Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalan 3 bomba imha edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Avukat Erhan Güneş: 'Biz halkı mağdur etmek istemiyoruz'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda neden yokuz?
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Meyra: 'Kaderin yönlendirmesine izin vermek bazen daha güzel oluyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi Perinçek: Deprem açısından ‘güvenli’ sanılan yerlerde yeni faylar oluşuyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD, Suriye için adı konulmamış bir Irak modeli düşünüyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
18:14
15 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
18:39
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
19:17
21 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Perinçek: 'Yeni faylar oluşuyor'
20:05
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı: 143 kalemin 111’inde fiyat artışı
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Üniversite sınavına başvuru sayısı neden düşüyor?
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Oyuncu Toygan Avanoğlu: 'Hayatımın sonuna kadar insanları mutlu etmeyi planlıyorum'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzayın, astronotların bağışıklık sistemi üzerine etkisi belirlendi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ocakta değil, gönülde yanan ateş
15:06
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir boks efsanesi: Muhammed Ali
15:13
5 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
15:26
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın Ortadoğu dizaynı ve İbrahim Anlaşmaları
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Osmanlı'dan bu yana: Kırk yıllık hatır
17:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:17
73 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Hava almayan et, sertleşir ve köpürür’
22:31
26 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
23:05
14 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/almanyada-2-dunya-savasindan-kalan-3-bomba-imha-edildi-1096807631.html
Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalan 3 bomba imha edildi
Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalan 3 bomba imha edildi
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış 3 Amerikan bombası uzman ekipler tarafından güvenli şekilde etkisiz hale getirildi... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T22:37+0300
2025-06-04T22:37+0300
dünya
almanya
i̇kinci dünya savaşı
savaş
bomba
bomba ihbarı
bomba tehdidi
bomba imha
bomba ihbarı
düşük tesirli bomba
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/04/1096807457_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b752d0dac66a83b6240853cddaf65c0b.jpg
Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma üç Amerikan bombası güvenli şekilde etkisiz hale getirildi.Ren Nehri kıyısındaki Deutz bölgesinde bulunan patlayıcılar nedeniyle şehir merkezinde yaklaşık 20 bin kişi tahliye edildi, yollar ve köprüler kapatıldı, trafik durdu. Almanya’da savaş sonrası dönemin en büyük tahliye operasyonu olarak kayda geçen bu süreçte, huzurevlerinden otellere, müzelerden yayın merkezlerine kadar çok sayıda kurumun geçici olarak boşaltıldığı açıklandı.Tahliye sırasında ilk kez kameralı drone’ların kullanıldığı açıklanırken, halk toplanma noktalarına yönlendirildi. Beklenenden hızlı gerçekleşen imha operasyonunun ardından Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, tüm ekiplere profesyonellikleri için teşekkür etti. Kentte demir yolu ve nehir ulaşımı kısa süreliğine aksasa da saatler içinde ulaşımın normale döndüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/almanyada-ikinci-dunya-savasi-bombalari-nedeniyle-buyuk-capli-tahliye-gerceklestirecek-1096766185.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/04/1096807457_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_5e59c25374d1d9a7bb5a41ace5cc30b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
almanya, i̇kinci dünya savaşı, savaş, bomba, bomba ihbarı, bomba tehdidi, bomba imha, bomba ihbarı, düşük tesirli bomba
almanya, i̇kinci dünya savaşı, savaş, bomba, bomba ihbarı, bomba tehdidi, bomba imha, bomba ihbarı, düşük tesirli bomba

Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalan 3 bomba imha edildi

22:37 04.06.2025
© AA / Kadir İlboğaBomba
Bomba - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© AA / Kadir İlboğa
Abone ol
Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış 3 Amerikan bombası uzman ekipler tarafından güvenli şekilde etkisiz hale getirildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, imha çalışmaları sırasında çevredeki bazı yerleşim alanları tahliye edildi. Yetkililer, imha sürecinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma üç Amerikan bombası güvenli şekilde etkisiz hale getirildi.
Ren Nehri kıyısındaki Deutz bölgesinde bulunan patlayıcılar nedeniyle şehir merkezinde yaklaşık 20 bin kişi tahliye edildi, yollar ve köprüler kapatıldı, trafik durdu. Almanya’da savaş sonrası dönemin en büyük tahliye operasyonu olarak kayda geçen bu süreçte, huzurevlerinden otellere, müzelerden yayın merkezlerine kadar çok sayıda kurumun geçici olarak boşaltıldığı açıklandı.
Tahliye sırasında ilk kez kameralı drone’ların kullanıldığı açıklanırken, halk toplanma noktalarına yönlendirildi. Beklenenden hızlı gerçekleşen imha operasyonunun ardından Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, tüm ekiplere profesyonellikleri için teşekkür etti.
Kentte demir yolu ve nehir ulaşımı kısa süreliğine aksasa da saatler içinde ulaşımın normale döndüğü ifade edildi.
Berlin, Reichstag binası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
DÜNYA
Almanya’da İkinci Dünya Savaşı bombaları nedeniyle son zamanların en büyük tahliyesi gerçekleştirilecek
Dün, 15:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала