https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/bayramda-calisan-isciye-odenecek-ucret-ne-kadar-olur-nasil-hesaplanir-1096778729.html
Bayramda çalışan işçiye ödenecek ücret ne kadar olur? Nasıl hesaplanır?
Bayramda çalışan işçiye ödenecek ücret ne kadar olur? Nasıl hesaplanır?
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Bayramda çalışan işçiye tam gün ücreti nasıl hesaplanır? 2025 yılı güncel brüt maaşa göre örnekli bayram mesai ücreti, arife ve hafta tatili detayıyla burada.
2025-06-04T08:09+0300
2025-06-04T08:09+0300
2025-06-04T08:11+0300
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Bayram tatilinde çalışmak zorunda kalan milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ücret ve hak düzenlemeleri, İş Kanunu ile net şekilde belirlenmiş durumda. İşçi, bayram günündeki çalışması hafta tatili ile çakışmakla birlikte tam gün değil örneğin 1 saat sürmüşse, bu durumda 1 günlük ilave ücret ödenir.Hafta tatiline denk gelen bayram mesaisinde ise en avantajlı ödeme yöntemi uygulanıyor. Bu süreçte işverenin dikkat etmesi gereken en önemli unsur, işçinin yazılı onayı ve yasal hesaplamalara uygun ödeme yapılması.Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, İş Kanununa göre, hafta tatilinde çalıştırılan veya fazla çalışma yaptırılan işçiye fazla çalışma ücreti ödenebileceği gibi fazla çalışma ücreti ödemek yerine serbest zaman kullandırılması mümkün bulunuyor. Hafta tatilinde tam gün çalışan işçiye ücret ödemek yerine 1,5 günlük izin verilebilir.Bayramda çalışmaya yazılı onay şartEğer toplu iş sözleşmesinde özel bir düzenleme yoksa, işverenin işçiden yazılı onay almadan bayram ya da genel tatil günlerinde çalıştırması yasaya aykırı. Ancak sağlık, güvenlik ve turizm gibi bazı sektörlerde zorunlu hizmetler nedeniyle çalışmalar sürüyor.Ücret Hesabı Nasıl Yapılıyor?Hafta Tatili ve Bayram Çakışırsa Ne Olur?Bayram günü aynı zamanda işçinin hafta tatiline denk gelirse, en avantajlı ödeme uygulanır. Bayram günündeki çalışma 7,5 saati aşarsa aşan kısım için ayrıca fazla çalışma ücreti ödenir. Örneğin:Serbest Zaman Sadece Hafta Tatilinde Geçerliİşverenler, hafta tatilinde veya fazla mesai yapan işçiye ücret yerine izin kullandırabilir. Ancak bu durum bayram ve genel tatil günleri için geçerli değildir. Bu günlerde çalışmanın karşılığı mutlaka ücret olarak ödenmelidir.Örnek HesaplamaAncak arada bir gün izin ya da rapor varsa, hafta tatili hakkı bozulur ve ödeme buna göre yapılır. Aynı işçi geçen hafta pazar günü hafta tatili yapmakla birlikte örneğin salı günü mazeret izni kullandıysa veya hastaneye gittiği için çalışmadı ise arife günü ve bayramın ilk üç günü çalışmış olsa bile pazar günkü çalışması hafta tatili ile çakışmış sayılmaz. Bu durumda işçiye toplam 3,5 günlük ilave ücret ödenir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/bayramda-calisacaklar-dikkat-mesai-ucretlerinin-hesaplanmasi-nasil-yapilir-1094935829.html
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bayramda çalışan işçiye ücret, bayram mesaisi nasıl hesaplanır, arife günü ücret, hafta tatiline denk gelen bayram, işçi hakları bayramda, genel tatil ücreti, bayram çalışma izni, bayramda fazla mesai, iş kanunu bayram çalışması, resmi tatil ücreti 2025
bayramda çalışan işçiye ücret, bayram mesaisi nasıl hesaplanır, arife günü ücret, hafta tatiline denk gelen bayram, işçi hakları bayramda, genel tatil ücreti, bayram çalışma izni, bayramda fazla mesai, iş kanunu bayram çalışması, resmi tatil ücreti 2025
Bayramda çalışan işçiye ödenecek ücret ne kadar olur? Nasıl hesaplanır?
08:09 04.06.2025 (güncellendi: 08:11 04.06.2025)
Bayramda çalışan işçiye ne kadar ücret ödenir? Hangi günler için kaç günlük ödeme yapılır? Hafta tatiliyle çakışan bayram mesaisinde işçinin hakları nedir? İşte bayramda çalışma ücretlerinin hesabı ve yasal detaylar.
Bayram tatilinde çalışmak zorunda kalan milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ücret ve hak düzenlemeleri, İş Kanunu ile net şekilde belirlenmiş durumda. İşçi, bayram günündeki çalışması hafta tatili ile çakışmakla birlikte tam gün değil örneğin 1 saat sürmüşse, bu durumda 1 günlük ilave ücret ödenir.
Hafta tatiline denk gelen bayram mesaisinde ise en avantajlı ödeme yöntemi uygulanıyor. Bu süreçte işverenin dikkat etmesi gereken en önemli unsur, işçinin yazılı onayı ve yasal hesaplamalara uygun ödeme yapılması.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, İş Kanununa göre, hafta tatilinde çalıştırılan veya fazla çalışma yaptırılan işçiye fazla çalışma ücreti ödenebileceği gibi fazla çalışma ücreti ödemek yerine serbest zaman kullandırılması mümkün bulunuyor. Hafta tatilinde tam gün çalışan işçiye ücret ödemek yerine 1,5 günlük izin verilebilir.
Bayramda çalışmaya yazılı onay şart
Eğer toplu iş sözleşmesinde özel bir düzenleme yoksa, işverenin işçiden yazılı onay almadan bayram ya da genel tatil günlerinde çalıştırması yasaya aykırı. Ancak sağlık, güvenlik ve turizm gibi bazı sektörlerde zorunlu hizmetler nedeniyle çalışmalar sürüyor.
Ücret Hesabı Nasıl Yapılıyor?
Bayram günü çalışan işçiye, çalışmasa da alacağı normal ücrete ek olarak bir günlük ücret daha ödenir.
Örneğin, brüt ücreti 30.000 TL olan bir işçi, arife günü öğleden sonra ve bayramın iki günü çalışırsa toplamda 2.500 TL ek ücret
alır.
Arife günü saat 13.00’ten sonraki çalışmalar fazla mesai sayılır ve yarım günlük ücret eklenir.
Hafta Tatili ve Bayram Çakışırsa Ne Olur?
Bayram günü aynı zamanda işçinin hafta tatiline denk gelirse, en avantajlı ödeme uygulanır. Bayram günündeki çalışma 7,5 saati aşarsa aşan kısım için ayrıca fazla çalışma ücreti ödenir. Örneğin:
Bayram günü tam çalışan işçiye 1,5 günlük fazla mesai
ücreti verilir.
Bayram gününde yalnızca 1 saat bile çalışılsa
, yine tam günlük ödeme
yapılır.
Serbest Zaman Sadece Hafta Tatilinde Geçerli
İşverenler, hafta tatilinde veya fazla mesai yapan işçiye ücret yerine izin kullandırabilir. Ancak bu durum bayram ve genel tatil günleri için geçerli değildir. Bu günlerde çalışmanın karşılığı mutlaka ücret olarak ödenmelidir.
İşçi, pazar (hafta tatili) gününden itibaren aralıksız çalışıp arife ve bayramın ilk üç günü iş başındaysa:Perşembe, cuma, cumartesi için 2,5 günlükPazar günü için 1,5 günlük
olmak üzereToplam 4 günlük ilave ücret
alır.
Ancak arada bir gün izin ya da rapor varsa, hafta tatili hakkı bozulur ve ödeme buna göre yapılır. Aynı işçi geçen hafta pazar günü hafta tatili yapmakla birlikte örneğin salı günü mazeret izni kullandıysa veya hastaneye gittiği için çalışmadı ise arife günü ve bayramın ilk üç günü çalışmış olsa bile pazar günkü çalışması hafta tatili ile çakışmış sayılmaz. Bu durumda işçiye toplam 3,5 günlük ilave ücret ödenir.