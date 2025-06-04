Acun Ilıcalı Osimhen ve transfere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu

"Teknik direktörümüz kimi istediyse aldık. Almadığımız olmadı. Mourinho'yu getirdik ve onun istediği oyuncuların hepsini aldık. Bir kez daha söylüyorum, ne yapacağız. Bu kadroyu daha da güçlendireceğiz. Yıldız isimler getireceğiz. Bu kadroyu daha da yukarıya taşıyacağız. Yapacağımız şey tabii ki olacak. Fenerbahçe'ye yakışan kadroyu kurduğumuzu düşünüyorum. Daha da iyisini kuracağız. Başkanımız zaten anlattı. 3-4 oyuncu dedi. Görüşüyoruz da, şu anda açıklayamıyoruz. Önemli isimlerle temastayız."