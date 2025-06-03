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Uzmanlar 5.8'lik deprem sonrası açıklama yaptı: Bu bölge Türkiye'ye yakın en tehlikeli yer
Uzmanlar 5.8'lik deprem sonrası açıklama yaptı: Bu bölge Türkiye'ye yakın en tehlikeli yer
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 02.17'de meydana gelen 5.8 büyüklüğünde deprem sonrası Yer ve Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür "Oblik ters fay... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T08:33+0300
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gece 02.17'de meydana gelen 5.8 büyüklüğünde deprem sonrası 69 kişi çeşitli sebeplerden yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Fethiye'de deprem sonrası panik atak geçiren 14 yaşındaki çocuğun hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Deprem sonrası bu sabah açıklama yapan Yer ve Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür deprem bölgesine dair şu bilgileri verdi:Prof. Dr. Şükrü Ersoy, ise televizyonuna yaptığı açıklamada 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/bakan-yerlikaya-58lik-depremde-panik-atak-geciren-14-yasindaki-kizimiz-kurtarilamadi-1096744104.html
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naci görür, şükrü ersoy, deprem, deprem, marmaris

Uzmanlar 5.8'lik deprem sonrası açıklama yaptı: Bu bölge Türkiye'ye yakın en tehlikeli yer

08:33 03.06.2025 (güncellendi: 08:45 03.06.2025)
© Fotoğraf : KAFA TV YouTubeProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© Fotoğraf : KAFA TV YouTube
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 02.17'de meydana gelen 5.8 büyüklüğünde deprem sonrası Yer ve Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür "Oblik ters fay niteliğinde. Muhtemelen Plini-Strabo Fay Zonunda ve Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonuna bağlı" açıklamasını yaptı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise "Bu bölge Türkiye'ye yakın en tehlikeli bölge" dedi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gece 02.17'de meydana gelen 5.8 büyüklüğünde deprem sonrası 69 kişi çeşitli sebeplerden yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Fethiye'de deprem sonrası panik atak geçiren 14 yaşındaki çocuğun hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
Deprem sonrası bu sabah açıklama yapan Yer ve Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür deprem bölgesine dair şu bilgileri verdi:
"Bozburun açıkları, Muğla’da 5,7 deprem. Oblik ters fay niteliğinde. Muhtemelen Plini-Strabo Fay Zonunda ve Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonuna bağlı. Geçmiş olsun."
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, ise televizyonuna yaptığı açıklamada 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"Hasar verebilecek bir deprem. Bozburun Yarımadası açıklarında meydana gelen bir deprem. 67 km ile 80 km arasında değerler veriyor. Bu derinlik bizim topraklarımızdaki yer kabuğuna bağlı bir deprem değil. Daha derinde 2. bir katman var. Bu bölge Türkiye'ye yakın en tehlikeli bölge. Gerçekte bunlar bizim değil Rodos kuşağındaki depremler. 6'ya varan çok deprem var bu bölgede. Ama bunun kapasitesi 5.8 ile bitmez, daha büyük kapasiteli bir deprem oluşturabilecek bir bölge"
Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
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