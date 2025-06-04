https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/askeri-analist-poletayev-rusyayi-hedef-alan-teror-saldirilari-sonrasi-uclu-zirve-toplantisi-sansi-1096806582.html
Askeri Analist Poletayev: Rusya'yı hedef alan terör saldırıları sonrası 'Üçlü Zirve Toplantısı' şansı 'sıfır' oldu
Askeri Analist Poletayev: Rusya'yı hedef alan terör saldırıları sonrası 'Üçlü Zirve Toplantısı' şansı 'sıfır' oldu
Sputnik Türkiye
Rus askeri analist Poletayev yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın demiryolu ve köprü saldırıları, Rusya'nın nükleer üçlüsünün hedef alınması ve Kırım Köprüsü'nü... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T21:07+0300
2025-06-04T21:07+0300
2025-06-04T21:09+0300
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Askeri Analist Sergey Poletayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zelenskiy ve Trump ile üçlü zirvede bir araya gelmeyi kabul etme ihtimalinin 'yüzde sıfır' olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı'nın, Rusya'nın terörle uğraşan bir rejimle nasıl müzakere yapmasının beklendiğini sorduğu açıklamasına işaret etti.İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan üçüncü tur müzakerelerde neler olabileceğine dair açıklama yapan Poletayev, şu cümleleri kaydetti:"Daha önce de bu konuda özel bir şüphem yoktu" diyen Poletayev, "Şimdi başkan bunu bir kez daha doğruladı, sadece bizim öne sürdüğümüz talepler temelinde yürütülebilir. Bu durumda bu mutabakat metnidir" cümlesinin altını çizdi.'Üçlü zirve yapılması şansı yüzde 0'Açıklamasında, "Zelenskiy'in liderlerin katılımıyla üçlü zirve yapılması talebi ne kadar gerçekçi?" sorusuna da yanıt veren Poletayev, Putin'in konuşmasına atıf yaparak bu ihtimali 'yüzde 0' olarak değerlendirdi.Poletayev ayrıca Rusya'nın müzakere pozisyonunun ilk olarak bir yıl önce Putin tarafından Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda kamuoyuna açıklandığını ve bugünkü pozisyonun neredeyse kelimesi kelimesine aynısı olduğunu belirtti. Söz konusu bu şartların daha da eskiye, 2022 baharında yapılan ilk İstanbul görüşmelerine kadar uzandığını ve sahadaki yeni gerçekleri dikkate alan değişiklikler içerdiğini dile getiren Poletayev, Ukrayna'nın o zaman bu şartları reddettiğini ve şimdi de reddetmesinin beklendiğini düşündüğünü ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/trump-putin-ile-bir-gorusme-gerceklestirdigini-acikladi-1096805210.html
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rusya, ukrayna, kiev, dışişleri bakanlığı, vladimir putin, vladimir zelenskiy, i̇stanbul, donald trump, kırım köprüsü, rusya dışişleri bakanlığı
rusya, ukrayna, kiev, dışişleri bakanlığı, vladimir putin, vladimir zelenskiy, i̇stanbul, donald trump, kırım köprüsü, rusya dışişleri bakanlığı
Askeri Analist Poletayev: Rusya'yı hedef alan terör saldırıları sonrası 'Üçlü Zirve Toplantısı' şansı 'sıfır' oldu
21:07 04.06.2025 (güncellendi: 21:09 04.06.2025)
Rus askeri analist Poletayev yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın demiryolu ve köprü saldırıları, Rusya'nın nükleer üçlüsünün hedef alınması ve Kırım Köprüsü'nü vurmaya yönelik son girişimlerin, sadece liderler arasındaki toplantıları değil, barış müzakerelerini de rayından çıkarabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Askeri Analist Sergey Poletayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zelenskiy ve Trump ile üçlü zirvede bir araya gelmeyi kabul etme ihtimalinin 'yüzde sıfır' olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı'nın, Rusya'nın terörle uğraşan bir rejimle nasıl müzakere yapmasının beklendiğini sorduğu açıklamasına işaret etti.
İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan üçüncü tur müzakerelerde neler olabileceğine dair açıklama yapan Poletayev, şu cümleleri kaydetti:
Bence pek parlak değil. Yani, aslında daha önce de öyleydi. Parlak değil, çünkü biz sunduğumuz mutabakat metnine dayanarak müzakereye hazırız. Bu mutabakat metni, Ukrayna tarafı tarafından kabul edilir ve uygulanırsa, fiilen mevcut Kiev rejiminin ortadan kaldırılması ve dolayısıyla onun terörist tehdidinin ortadan kaldırılması anlamına gelir. Bence artık herhangi bir müzakere...
"Daha önce de bu konuda özel bir şüphem yoktu" diyen Poletayev, "Şimdi başkan bunu bir kez daha doğruladı, sadece bizim öne sürdüğümüz talepler temelinde yürütülebilir. Bu durumda bu mutabakat metnidir" cümlesinin altını çizdi.
'Üçlü zirve yapılması şansı yüzde 0'
Açıklamasında, "Zelenskiy'in liderlerin katılımıyla üçlü zirve yapılması talebi ne kadar gerçekçi?" sorusuna da yanıt veren Poletayev, Putin'in konuşmasına atıf yaparak bu ihtimali 'yüzde 0' olarak değerlendirdi.
Poletayev ayrıca Rusya'nın müzakere pozisyonunun ilk olarak bir yıl önce Putin tarafından Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda kamuoyuna açıklandığını ve bugünkü pozisyonun neredeyse kelimesi kelimesine aynısı olduğunu belirtti. Söz konusu bu şartların daha da eskiye, 2022 baharında yapılan ilk İstanbul görüşmelerine kadar uzandığını ve sahadaki yeni gerçekleri dikkate alan değişiklikler içerdiğini dile getiren Poletayev, Ukrayna'nın o zaman bu şartları reddettiğini ve şimdi de reddetmesinin beklendiğini düşündüğünü ifade etti.