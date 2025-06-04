https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/bm-guvenlik-konseyinin-daimi-olmayan-uyeleri-gazzede-ateskes-talep-eden-karar-taslagi-hazirladi-1096775736.html
BM Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyeleri Gazze'de ateşkes talep eden karar taslağı hazırladı
BM Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyeleri Gazze'de ateşkes talep eden karar taslağı hazırladı
Sputnik Türkiye
BM Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan 10 üyesi, “Gazze'de derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes” talep eden bir karar taslağı hazırladı. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T01:22+0300
2025-06-04T01:22+0300
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Sputnik’in ulaştığı belgede, “Güvenlik Konseyi Gazze'de tüm taraflarca uyulacak acil, koşulsuz ve kalıcı ateşkes talep ediyor” ifadeleri yer aldı.Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyelerinin, Hamas tarafından tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması taleplerinin ‘yinelendiği’ belgede diğer hususların yanı sıra, bölgeye insani yardımın ulaştırılmasına ilişkin tüm kısıtlamaların ‘derhal ve koşulsuz’ olarak kaldırılması, güvenli ve engelsiz bir şekilde dağıtılması talebi yer alıyor.Slovenya'nın BM temsilciliğinden gazetecilere yapılan açıklamada, ilgili kararın oylamasının 4 Haziran Çarşamba günü yapılmasının talep edildiği belirtildi.BM'deki bir kaynak Sputnik’e, oylamanın çarşamba günü New York saatiyle 16.00'da (TSİ 23.00) yapılacağını söyledi.BM Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyeleri daha önce ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması talebinde bulunmuş, bu konudaki son karar tasarısı ABD tarafından geçen yılın kasım ayında veto edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/misir-disisleri-bakani-abdulati--israil-gazzedeki-acligi-silah-olarak-kullaniyor-1096690613.html
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bm güvenlik konseyi, gazze, karar tasarısı, ateşkes, sputnik, new york, abd, hamas
bm güvenlik konseyi, gazze, karar tasarısı, ateşkes, sputnik, new york, abd, hamas
BM Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyeleri Gazze'de ateşkes talep eden karar taslağı hazırladı
BM Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan 10 üyesi, “Gazze'de derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes” talep eden bir karar taslağı hazırladı.
Sputnik’in ulaştığı belgede, “Güvenlik Konseyi Gazze'de tüm taraflarca uyulacak acil, koşulsuz ve kalıcı ateşkes talep ediyor” ifadeleri yer aldı.
Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyelerinin, Hamas tarafından tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması taleplerinin ‘yinelendiği’ belgede diğer hususların yanı sıra, bölgeye insani yardımın ulaştırılmasına ilişkin tüm kısıtlamaların ‘derhal ve koşulsuz’ olarak kaldırılması, güvenli ve engelsiz bir şekilde dağıtılması talebi yer alıyor.
Slovenya'nın BM temsilciliğinden gazetecilere yapılan açıklamada, ilgili kararın oylamasının 4 Haziran Çarşamba günü yapılmasının talep edildiği belirtildi.
BM'deki bir kaynak Sputnik’e, oylamanın çarşamba günü New York saatiyle 16.00'da (TSİ 23.00) yapılacağını söyledi.
BM Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyeleri daha önce ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması talebinde bulunmuş, bu konudaki son karar tasarısı ABD tarafından geçen yılın kasım ayında veto edilmişti.