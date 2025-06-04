https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/almanyada-2-dunya-savasindan-kalan-3-bomba-imha-edildi-1096807631.html
Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalan 3 bomba imha edildi
Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalan 3 bomba imha edildi
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış 3 Amerikan bombası uzman ekipler tarafından güvenli şekilde etkisiz hale getirildi... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T22:37+0300
2025-06-04T22:37+0300
2025-06-04T22:37+0300
dünya
almanya
i̇kinci dünya savaşı
savaş
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bomba ihbarı
düşük tesirli bomba
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Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma üç Amerikan bombası güvenli şekilde etkisiz hale getirildi.Ren Nehri kıyısındaki Deutz bölgesinde bulunan patlayıcılar nedeniyle şehir merkezinde yaklaşık 20 bin kişi tahliye edildi, yollar ve köprüler kapatıldı, trafik durdu. Almanya’da savaş sonrası dönemin en büyük tahliye operasyonu olarak kayda geçen bu süreçte, huzurevlerinden otellere, müzelerden yayın merkezlerine kadar çok sayıda kurumun geçici olarak boşaltıldığı açıklandı.Tahliye sırasında ilk kez kameralı drone’ların kullanıldığı açıklanırken, halk toplanma noktalarına yönlendirildi. Beklenenden hızlı gerçekleşen imha operasyonunun ardından Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, tüm ekiplere profesyonellikleri için teşekkür etti. Kentte demir yolu ve nehir ulaşımı kısa süreliğine aksasa da saatler içinde ulaşımın normale döndüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/almanyada-ikinci-dunya-savasi-bombalari-nedeniyle-buyuk-capli-tahliye-gerceklestirecek-1096766185.html
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almanya, i̇kinci dünya savaşı, savaş, bomba, bomba ihbarı, bomba tehdidi, bomba imha, bomba ihbarı, düşük tesirli bomba
almanya, i̇kinci dünya savaşı, savaş, bomba, bomba ihbarı, bomba tehdidi, bomba imha, bomba ihbarı, düşük tesirli bomba
Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalan 3 bomba imha edildi
Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış 3 Amerikan bombası uzman ekipler tarafından güvenli şekilde etkisiz hale getirildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, imha çalışmaları sırasında çevredeki bazı yerleşim alanları tahliye edildi. Yetkililer, imha sürecinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma üç Amerikan bombası güvenli şekilde etkisiz hale getirildi.
Ren Nehri kıyısındaki Deutz bölgesinde bulunan patlayıcılar nedeniyle şehir merkezinde yaklaşık 20 bin kişi tahliye edildi, yollar ve köprüler kapatıldı, trafik durdu. Almanya’da savaş sonrası dönemin en büyük tahliye operasyonu olarak kayda geçen bu süreçte, huzurevlerinden otellere, müzelerden yayın merkezlerine kadar çok sayıda kurumun geçici olarak boşaltıldığı açıklandı.
Tahliye sırasında ilk kez kameralı drone’ların kullanıldığı açıklanırken, halk toplanma noktalarına yönlendirildi. Beklenenden hızlı gerçekleşen imha operasyonunun ardından Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, tüm ekiplere profesyonellikleri için teşekkür etti.
Kentte demir yolu ve nehir ulaşımı kısa süreliğine aksasa da saatler içinde ulaşımın normale döndüğü ifade edildi.