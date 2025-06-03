https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/zelenskiy-hava-uslerine-saldirarak-rusyaya-ustunluk-kazandirdi-1096745518.html

‘Zelenskiy, hava üslerine saldırarak Rusya’ya üstünlük kazandırdı’

‘Zelenskiy, hava üslerine saldırarak Rusya’ya üstünlük kazandırdı’

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy’in, Rusya’daki hava üslerine terör saldırısı düzenleyerek Ukrayna'nın itibarını tamamen sarstığı ve İstanbul'daki müzakerelerde Moskova'ya... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T08:13+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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i̇stanbul

vladimir zelenskiy

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İtalyan siyaset yorumcusu Clara Statello, L’Antidiplomatico portalı için kaleme aldığı yazıda, Ukrayna ordusunun önceki gün Rus hava üslerine düzenlediği saldırının İstanbul’daki görüşmeler üzerindeki etkisini ele aldı.Statello, “Ukrayna (hava üslerine saldırarak) Rusya'ya önemli bir pazarlık avantajı sağladı. Zelenskiy, savaşın tehlikeli bir şekilde tırmanmasına yol açma pahasına da olsa, savaşa devam etme isteğini açıkça ortaya koydu” diye yazdı.Yazıda, Kiev rejiminin sürekli saldırılarına ve Rusya'yı düşüncesizce bir karşılık vermesi için kışkırtma girişimlerine rağmen Zelenskiy’in başardığı tek şeyin ülkesinin durumunu daha da kötüleştirmek olduğu vurgulandı.Ne olmuştu?Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Haziran Pazar günü yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Rusya’nın Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki hava üslerine FPV insansız hava araçlarını kullanarak terör saldırıları düzenlediğini bildirmişti. Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki tüm saldırılar püskürtülmüştü. Murmansk ve Irkutsk bölgelerindeki saldırılar sonucu meydana gelen yangınların söndürüldüğü ve personel arasında herhangi bir kayıp yaşanmadığı kaydedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/brezilyali-uzman-rusya-ukrayna-muzakerelerini-degerlendirdi-buradan-baris-cikmayacak-1096745326.html

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