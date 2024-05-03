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MSB: Irak'ın kuzeyinde 32 terörist öldürüldü
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Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sitesi kopyalandı: Kredi kartı bilgilerini çaldılar
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sitesi kopyalandı: Kredi kartı bilgilerini çaldılar
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İstanbul'da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesini kopyalayarak dolandırıcılık yapan 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şebekenin... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
dolandırıcılık
kredi kartı
tapu
tapu ve kadastro genel müdürlüğü
tapu dairesi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesini kopyalayarak sahte site oluşturdukları belirlenen bir şebekeyi tespit etti. Söz konusu şebekenin, vatandaşların kredi kartlarını kopyalayarak Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir kurumsal firmadan cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller satın aldıkları bilgisine ulaştı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin sonunda şebeke üyelerinin siparişini verdikleri cep telefonu ve dijital materyalleri, Eyüpsultan'da teslim edileceği adres belirlendi. Buluşma noktasının çevresinde güvenlik önlemleri alan polis, söz konusu siparişleri teslim almaya gelen 2 şüpheli ile iş yeri sahibi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli kişilerin kullandığı araçta ve adres içerisinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan çeşitli markalara ait 23 cep telefonu ve taşınabilir 1 batarya (powerbank) ele geçirildi. Yakalanan 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk olan 3 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/arkadasinin-iban-tuzagina-dustu-8-ay-hapis-yatti-10-yil-daha-yatabilir-1083432880.html
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dolandırıcılık, kredi kartı, tapu, tapu ve kadastro genel müdürlüğü, tapu dairesi, istanbul
dolandırıcılık, kredi kartı, tapu, tapu ve kadastro genel müdürlüğü, tapu dairesi, istanbul

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sitesi kopyalandı: Kredi kartı bilgilerini çaldılar

12:14 03.05.2024
© İHA / SADIK KAHRAMAN-AW195711Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sitesi kopyalandı: Kredi kartı bilgilerini çaldılar
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sitesi kopyalandı: Kredi kartı bilgilerini çaldılar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© İHA / SADIK KAHRAMAN-AW195711
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İstanbul'da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesini kopyalayarak dolandırıcılık yapan 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şebekenin, sahte site oluşturup, kredi kartlarını kopyalayarak Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir kurumsal firmadan cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller satın aldıkları tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesini kopyalayarak sahte site oluşturdukları belirlenen bir şebekeyi tespit etti.
Söz konusu şebekenin, vatandaşların kredi kartlarını kopyalayarak Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir kurumsal firmadan cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller satın aldıkları bilgisine ulaştı.
Yürütülen teknik ve fiziki takibin sonunda şebeke üyelerinin siparişini verdikleri cep telefonu ve dijital materyalleri, Eyüpsultan'da teslim edileceği adres belirlendi. Buluşma noktasının çevresinde güvenlik önlemleri alan polis, söz konusu siparişleri teslim almaya gelen 2 şüpheli ile iş yeri sahibi yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli kişilerin kullandığı araçta ve adres içerisinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan çeşitli markalara ait 23 cep telefonu ve taşınabilir 1 batarya (powerbank) ele geçirildi. Yakalanan 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk olan 3 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
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