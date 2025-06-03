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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/zelenskiy-hava-uslerine-saldirarak-rusyaya-ustunluk-kazandirdi-1096745518.html
‘Zelenskiy, hava üslerine saldırarak Rusya’ya üstünlük kazandırdı’
‘Zelenskiy, hava üslerine saldırarak Rusya’ya üstünlük kazandırdı’
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy’in, Rusya’daki hava üslerine terör saldırısı düzenleyerek Ukrayna'nın itibarını tamamen sarstığı ve İstanbul'daki müzakerelerde Moskova'ya... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
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İtalyan siyaset yorumcusu Clara Statello, L’Antidiplomatico portalı için kaleme aldığı yazıda, Ukrayna ordusunun önceki gün Rus hava üslerine düzenlediği saldırının İstanbul’daki görüşmeler üzerindeki etkisini ele aldı.Statello, “Ukrayna (hava üslerine saldırarak) Rusya'ya önemli bir pazarlık avantajı sağladı. Zelenskiy, savaşın tehlikeli bir şekilde tırmanmasına yol açma pahasına da olsa, savaşa devam etme isteğini açıkça ortaya koydu” diye yazdı.Yazıda, Kiev rejiminin sürekli saldırılarına ve Rusya'yı düşüncesizce bir karşılık vermesi için kışkırtma girişimlerine rağmen Zelenskiy’in başardığı tek şeyin ülkesinin durumunu daha da kötüleştirmek olduğu vurgulandı.Ne olmuştu?Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Haziran Pazar günü yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Rusya’nın Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki hava üslerine FPV insansız hava araçlarını kullanarak terör saldırıları düzenlediğini bildirmişti. Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki tüm saldırılar püskürtülmüştü. Murmansk ve Irkutsk bölgelerindeki saldırılar sonucu meydana gelen yangınların söndürüldüğü ve personel arasında herhangi bir kayıp yaşanmadığı kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/brezilyali-uzman-rusya-ukrayna-muzakerelerini-degerlendirdi-buradan-baris-cikmayacak-1096745326.html
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rusya, ukrayna, i̇stanbul, vladimir zelenskiy
rusya, ukrayna, i̇stanbul, vladimir zelenskiy

‘Zelenskiy, hava üslerine saldırarak Rusya’ya üstünlük kazandırdı’

08:13 03.06.2025
© AP Photo / Kin CheungVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Kin Cheung
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Vladimir Zelenskiy’in, Rusya’daki hava üslerine terör saldırısı düzenleyerek Ukrayna'nın itibarını tamamen sarstığı ve İstanbul'daki müzakerelerde Moskova'ya avantaj sağladığı belirtildi.
İtalyan siyaset yorumcusu Clara Statello, L’Antidiplomatico portalı için kaleme aldığı yazıda, Ukrayna ordusunun önceki gün Rus hava üslerine düzenlediği saldırının İstanbul’daki görüşmeler üzerindeki etkisini ele aldı.
Statello, “Ukrayna (hava üslerine saldırarak) Rusya'ya önemli bir pazarlık avantajı sağladı. Zelenskiy, savaşın tehlikeli bir şekilde tırmanmasına yol açma pahasına da olsa, savaşa devam etme isteğini açıkça ortaya koydu” diye yazdı.
Yazıda, Kiev rejiminin sürekli saldırılarına ve Rusya'yı düşüncesizce bir karşılık vermesi için kışkırtma girişimlerine rağmen Zelenskiy’in başardığı tek şeyin ülkesinin durumunu daha da kötüleştirmek olduğu vurgulandı.

Ne olmuştu?

Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Haziran Pazar günü yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Rusya’nın Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki hava üslerine FPV insansız hava araçlarını kullanarak terör saldırıları düzenlediğini bildirmişti. Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki tüm saldırılar püskürtülmüştü. Murmansk ve Irkutsk bölgelerindeki saldırılar sonucu meydana gelen yangınların söndürüldüğü ve personel arasında herhangi bir kayıp yaşanmadığı kaydedilmişti.
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