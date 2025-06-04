https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/almanyada-2-dunya-savasindan-kalan-3-bomba-imha-edildi-1096807631.html

Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalan 3 bomba imha edildi

Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalan 3 bomba imha edildi

Sputnik Türkiye

Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış 3 Amerikan bombası uzman ekipler tarafından güvenli şekilde etkisiz hale getirildi... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T22:37+0300

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dünya

almanya

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savaş

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düşük tesirli bomba

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Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma üç Amerikan bombası güvenli şekilde etkisiz hale getirildi.Ren Nehri kıyısındaki Deutz bölgesinde bulunan patlayıcılar nedeniyle şehir merkezinde yaklaşık 20 bin kişi tahliye edildi, yollar ve köprüler kapatıldı, trafik durdu. Almanya’da savaş sonrası dönemin en büyük tahliye operasyonu olarak kayda geçen bu süreçte, huzurevlerinden otellere, müzelerden yayın merkezlerine kadar çok sayıda kurumun geçici olarak boşaltıldığı açıklandı.Tahliye sırasında ilk kez kameralı drone’ların kullanıldığı açıklanırken, halk toplanma noktalarına yönlendirildi. Beklenenden hızlı gerçekleşen imha operasyonunun ardından Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, tüm ekiplere profesyonellikleri için teşekkür etti. Kentte demir yolu ve nehir ulaşımı kısa süreliğine aksasa da saatler içinde ulaşımın normale döndüğü ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/almanyada-ikinci-dunya-savasi-bombalari-nedeniyle-buyuk-capli-tahliye-gerceklestirecek-1096766185.html

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almanya, i̇kinci dünya savaşı, savaş, bomba, bomba ihbarı, bomba tehdidi, bomba imha, bomba ihbarı, düşük tesirli bomba