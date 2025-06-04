https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/abdnin-suriye-temsilcisi-barrack-netanyahu-ile-suriyeyi-gorustu-1096807159.html

ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack, Netanyahu ile Suriye'yi görüştü

ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack, Netanyahu ile Suriye'yi görüştü

Sputnik Türkiye

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Suriye'yi görüştüğünü, görüşmenin Batı Kudüs'te gerçekleştirildiğini ifade etti. 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T21:37+0300

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dünya

abd

ortadoğu

suriye

batı kudüs

i̇srail

tom barrack

benyamin netanyahu

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Batı Kudüs'te görüştüğünü bildirdi.Açıklamasında Barrack, Netanyahu ile görüşmesinde Suriye ve bölgesel gelişmeleri ele aldığını aktararak, "Başkan Trump, İsrail de dahil olmak üzere komşularını tehdit için herhangi bir üçüncü taraf, ulus devlet ya da devlet dışı aktör tarafından platform olarak kullanılamayacak bir Suriye öngörüyor." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/israil-suriyeden-israilin-kuzeyine-dogru-iki-muhimmatin-firlatildigini-bildirdi-1096775995.html

suriye

batı kudüs

i̇srail

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abd, ortadoğu, suriye, batı kudüs, i̇srail, tom barrack, benyamin netanyahu