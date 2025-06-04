https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/askeri-analist-poletayev-rusyayi-hedef-alan-teror-saldirilari-sonrasi-uclu-zirve-toplantisi-sansi-1096806582.html

Askeri Analist Poletayev: Rusya'yı hedef alan terör saldırıları sonrası 'Üçlü Zirve Toplantısı' şansı 'sıfır' oldu

Askeri Analist Poletayev: Rusya'yı hedef alan terör saldırıları sonrası 'Üçlü Zirve Toplantısı' şansı 'sıfır' oldu

Sputnik Türkiye

Rus askeri analist Poletayev yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın demiryolu ve köprü saldırıları, Rusya'nın nükleer üçlüsünün hedef alınması ve Kırım Köprüsü'nü... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T21:07+0300

2025-06-04T21:07+0300

2025-06-04T21:09+0300

görüş

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kiev

dışişleri bakanlığı

vladimir putin

vladimir zelenskiy

i̇stanbul

donald trump

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Askeri Analist Sergey Poletayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zelenskiy ve Trump ile üçlü zirvede bir araya gelmeyi kabul etme ihtimalinin 'yüzde sıfır' olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı'nın, Rusya'nın terörle uğraşan bir rejimle nasıl müzakere yapmasının beklendiğini sorduğu açıklamasına işaret etti.İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan üçüncü tur müzakerelerde neler olabileceğine dair açıklama yapan Poletayev, şu cümleleri kaydetti:"Daha önce de bu konuda özel bir şüphem yoktu" diyen Poletayev, "Şimdi başkan bunu bir kez daha doğruladı, sadece bizim öne sürdüğümüz talepler temelinde yürütülebilir. Bu durumda bu mutabakat metnidir" cümlesinin altını çizdi.'Üçlü zirve yapılması şansı yüzde 0'Açıklamasında, "Zelenskiy'in liderlerin katılımıyla üçlü zirve yapılması talebi ne kadar gerçekçi?" sorusuna da yanıt veren Poletayev, Putin'in konuşmasına atıf yaparak bu ihtimali 'yüzde 0' olarak değerlendirdi.Poletayev ayrıca Rusya'nın müzakere pozisyonunun ilk olarak bir yıl önce Putin tarafından Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda kamuoyuna açıklandığını ve bugünkü pozisyonun neredeyse kelimesi kelimesine aynısı olduğunu belirtti. Söz konusu bu şartların daha da eskiye, 2022 baharında yapılan ilk İstanbul görüşmelerine kadar uzandığını ve sahadaki yeni gerçekleri dikkate alan değişiklikler içerdiğini dile getiren Poletayev, Ukrayna'nın o zaman bu şartları reddettiğini ve şimdi de reddetmesinin beklendiğini düşündüğünü ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/trump-putin-ile-bir-gorusme-gerceklestirdigini-acikladi-1096805210.html

rusya

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rusya, ukrayna, kiev, dışişleri bakanlığı, vladimir putin, vladimir zelenskiy, i̇stanbul, donald trump, kırım köprüsü, rusya dışişleri bakanlığı