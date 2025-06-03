https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/almanyada-ikinci-dunya-savasi-bombalari-nedeniyle-buyuk-capli-tahliye-gerceklestirecek-1096766185.html
Almanya’da İkinci Dünya Savaşı bombaları nedeniyle son zamanların en büyük tahliyesi gerçekleştirilecek
Almanya’da İkinci Dünya Savaşı bombaları nedeniyle son zamanların en büyük tahliyesi gerçekleştirilecek
Sputnik Türkiye
Almanya’nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombaların bulunması nedeniyle 20 binin üzerinde kişinin tahliye edileceği öğrenildi. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T15:20+0300
2025-06-03T15:20+0300
2025-06-03T15:21+0300
dünya
almanya
köln
i̇kinci dünya savaşı
bomba
abd
tahliye
tahliye operasyonu
köln
ren nehri
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Köln şehir yönetiminden yapılan açıklamaya göre, kentte İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış 3 bombanın bulunması nedeniyle 20 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalacak ve bu, son yıllarda gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonlarından biri olacak.Kent yönetiminin sitesinde yapılan açıklamada, “Çarşamba günü Altstadt ve Deutz'da 20 bin 500 sakini, işçiyi ve otel müşterisini tahliye edeceğiz” ifadelerine yer verildi.Pazartesi günü Deutz bölgesinde yapılan zemin araştırması sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 3 Amerikan yapımı bomba bulunmuştu. Tahliye, bombaları etkisiz hale getirme operasyonu öncesinde Çarşamba günü gerçekleştirilecek.Güvenlik önlemleri, binası tahliye bölgesinde bulunan RTL yayın şirketini, ayrıca aynı bölgedeki tren istasyonunu, Köln Belediyesi binasını, bir hastane ile 2 huzurevini etkileyecek. Tahliye nedeniyle Ren Nehri üzerindeki 3 köprü de kapatılacak.Köln'ün tüm tarihi kısmı zorunlu tahliye bölgesinde kalıyor. Bölgede müzeler, Köln sergi merkezi, Musical Dome Tiyatrosu, Filarmoni gibi önemli birçok şehir mekanı, ayrıca 9 okul ve bazı anaokulları bulunuyor.Bölgede ayrıca boşaltılacak 58 otel ve diğer konaklama yerleri ile çok sayıda restoran var. Şehir yetkilileri yasaklar, toplu taşımadaki kesintiler ve operasyonla ilgili diğer kısıtlamalar hakkında ayrıntılı bilgi hazırladı. Yönetim, tahliye edilenler için kabul noktasının yerini bugün ilerleyen saatlerde duyuracak.
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almanya, köln, i̇kinci dünya savaşı, bomba, abd, tahliye, tahliye operasyonu, köln, ren nehri, haberler, avrupa, kent, çarşamba , rtl
almanya, köln, i̇kinci dünya savaşı, bomba, abd, tahliye, tahliye operasyonu, köln, ren nehri, haberler, avrupa, kent, çarşamba , rtl
Almanya’da İkinci Dünya Savaşı bombaları nedeniyle son zamanların en büyük tahliyesi gerçekleştirilecek
15:20 03.06.2025 (güncellendi: 15:21 03.06.2025)
Almanya’nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombaların bulunması nedeniyle 20 binin üzerinde kişinin tahliye edileceği öğrenildi.
Köln şehir yönetiminden yapılan açıklamaya göre, kentte İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış 3 bombanın bulunması nedeniyle 20 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalacak ve bu, son yıllarda gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonlarından biri olacak.
Kent yönetiminin sitesinde yapılan açıklamada, “Çarşamba günü Altstadt ve Deutz'da 20 bin 500 sakini, işçiyi ve otel müşterisini tahliye edeceğiz” ifadelerine yer verildi.
Pazartesi günü Deutz bölgesinde yapılan zemin araştırması sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 3 Amerikan yapımı bomba bulunmuştu. Tahliye, bombaları etkisiz hale getirme operasyonu öncesinde Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Güvenlik önlemleri, binası tahliye bölgesinde bulunan RTL yayın şirketini, ayrıca aynı bölgedeki tren istasyonunu, Köln Belediyesi binasını, bir hastane ile 2 huzurevini etkileyecek. Tahliye nedeniyle Ren Nehri üzerindeki 3 köprü de kapatılacak.
Köln'ün tüm tarihi kısmı zorunlu tahliye bölgesinde kalıyor. Bölgede müzeler, Köln sergi merkezi, Musical Dome Tiyatrosu, Filarmoni gibi önemli birçok şehir mekanı, ayrıca 9 okul ve bazı anaokulları bulunuyor.
Bölgede ayrıca boşaltılacak 58 otel ve diğer konaklama yerleri ile çok sayıda restoran var. Şehir yetkilileri yasaklar, toplu taşımadaki kesintiler ve operasyonla ilgili diğer kısıtlamalar hakkında ayrıntılı bilgi hazırladı. Yönetim, tahliye edilenler için kabul noktasının yerini bugün ilerleyen saatlerde duyuracak.