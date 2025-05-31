https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/misir-disisleri-bakani-abdulati--israil-gazzedeki-acligi-silah-olarak-kullaniyor-1096690613.html

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: İsrail, Gazze'deki açlığı silah olarak kullanıyor

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: İsrail, Gazze'deki açlığı silah olarak kullanıyor

Sputnik Türkiye

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İsrail’in Gazze'deki açlığı silah olarak kullandığını, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. 31.05.2025, Sputnik Türkiye

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Sputnik’e yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze bölgesinde açlık koşulları yaratarak bunu bir silah olarak kullanmasının uluslararası hukukun tüm normlarını ihlali olduğunu söyledi.Abdulati, “İsrail, Gazze'de açlık koşulları yaratarak bunu bir silah olarak kullanıyor, bu uluslararası hukukun tüm normlarının ihlalidir. İnsanlık, her gün yaşanan bu vahşi eylemleri ve açlığı toplu cezalandırma aracı olarak kullanmayı kabul edemez. Umarız bir anlaşmaya varılır, bu anlamsız savaşa derhal son vermek gerekiyor” dedi.Abdulati ayrıca, uluslararası topluma Filistin devletini tanıma ve İsrail'e savaşı durdurması için baskı yapma çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/trump-gazzede-ateskes-onumuzdeki-gunlerde-aciklanabilir-1096671822.html

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bedr abdulati, mısır, i̇srail, gazze, filistin, uluslararası toplum