talep ediyor” ifadeleri yer aldı.Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyelerinin, Hamas tarafından tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması taleplerinin ‘yinelendiği’ belgede diğer hususların yanı sıra, bölgeye insani yardımın ulaştırılmasına ilişkin tüm kısıtlamaların ‘derhal ve koşulsuz’ olarak kaldırılması, güvenli ve engelsiz bir şekilde dağıtılması talebi yer alıyor.Slovenya'nın BM temsilciliğinden gazetecilere yapılan açıklamada, ilgili kararın oylamasının 4 Haziran Çarşamba günü yapılmasının talep edildiği belirtildi.BM'deki bir kaynak Sputnik’e, oylamanın çarşamba günü New York saatiyle 16.00'da (TSİ 23.00) yapılacağını söyledi.BM Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyeleri daha önce ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması talebinde bulunmuş, bu konudaki son karar tasarısı ABD tarafından geçen yılın kasım ayında veto edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/misir-disisleri-bakani-abdulati--israil-gazzedeki-acligi-silah-olarak-kullaniyor-1096690613.html

gazze

new york

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bm güvenlik konseyi, gazze, karar tasarısı, ateşkes, sputnik, new york, abd, hamas