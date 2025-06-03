https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/zelenskiy-hava-uslerine-saldirarak-rusyaya-ustunluk-kazandirdi-1096745518.html
‘Zelenskiy, hava üslerine saldırarak Rusya’ya üstünlük kazandırdı’
‘Zelenskiy, hava üslerine saldırarak Rusya’ya üstünlük kazandırdı’
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy’in, Rusya’daki hava üslerine terör saldırısı düzenleyerek Ukrayna'nın itibarını tamamen sarstığı ve İstanbul'daki müzakerelerde Moskova'ya... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T08:13+0300
2025-06-03T08:13+0300
2025-06-03T08:10+0300
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İtalyan siyaset yorumcusu Clara Statello, L’Antidiplomatico portalı için kaleme aldığı yazıda, Ukrayna ordusunun önceki gün Rus hava üslerine düzenlediği saldırının İstanbul’daki görüşmeler üzerindeki etkisini ele aldı.Statello, “Ukrayna (hava üslerine saldırarak) Rusya'ya önemli bir pazarlık avantajı sağladı. Zelenskiy, savaşın tehlikeli bir şekilde tırmanmasına yol açma pahasına da olsa, savaşa devam etme isteğini açıkça ortaya koydu” diye yazdı.Yazıda, Kiev rejiminin sürekli saldırılarına ve Rusya'yı düşüncesizce bir karşılık vermesi için kışkırtma girişimlerine rağmen Zelenskiy’in başardığı tek şeyin ülkesinin durumunu daha da kötüleştirmek olduğu vurgulandı.Ne olmuştu?Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Haziran Pazar günü yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Rusya’nın Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki hava üslerine FPV insansız hava araçlarını kullanarak terör saldırıları düzenlediğini bildirmişti. Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki tüm saldırılar püskürtülmüştü. Murmansk ve Irkutsk bölgelerindeki saldırılar sonucu meydana gelen yangınların söndürüldüğü ve personel arasında herhangi bir kayıp yaşanmadığı kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/brezilyali-uzman-rusya-ukrayna-muzakerelerini-degerlendirdi-buradan-baris-cikmayacak-1096745326.html
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rusya, ukrayna, i̇stanbul, vladimir zelenskiy
rusya, ukrayna, i̇stanbul, vladimir zelenskiy
‘Zelenskiy, hava üslerine saldırarak Rusya’ya üstünlük kazandırdı’
Vladimir Zelenskiy’in, Rusya’daki hava üslerine terör saldırısı düzenleyerek Ukrayna'nın itibarını tamamen sarstığı ve İstanbul'daki müzakerelerde Moskova'ya avantaj sağladığı belirtildi.
İtalyan siyaset yorumcusu Clara Statello
, L’Antidiplomatico portalı
için kaleme aldığı yazıda, Ukrayna ordusunun önceki gün Rus hava üslerine düzenlediği saldırının İstanbul’daki görüşmeler üzerindeki etkisini ele aldı.
Statello, “Ukrayna (hava üslerine saldırarak) Rusya'ya önemli bir pazarlık avantajı sağladı. Zelenskiy, savaşın tehlikeli bir şekilde tırmanmasına yol açma pahasına da olsa, savaşa devam etme isteğini açıkça ortaya koydu” diye yazdı.
Yazıda, Kiev rejiminin sürekli saldırılarına ve Rusya'yı düşüncesizce bir karşılık vermesi için kışkırtma girişimlerine rağmen Zelenskiy’in başardığı tek şeyin ülkesinin durumunu daha da kötüleştirmek olduğu vurgulandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Haziran Pazar günü yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Rusya’nın Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki hava üslerine FPV insansız hava araçlarını kullanarak terör saldırıları düzenlediğini bildirmişti. Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki tüm saldırılar püskürtülmüştü. Murmansk ve Irkutsk bölgelerindeki saldırılar sonucu meydana gelen yangınların söndürüldüğü ve personel arasında herhangi bir kayıp yaşanmadığı kaydedilmişti.