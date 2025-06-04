https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/acun-ilicali-osimhen-ve-transfere-dair-dikkat-ceken-aciklamalarda-bulundu-1096779207.html
Acun Ilıcalı Osimhen ve transfere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu
Acun Ilıcalı Osimhen ve transfere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Mourinho’nun taleplerinin tamamını yerine getirdiklerini belirten Ilıcalı, sarı-lacivertli takımın daha da güçleneceğini ve... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T08:25+0300
2025-06-04T08:25+0300
2025-06-04T08:25+0300
yaşam
jose mourinho
fenerbahçe
osimhen
acun ılıcalı
transfer
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Jose Mourinho’nun taleplerinin tamamını yerine getirdiklerini belirten Ilıcalı, sarı-lacivertli takımın daha da güçleneceğini ve dünyaca ünlü yıldızların transfer edileceğini söyledi.'Osimhen'ini biz reddetmedik'Ilıcalı Ekol TV'ye yaptığı açıklamalarda ayrıca, adının Fenerbahçe ile anıldığı Victor Osimhen hakkında yaptığı önceki açıklamalara da açıklık getirdi. Ilıcalı şu açıklamalarda bulundu:Yıldız transferi gündemde
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/unlu-futbol-takiminda-kural-ihlali-tespit-edildi-kulup-avrupa-kupasindan-men-edilebilir-1096775452.html
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jose mourinho, fenerbahçe, osimhen, acun ılıcalı, transfer
jose mourinho, fenerbahçe, osimhen, acun ılıcalı, transfer
Acun Ilıcalı Osimhen ve transfere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Mourinho’nun taleplerinin tamamını yerine getirdiklerini belirten Ilıcalı, sarı-lacivertli takımın daha da güçleneceğini ve dünyaca ünlü yıldızların transfer edileceğini söyledi.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Jose Mourinho’nun taleplerinin tamamını yerine getirdiklerini belirten Ilıcalı, sarı-lacivertli takımın daha da güçleneceğini ve dünyaca ünlü yıldızların transfer edileceğini söyledi.
'Osimhen'ini biz reddetmedik'
Ilıcalı Ekol TV'ye yaptığı açıklamalarda ayrıca, adının Fenerbahçe ile anıldığı Victor Osimhen hakkında yaptığı önceki açıklamalara da açıklık getirdi. Ilıcalı şu açıklamalarda bulundu:
"Altını çizerek söylüyorum, 3 ayrı yerde cevap vermişim ben. Başkanımız da ayrıca cevap verdi. Bir tur daha cevap vereyim. Aynı cevabı veriyorum. Bize gelmedi, biz reddetmedik. Bir konuşma olmadı. Bana kasımda sordular, söyledim. Ekimde sordular, söyledim. Hepsinde aynı cevabı verdim. Niye yalan üretiliyor anlamıyorum."
Yıldız transferi gündemde
"Teknik direktörümüz kimi istediyse aldık. Almadığımız olmadı. Mourinho'yu getirdik ve onun istediği oyuncuların hepsini aldık. Bir kez daha söylüyorum, ne yapacağız. Bu kadroyu daha da güçlendireceğiz. Yıldız isimler getireceğiz. Bu kadroyu daha da yukarıya taşıyacağız. Yapacağımız şey tabii ki olacak. Fenerbahçe'ye yakışan kadroyu kurduğumuzu düşünüyorum. Daha da iyisini kuracağız. Başkanımız zaten anlattı. 3-4 oyuncu dedi. Görüşüyoruz da, şu anda açıklayamıyoruz. Önemli isimlerle temastayız."