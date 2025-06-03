Uzmanlar 5.8'lik deprem sonrası açıklama yaptı: Bu bölge Türkiye'ye yakın en tehlikeli yer

"Hasar verebilecek bir deprem. Bozburun Yarımadası açıklarında meydana gelen bir deprem. 67 km ile 80 km arasında değerler veriyor. Bu derinlik bizim topraklarımızdaki yer kabuğuna bağlı bir deprem değil. Daha derinde 2. bir katman var. Bu bölge Türkiye'ye yakın en tehlikeli bölge. Gerçekte bunlar bizim değil Rodos kuşağındaki depremler. 6'ya varan çok deprem var bu bölgede. Ama bunun kapasitesi 5.8 ile bitmez, daha büyük kapasiteli bir deprem oluşturabilecek bir bölge"