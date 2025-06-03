https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/uskudar-amerikan-lisesi-okul-yonetiminin-bilgisi-olmaksizin-asilan-gorsel-kaldirilmis-olup-inceleme-1096773952.html
Üsküdar Amerikan Lisesi: Okul yönetiminin bilgisi olmaksızın asılan görsel kaldırılmış olup, inceleme devam etmektedir
Üsküdar Amerikan Lisesi: Okul yönetiminin bilgisi olmaksızın asılan görsel kaldırılmış olup, inceleme devam etmektedir
Sputnik Türkiye
MEB'in, LGBT simgeleri bulunan afişlere yer vermesi dolayısıyla soruşturma başlattığı Üsküdar Amerikan Lisesi, "Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T22:43+0300
2025-06-03T22:43+0300
2025-06-03T22:43+0300
dünya
milli eğitim bakanlığı (meb)
lgbt
afiş
lise
üsküdar amerikan koleji
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Üsküdar Amerikan Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) soruşturma başlattığı LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlara ilişkin açıklamada bulundu.Lise yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, okulda yer aldığı belirtilen bir görselle ilgili kamuoyuna çeşitli haber ve paylaşımların yansıdığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/mebden-lgbt-simgelerinin-bulundugu-afislere-yer-veren-uskudar-amerikan-lisesi-hakkinda-sorusturma-1096769781.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), lgbt, afiş, lise, üsküdar amerikan koleji
milli eğitim bakanlığı (meb), lgbt, afiş, lise, üsküdar amerikan koleji
Üsküdar Amerikan Lisesi: Okul yönetiminin bilgisi olmaksızın asılan görsel kaldırılmış olup, inceleme devam etmektedir
MEB'in, LGBT simgeleri bulunan afişlere yer vermesi dolayısıyla soruşturma başlattığı Üsküdar Amerikan Lisesi, "Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edilen görsel kaldırılmış olup, inceleme süreci devam etmektedir" açıklamasında bulundu.
Üsküdar Amerikan Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) soruşturma başlattığı LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlara ilişkin açıklamada bulundu.
Lise yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, okulda yer aldığı belirtilen bir görselle ilgili kamuoyuna çeşitli haber ve paylaşımların yansıdığı belirtildi.
"Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edilen görsel kaldırılmış olup, inceleme süreci devam etmektedir. Üsküdar Amerikan Lisesi, öğrencilerine güvenli ve saygılı bir öğrenme ortamı sunarken, tüm faaliyetlerini Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olarak sürdürmektedir. Süreci titizlikle yürüttüğümüzü bildiririz."