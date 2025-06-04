https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/abdnin-suriye-temsilcisi-barrack-netanyahu-ile-suriyeyi-gorustu-1096807159.html
ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack, Netanyahu ile Suriye'yi görüştü
ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack, Netanyahu ile Suriye'yi görüştü
Sputnik Türkiye
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Suriye'yi görüştüğünü, görüşmenin Batı Kudüs'te gerçekleştirildiğini ifade etti. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T21:37+0300
2025-06-04T21:37+0300
2025-06-04T21:37+0300
dünya
abd
ortadoğu
suriye
batı kudüs
i̇srail
tom barrack
benyamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091385115_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb9aca7c9c0a11945b0d2ee1261824ee.jpg
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Batı Kudüs'te görüştüğünü bildirdi.Açıklamasında Barrack, Netanyahu ile görüşmesinde Suriye ve bölgesel gelişmeleri ele aldığını aktararak, "Başkan Trump, İsrail de dahil olmak üzere komşularını tehdit için herhangi bir üçüncü taraf, ulus devlet ya da devlet dışı aktör tarafından platform olarak kullanılamayacak bir Suriye öngörüyor." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/israil-suriyeden-israilin-kuzeyine-dogru-iki-muhimmatin-firlatildigini-bildirdi-1096775995.html
suriye
batı kudüs
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091385115_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_41e41b1d82a9ad181e94f99c9c7d0557.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, ortadoğu, suriye, batı kudüs, i̇srail, tom barrack, benyamin netanyahu
abd, ortadoğu, suriye, batı kudüs, i̇srail, tom barrack, benyamin netanyahu
ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack, Netanyahu ile Suriye'yi görüştü
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Suriye'yi görüştüğünü, görüşmenin Batı Kudüs'te gerçekleştirildiğini ifade etti.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Batı Kudüs'te görüştüğünü bildirdi.
Açıklamasında Barrack, Netanyahu ile görüşmesinde Suriye ve bölgesel gelişmeleri ele aldığını aktararak, "Başkan Trump, İsrail de dahil olmak üzere komşularını tehdit için herhangi bir üçüncü taraf, ulus devlet ya da devlet dışı aktör tarafından platform olarak kullanılamayacak bir Suriye öngörüyor." ifadesini kullandı.